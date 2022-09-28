«Как будто я на машине времени». Списанный со счетов россиянин эффектно вернулся в Америку

Никита Сошников забросил в первом же матче после возвращения в НХЛ. Он подписал контракт с «Айлендерс» всего неделю назад.

За океаном продолжаются выставочные матчи, предваряющие регулярный чемпионат НХЛ. Одним из главных героев сегодняшней хоккейной ночи в Северной Америке стал Никита Сошников. Нападающий «Айлендерс» эффектным образом открыл счёт во встрече с «Нью-Джерси». Россиянин откликнулся на проникающую передачу партнёра через половину площадки и, не сближаясь с вратарём, нанёс удивительно резкий и точный бросок.

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Шайба 41-го номера «островитян» не оказала существенного влияния на исход встречи. За первые полтора периода «дьяволы» нашли три лазейки в воротах, которые защищал Илья Сорокин, а затем один раз огорчили и его сменщика Кори Шнайдера. Впрочем, нет сомнений, что для самого Сошникова этот гол – большое и важное событие.

Никита нашёл работу в НХЛ только неделю назад. До этого момента он настойчиво отказывался от вариантов продолжения карьеры в России – и, кажется, с этим решением не прогадал. Сошников выбил у «Айлендерс» скромный по сумме ($ 750 тыс.), но полноценный односторонний контракт. Пожалуй, наиболее вероятная причина такой благосклонности нью-йоркцев к давно уже не блиставшему россиянину – хорошие отношения между ним и Лу Ламорелло, генеральным менеджером «островитян».

Семь лет назад опытный специалист пригласил незадрафтованного Сошникова в «Торонто». Форвард сразу стал обращать на себя внимание, но почти так же быстро нашёл проблемы в буквальном смысле на свою голову. Череда сотрясений мозга заставляла Сошникова пропускать десятки матчей подряд. В результате после пяти сезонов в НХЛ воспитанник нижнетагильского хоккея отправился домой.

Никита Сошников в «Торонто» Фото: nhl.com

Смена обстановки помогла Сошникову вспомнить о собственных талантах. Нападающий провёл потрясающий год в «Салавате Юлаеве» – забросил 27 шайб и набрал 48 очков. Следующий сезон тоже начинался для него успешно, но, столкнувшись с первыми игровыми проблемами, Сошников объявил менеджерам клуба о недовольстве своей ролью и попросил об обмене в другую команду.

Ей оказался ЦСКА. В Москве роль Никиты стала ещё менее значительной, чем в Уфе. Поиск места для очередного изобретательного игрока превратился для тренеров армейцев в сложный ребус – и решить его штабу ЦСКА не удалось. За 36 матчей в форме со звездой на груди Сошников набрал всего 10 баллов.

Отчаявшись, москвичи отправили нападающего в «Авангард», который в тот момент, напротив, страдал от недостатка креативных игроков. В первом же матче Сошникова отрядили в ударную спецбригаду большинства, но по прошествии нескольких игр стало очевидно, что с соответствующими функциями он не справляется.

Несмотря на снизившийся статус, Сошников оценил свои способности высоко и этим летом целенаправленно настраивался на игру в НХЛ. «Игра в топ-6 КХЛ помогла мне усовершенствовать навыки и мастерство, – сказал Сошников, комментируя свой первый матч после возвращения в Северную Америку. – НХЛ – быстрая лига, поэтому здесь мне нужно быть физически готовым, усердно контролировать шайбу и сохранять силу броска. Это то, на чём я сейчас фокусируюсь».

Заработать постоянное место в составе «Айлендерс» Сошникову будет непросто – нападающий никогда не отличался стабильностью. Кроме того, неизвестно, насколько он в действительности готов к игре в лиге, где столкновения происходят на каждом метре площадки.

«Как будто бы я на машине времени перенёсся на годы назад, когда Никита только начинал в НХЛ», – прокомментировал гол Сошникова один из болельщиков нью-йоркской команды. Теперь лишь Никите по силам дать этой машине такое ускорение, чтобы она не заглохла на тех же препятствиях, что и в середине прошлого десятилетия.