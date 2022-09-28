«Динамо» «убило» «Авангард», судья поставил Радулова на место. Итоги игрового дня КХЛ

27 сентября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось четыре матча регулярного чемпионата. Кратко подводим их итоги.

Первое «зелёное дерби» сезона получилось не слишком ярким, хотя ещё в стартовом периоде привычный градус матча вроде бы задал один из арбитров, резко осадивший самого Радулова.

Но с голами было туго, и прорвать эту блокаду помогло лишь большинство. Защитник «Салавата» Мёрфи зачем-то ткнул клюшкой в живот форварда «Ак Барса» Галиева, это не осталось без внимания судьи, и канадец отправился в раздевалку до конца игры. «Ак Барс» воспользовался пятиминутным штрафом один раз, отличился Кирилл Петров.

Эта шайба помогла казанцам раскрыться, и во втором периоде подопечные Знарка забили ещё: изумительный пас Шипачёва из своей зоны в гол превратил Дмитрий Кагарлицкий. У «Салавата» же ничего не получалось впереди, а ближе к концу встречи уфимцы ещё раз пропустили в меньшинстве, когда Петров сделал дубль после идеального поперечного паса Кагарлицкого. 3:0, весьма уверенная победа «Ак Барса» над принципиальным соперником.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Динамо» и «Авангард» провели очень упорный матч в Москве. В этой встрече долго не было голов (да и опасных моментов минимум), а открыть счёт хозяевам удалось после грубой ошибки Бродхёрста, выбросившего шайбу точно на клюшку находившемуся на пятачке Кудрявцеву. Тот без труда переиграл Демченко.

У «Авангарда» мало что получалось впереди, но отдельные игроки старались взбодрить команду эмоциями и настырностью. Выделялся в этом плане Сергей Толчинский, и именно ему удалось сравнять счёт в начале третьего периода, однако радость омичей была недолгой: шайбу отменили из-за блокировки вратаря со стороны Рида Буше.



Но всё-таки в третьем периоде игра раскрылась. Сначала Максим Сушко забил второй динамовский гол, а затем «Авангард» всё-таки легитимно распечатал Коновалова после дальнего броска Береглазова. «Ястребы» попытались отыграться, но «Динамо» практически идеально сыграло в обороне и, по выражению Дмитрия Рябыкина, «убило» «Авангард» на вбрасываниях, а затем Сушко ещё и поразил пустые ворота гостей. Но и это было ещё не всё. Арбитры наказали Толчинского за неспортивное поведение двумя штрафными минутами, и за 14 секунд до сирены Сушко оформил хет-трик, забив в большинстве.



4:1, «Динамо» продолжает уверенный ход в регулярке, ну а «Авангард» поражением завершает 12-матчевый выезд и наконец возвращается в родной Омск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Нефтехимик» на своём льду принимал «Сибирь», и это была 11-я попытка нижнекамцев со старта сезона одержать первую победу. И «волки» смогли прервать близившуюся к антирекорду лиги серию неудач!

В первом периоде «Нефтехимик» открыл счёт: Энтони Камара нарисовал момент для Павла Порядина, и российский форвард не подвёл в завершении. Следующий гол в матче пришлось ждать до 44-й минуты, когда «Сибирь» уравняла цифры на нижнекамском медиакубе. Защитнику новосибирцев Мёрфи очень повезло с отскоком от лицевого борта, но и сам канадец шикарно распорядился моментом.

Игра ушла в овертайм, где «Нефтехимик» наконец и осчастливил своих болельщиков. Героем эпизода стал Ансель Галимов, завершивший сольный проход точным броском.

Серия поражений «Витязя» была не столь внушительной, как у «Нефтехимика», но шесть подряд проигрышей тоже не добавляли оптимизма команде Вячеслава Буцаева.



В матче с «Амуром» подмосковный клуб открыл счёт на 17-й минуте, когда Уилсон забил в большинстве. В начале второго периода лучший форвард хабаровчан Лихачёв шикарным броском забил ответный гол, но через 10 минут Уилсон оформил дубль и вновь вывел «Витязь» вперёд.



Это преимущество хозяева уже не упустили. Надёжно отоборонялись, а за 16 секунд до сирены Граовац забил в пустые ворота, установив окончательный счёт в матче.

Матчи 28 сентября