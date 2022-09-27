Просто монстры КХЛ. Почему «Автомобилист» так страшен при реализации большинства

Самая результативная команда КХЛ прямо сейчас — «Автомобилист» (42 шайбы в 11 играх). Бомбардирский топ лиги возглавляют четыре игрока «Авто»: у Сергея Широкова, Брукса Мэйсека и Стефана Да Косты по 16 очков, а у Кёртиса Валка — 14.

Кроме принадлежности к одному клубу, этих игроков объединяет то, что они выходят в одной спецбригаде большинства. «Автомобилист» реализует лишнего лучше всех в лиге: как в абсолютных показателях (19 шайб), так и в относительных (33,9% эффективности). Вчера «Куньлунь» получил от «Авто» пять шайб в меньшинстве, несколько дней назад четыре гола пропустил «Нефтехимик».

Абсолютное большинство своих шайб в большинстве «Автомобилист» организовал силами первой бригады, в которую входит четвёрка упомянутых выше форвардов и защитник Ник Эберт. В таком составе «Авто» забросил 12 из 19 шайб в большинстве, плюс ещё две, когда вместо Эберта на льду был Джесси Блэкер, другой защитник-пакмувер.

Первая спецбригада «Автомобилиста» Фото: hc-avto.ru

«Авто» несколько лет назад уже был лидером большинства в лиге — это было в те сезоны, когда в штабе Андрея Мартемьянова спецбригадой руководил помощник главного тренера Константин Шафранов. Благодаря своей работе в Екатеринбурге он привлёк внимание сначала «Авангарда», который выиграл Кубок Гагарина во многом за счёт голов в неравных составах, а затем и связки СКА — сборная России.

Но тогда стиль розыгрыша немного отличался от нынешнего: тот «Автомобилист» ставил на так называемый «конверт», когда у штанг располагались два нападающих и два игрока закрывали синюю линию. Основным, но не единственным оружием того «Авто» было именно то, что два креативных форварда у штанг (Стефан Да Коста, Дэн Секстон или Найджел Доус) могли как дать поперечный пас, так и подкараулить отскок.

Сейчас основной схемы большинства у «Автомобилиста» нет — можно было бы красиво нарисовать стрелочки и кружочки, но розыгрыш лишнего пока очень вариативен. Более-менее постоянны разве что две позиции: защитника на синей линии и Сергея Широкова в «слоте» между двумя кругами вбрасывания, остальные могут находиться у любой из штанг или находиться на синей.

Классической схемы большинства из НХЛ, где на пятаке стоит лоб, который подправлял бы в ворота набросы, идущие в сетку, здесь тоже нет. Ник Эберт вчера забросил свою первую шайбу за «Автомобилист» довольно мощным броском от синей, а после матча объяснял: «У меня есть такие четыре опции для передач, как Широков, Да Коста, Мэйсек, Валк – все эти ребята прекрасно выполняют свою работу. Поэтому мне достаточно просто отдать любому из них пас – и они уже могут создать из этого голевой момент».

И это действительно так. Широков вчера оформил свою 200-ю шайбу в КХЛ, и о его умениях — как в плане броска, так и в плане передачи — мы знаем. У Да Косты прекрасный кистевой бросок, и он забил несколько идентичных голов, прошивая верхние углы ворот, которые голкиперы оставили чуть-чуть неприкрытыми.

Стефан Да Коста Фото: hc-avto.ru

Брукс Мэйсек — силовик, и, по его собственным словам, ему чаще всего остаётся просто завести шайбу в пустые ворота, стоя около пятака. Наконец, Кёртис Валк — прекрасный распасовщик. В этом чемпионате он внезапно раскрылся и как элитный игрок для «точки»: 62,7% выигранных вбрасываний при среднем показателе за карьеру в КХЛ в 46%. Хорошая игра Валка на «точке» позволяет «Авто» не тратить лишнее время на входы-выходы в зону и сразу же расписывать свои комбинации.

Варианты могут быть самыми разными. Это может быть перепасовка, ставящая в тупик чужую оборону, и замыкание в пустые ворота. Можно просто дать шайбу Да Косте, который прошьёт чужого вратаря. Можно откинуть Широкову, который располагается в том месте, откуда идут самые опасные броски. И угроза исходит ото всех, здесь нельзя перекрыть двух человек, потому что тогда исход момента решат другие два форварда.

Но продвинутая статистика показывает, что небольшой перекос в сторону левого круга вбрасывания всё-таки есть: из него пришло восемь шайб в большинстве, и семь из них — на счету праворуких игроков (Мэйсек, Да Коста и Георгий Белоусов из второй бригады розыгрыша).

Большинство «Автомобилиста»

Важная часть того, что игроки «Авто» так успешно обманывают чужую оборону — их хват. У «Автомобилиста» не только пять защитников праворукие, но и форвардов с редким хватом достаточно — в первой спецбригаде леворукий только Валк. Нетипичная рука повышает вероятность нестандартных действий, ставящих в тупик защитников.

Кроме того, «Авто» не только больше всех забрасывает, но и чаще всех играет в большинстве. Обычно лидер рейтинга — это «Северсталь», которая зарабатывала своё численное преимущество благодаря индивидуальным действиям скоростных и техничных нападающих. Мастеровитых форвардов у «Авто» достаточно, а в этом году они активнее играют в чужой зоне — вот и результат.

Но что может пойти не так? Пока у «Автомобилиста» лучшая реализация бросков в лиге — 12,6%. Это очень сильно превышает средние показатели реализации и намного опережает ближайших преследователей: ни одна другая команда КХЛ не пробила даже 11%. Неизбежно последует регрессия к среднему, которая скажется и на большинстве — там пока залетало уж слишком многое, даже с учётом высокого мастерства игроков.

Кроме того, обращает на себя внимание и класс соперника. Девять шайб из 19, почти половина, пришло в двух матчах с «Куньлунем» и «Нефтехимиком». Конечно, слабые команды всегда умножают статистику любого игрока или команды, но больших проверок спецбригады пока у «Авто» было маловато — «Локомотив» и «Авангард» на спаде, а пока всё.

Николай Заварухин тоже осторожничает с похвалами в адрес своих игроков: «Пройдена не такая большая часть чемпионата, много игр ещё впереди. Команды подстраиваются под эту бригаду, и им довольно-таки тяжело играть. И мы будем сейчас менять сочетания и будем искать что-то, чтобы соперник не подстраивался под них». И пока главный тренер «Авто» ничего не изменил, всю мощь этой спецбригады мы фиксируем сейчас.