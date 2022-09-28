Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 27 сентября, турнирная таблица, видеообзоры, расписание на 28 сентября

«Динамо» «убило» «Авангард», судья поставил Радулова на место. Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 27 сентября
Комментарии
«Витязь» прервал серию поражений, а у «Нефтехимика» первая победа в сезоне.

27 сентября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось четыре матча регулярного чемпионата. Кратко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2022, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Петров (Сафонов, Токранов) – 34:42 (5x4)   0:2 Кагарлицкий (Шипачёв, Петров) – 45:44 (5x5)   0:3 Петров (Кагарлицкий, Хафизуллин) – 50:04 (5x4)

Первое «зелёное дерби» сезона получилось не слишком ярким, хотя ещё в стартовом периоде привычный градус матча вроде бы задал один из арбитров, резко осадивший самого Радулова.

Новость по теме
«Ты чего, молодого нашёл так разговаривать?» Арбитр приструнил Радулова

Но с голами было туго, и прорвать эту блокаду помогло лишь большинство. Защитник «Салавата» Мёрфи зачем-то ткнул клюшкой в живот форварда «Ак Барса» Галиева, это не осталось без внимания судьи, и канадец отправился в раздевалку до конца игры. «Ак Барс» воспользовался пятиминутным штрафом один раз, отличился Кирилл Петров.

Роковой удар в живот. Глупое удаление решило исход главного дерби КХЛ Роковой удар в живот. Глупое удаление решило исход главного дерби КХЛ

Эта шайба помогла казанцам раскрыться, и во втором периоде подопечные Знарка забили ещё: изумительный пас Шипачёва из своей зоны в гол превратил Дмитрий Кагарлицкий. У «Салавата» же ничего не получалось впереди, а ближе к концу встречи уфимцы ещё раз пропустили в меньшинстве, когда Петров сделал дубль после идеального поперечного паса Кагарлицкого. 3:0, весьма уверенная победа «Ак Барса» над принципиальным соперником.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2022, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Кудрявцев – 24:08 (5x5)   2:0 Сушко – 49:26 (5x5)   2:1 Береглазов (Толчинский, Бродхёрст) – 51:52 (5x5)   3:1 Сушко (Менелл, Каблуков) – 58:51 (en)   4:1 Сушко (Уил) – 59:46 (5x4)

«Динамо» и «Авангард» провели очень упорный матч в Москве. В этой встрече долго не было голов (да и опасных моментов минимум), а открыть счёт хозяевам удалось после грубой ошибки Бродхёрста, выбросившего шайбу точно на клюшку находившемуся на пятачке Кудрявцеву. Тот без труда переиграл Демченко.

У «Авангарда» мало что получалось впереди, но отдельные игроки старались взбодрить команду эмоциями и настырностью. Выделялся в этом плане Сергей Толчинский, и именно ему удалось сравнять счёт в начале третьего периода, однако радость омичей была недолгой: шайбу отменили из-за блокировки вратаря со стороны Рида Буше.

Но всё-таки в третьем периоде игра раскрылась. Сначала Максим Сушко забил второй динамовский гол, а затем «Авангард» всё-таки легитимно распечатал Коновалова после дальнего броска Береглазова. «Ястребы» попытались отыграться, но «Динамо» практически идеально сыграло в обороне и, по выражению Дмитрия Рябыкина, «убило» «Авангард» на вбрасываниях, а затем Сушко ещё и поразил пустые ворота гостей. Но и это было ещё не всё. Арбитры наказали Толчинского за неспортивное поведение двумя штрафными минутами, и за 14 секунд до сирены Сушко оформил хет-трик, забив в большинстве.

4:1, «Динамо» продолжает уверенный ход в регулярке, ну а «Авангард» поражением завершает 12-матчевый выезд и наконец возвращается в родной Омск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2022, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Порядин (Камара) – 06:51 (5x5)   1:1 Мёрфи (Сетдиков, Бек) – 43:51 (5x5)   2:1 Галимов (Сидоров, Назаров) – 62:20 (3x3)

«Нефтехимик» на своём льду принимал «Сибирь», и это была 11-я попытка нижнекамцев со старта сезона одержать первую победу. И «волки» смогли прервать близившуюся к антирекорду лиги серию неудач!

В КХЛ зреет главный антирекорд в истории. На тренера «Нефтехимика» уже больно смотреть В КХЛ зреет главный антирекорд в истории. На тренера «Нефтехимика» уже больно смотреть

В первом периоде «Нефтехимик» открыл счёт: Энтони Камара нарисовал момент для Павла Порядина, и российский форвард не подвёл в завершении. Следующий гол в матче пришлось ждать до 44-й минуты, когда «Сибирь» уравняла цифры на нижнекамском медиакубе. Защитнику новосибирцев Мёрфи очень повезло с отскоком от лицевого борта, но и сам канадец шикарно распорядился моментом.

Игра ушла в овертайм, где «Нефтехимик» наконец и осчастливил своих болельщиков. Героем эпизода стал Ансель Галимов, завершивший сольный проход точным броском.

Турнирная таблица КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2022, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Уилсон (Абросимов) – 16:33 (5x4)   1:1 Лихачёв (Шаров) – 25:04 (5x5)   2:1 Уилсон (Яремчук) – 34:43 (5x5)   3:1 Граовац (Яремчук, Уилсон) – 59:44 (en)

Серия поражений «Витязя» была не столь внушительной, как у «Нефтехимика», но шесть подряд проигрышей тоже не добавляли оптимизма команде Вячеслава Буцаева.

В матче с «Амуром» подмосковный клуб открыл счёт на 17-й минуте, когда Уилсон забил в большинстве. В начале второго периода лучший форвард хабаровчан Лихачёв шикарным броском забил ответный гол, но через 10 минут Уилсон оформил дубль и вновь вывел «Витязь» вперёд.

Это преимущество хозяева уже не упустили. Надёжно отоборонялись, а за 16 секунд до сирены Граовац забил в пустые ворота, установив окончательный счёт в матче.

Матчи 28 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Адмирал
Владивосток
 Купить билет
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Барыс
Астана
 Купить билет
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо Мн
Минск
 Купить билет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022