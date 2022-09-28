Перезагрузка или продолжение мучений? Что ждёт «Авангард» после возвращения в Омск

Поражением в Москве от «Динамо» «Авангард» завершил беспрецедентную по длине серию выездных матчей. Пока новый стадион в Омске приводили в окончательный порядок и тестировали, «ястребы» провели 12 подряд гостевых встреч, объездив владения КХЛ от Минска до Астаны. После этого сумасшедшего марафона подопечные Дмитрия Рябыкина возвращаются домой, но явно не в том состоянии, на которое рассчитывали перед стартом сезона. В 12 матчах «Авангард» потерпел восемь поражений, собрал лишь девять очков, и прямо сейчас «ястребы» располагаются только на восьмой строчке в Восточной конференции. При этом отрыв от ближайших конкурентов минимален, и велика вероятность, что открывать новую арену в Омске «Авангард» будет в статусе команды, находящейся за пределами зоны плей-офф. В чём же причина такого тяжелейшего старта недавнего чемпиона КХЛ и можно ли было его прогнозировать?

На самом деле, трудности «Авангарда» ещё как предугадывались. Омская команда вступила в сезон с тренером-новичком и неоднозначной кадровой политикой, в которой легко просматривались слабые места – защита и вратарская линия. Да и бесконечный сентябрьский выезд намекал, что с физикой и эмоциями наверняка у «ястребов» будет не всё в порядке. При этом бодрое межсезонье слегка заретушировало эти проблемы, сложилось впечатление, что «Авангард» очень неплохо готов к чемпионату и сможет достойно преодолеть ожидаемые трудности.

На турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге «ястребы» в большинстве матчей выглядели вполне себе солидной и сбалансированной командой с мощной атакой, где форвардам в соответствии с концепцией Дмитрия Рябыкина развязали руки и отменили лимит на креатив. Да, вратари и оборона выглядели совсем не идеально, но «Авангард» производил впечатление команды, которая сможет выигрывать матчи за счёт атаки (то есть с хорошей периодичностью забивать больше, чем пропускать, этакая очередная интерпретация «бразильского» хоккея), набор форвардов для топ-9 смотрелся грозно и даже глубоко, а внутри команды каждый отмечал правильную и расслабленную атмосферу в раздевалке.

Игроки «Авангарда» на тренировке Фото: hawk.ru

Словом, на бумаге «Авангард» был готов нести в массы атакующую игру и заставлять омских болельщиков считать дни до первого матча на новой домашней арене в надежде увидеть эту смесь эффективного и эффектного хоккея. Но, как это часто бывает, реальность оказалась значительно суровее ожиданий.

В первых матчах сезона «Авангард» показывал тот хоккей, который и заявлял. Кружева и комбинации в чужой зоне, много контроля шайбы, вариативность развития атак, от которой захватывало дух. Однако реализация моментов была просто отвратительной, при этом громадный потенциал нападения контрастировал с порой чудовищными провалами в обороне, колоссальными разрывами между линиями и неуверенной игрой вратарей, что неизменно приводило «ястребов» к коллапсу. Соперники играли, может, не так красиво, зато намного эффективнее, и в результате «Авангард» раз за разом получал «баранку».

Отсутствие результата стало тяжёлым испытанием для Дмитрия Рябыкина. Кажется, уже после второй игры сезона он стал говорить, что нужно играть попроще, а потом и вовсе стал требовать уделять главное внимание обороне. Это было значительным отходом от заявленного стиля и похоже на некие метания тренера-новичка, попавшего в затруднительную ситуацию.

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин Фото: hawk.ru

Проблема с коучингом, с жёсткой тренерской рукой стала для «ястребов» даже более актуальной, чем вал индивидуальных ошибок и слабая реализация. «Авангард» Рябыкина показал полное отсутствие стержня, и речь не про характер хоккеистов, а про то, что «ястребы» моментально отказывались от первоначального плана на игру, как только сталкивались с малейшими трудностями. Пропущенные голы сразу же выводили омичей из равновесия, заставляли их сбиваться на индивидуальные и подчас авантюрные действия, которые не приносили дивидендов, а чаще только усугубляли ситуацию.

После первых оплеух «Авангард» упустил приверженность атакующему стилю, стал откровенно подстраиваться под соперника, но и такая тактика долгое время не могла принести первую победу. Со временем штаб Рябыкина почти устранил проблемы с гигантскими разрывами между линиями, добился от хоккеистов большей ответственности при игре в своей зоне, но «Авангард» всё равно проигрывал из-за разных деталей. Где-то подводило ужасное меньшинство, где-то привозили вратари, и при всём при этом «ястребы» продолжали забивать значительно меньше, чем должны были. И продолжали выглядеть командой, которой катастрофически не хватает правильных тренерских решений по ходу матча.

Прервать худший старт сезона за всю историю клуба «Авангарду» помогли несколько факторов. Во-первых, в повторной игре с «Барысом» (в ней была добыта первая победа) в Астане «ястребы» резко добавили в количестве заблокированных бросков за матч и затем стали держать высокую планку в этом важнейшем для современного хоккея элементе. Во-вторых, Рябыкину удалось слегка освежить состав, введя в него 17-летнего талантливого защитника Гуляева и опытного форварда Дергачёва. В-третьих, календарь подарил «ястребам» подряд несколько матчей с командами, которые испытывают не менее серьёзные проблемы. Так омичи обыграли «Барыс», «Трактор», «Сочи» и вырвали победу у «Нефтехимика». В-четвёртых, сработала и теория вероятности: ведь даже совсем без тренера такой состав «Авангарда» не мог проигрывать вечно.

Игроки «Авангарда» празднуют забитый гол Фото: hawk.ru

Во второй части сентябрьского мегавыезда «Авангард» выиграл четыре матча из шести, что поправило и моральное состояние команды, и отчасти турнирное. Но говорить всерьёз о каком-то выходе из кризиса, о решении большинства насущных проблем «ястребов» ещё очень-очень рано.

Команду Рябыкина по-прежнему болтает. Эпизодами она смотрится солидно, в другие же отрезки матчей откровенно проваливается. И это ведь ещё стал тащить Василий Демченко, чей прогресс слегка отсрочил решение вратарского вопроса. Он сейчас точно не главный для «Авангарда».

Но со стержнем у «ястребов» по-прежнему проблемы. Да, команда стала спокойнее реагировать на пропущенные шайбы, но в игре всё ещё очень много сумбура, хаоса, а ещё «ястребов» на раз выбивают из колеи какие-то неприятные моменты. Два примера из последних матчей. В матче с «Торпедо» «Авангард» мощно начал третий период, сравнял счёт, а затем получил пятиминутное удаление после грубейшей ошибки судей. Да, несправедливость, но разве это служит оправданием тому, что «Авангард» в этом меньшинстве развалился и пропустил две шайбы, решившие исход встречи? В игре с «Динамо» похожая история: «Авангард» выходит с хорошим настроем на заключительный отрезок, быстро сравнивает счёт, но после челленджа Алексея Кудашова взятие ворот отменяется (тут никаких вопросов к арбитрам). «Авангарду» бы продолжить давить, но «ястребы» расстраиваются, отдают инициативу сопернику, и тот вскоре забивает решающий гол. Такие моменты говорят о том, что нынешнему «Авангарда» пока не хватает класса.

Но винить в этом одного только Рябыкина странно и неправильно. Конечно, тренер-новичок пока не слишком удачно справляется со своими обязанностями, однако нужно учитывать и тот момент, что входить в новую роль Дмитрию Анатольевичу пришлось в экстремальных условиях. Я имею в виду пресловутый длинный выезд, сделавший невозможным для «Авангарда» на этом этапе нормальный тренировочно-восстановительный процесс. Неопытному тренеру пришлось выводить команду из кризиса в гостиницах и самолётах, при этом нельзя сказать, что у Рябыкина и другие условия были идеальны.

Я говорю о том, что в тяжёлом старте «Авангарда» виноват не только тренерский штаб. Есть вопросы к проведённой летом селекции, есть большие вопросы к некоторым хоккеистам. Вратарская проблема, о которой применительно к омичам говорили всё лето, сейчас отступила на второй план не столько из-за прогресса Демченко, сколько из-за обнажившихся дыр в других линиях. «Ястребам» не хватает качественных, опытных защитников, которые смогут хотя бы не «пожарить» на регулярной основе в своей зоне и осуществлять нормальное движение шайбы по зонам. Яркой иллюстрацией проблем «Авангарда» в обороне является то, что в состав на постоянной основе попадает Виктор Сведберг. Швед был не так ужасен в ежовых рукавицах Хартли, но сейчас его игра не выдерживает никакой критики: медленный, неуклюжий, постоянно ошибающийся. Вопрос к Рябыкину, почему вместо Сведберга не играет тот же Гуляев или более опытный Давыдов, но и с генменеджера «ястребов» Алексея Волкова стоит спросить, почему у главного тренера нет возможности заменить шведа каким-то опытным игроком, а не необстрелянной молодёжью.

Ещё одно слабое место в нынешнем «Авангарде» — центральная линия. Это стало понятно, когда из-за травмы выбыл Корбан Найт. Вдруг выяснилось, что без Найта у «ястребов» попросту некому выиграть важное вбрасывание – после проигрыша «Динамо» Рябыкин ярко раскритиковал возможности остальных центров команды в этом аспекте.

Но и в целом без канадца центральная ось «Авангарда» выглядит, прямо скажем, печально. Бродхёрст старается, но пока не напоминает топового легионера, а Малыхин, Шевченко, Дергачёв – это в принципе форварды не того уровня созидания, к которому стремятся «ястребы». При этом Найт будет отсутствовать ещё очень долго, так что Алексею Волкову нужно уже прямо сейчас как-то решать эту проблему. Которая внезапно встала в очередь вперёд вратаря и защитника. Но рынок не радует разнообразием (сейчас, правда, могут появиться те, кто не попадёт в состав основы на сезон НХЛ), да и мéста под потолком у «Авангарда» не так много, чтобы просто брать и латать дыры. Нужны кадровые комбинации, расторжения, обмены, тем более что у «ястребов» в составе хватает людей, зарабатывающих неприлично много для своей игры. В общем, поле работы для Волкова по исправлению ситуации огромное.

И, как уже сказал, помимо селекции, Рябыкина подводят некоторые хоккеисты, чья игра совсем не соответствует ожиданиям. Например, непонятно, что происходит с Арсением Грицюком. Лучший новичок прошлого сезона КХЛ пребывает в глубоком кризисе, почти не набирает очков, а его шайба в первом матче регулярки с «Витязем» пока остаётся для форварда единственной. Рябыкин как-то объяснял, что Грицюк слишком сконцентрирован на том, чтобы забить гол, и это мешает ему играть в правильный командный хоккей. Но, честно говоря, при просмотре матчей «Авангарда» нет ощущения, что Арсений играет со страстью и желанием и ему просто где-то не везёт. Грицюк пока совершенно аморфен, его броски не таят угрозу вратарям, на пятак он особо не лезет, а те же Толчинский и Якупов дадут Арсению сто очков форы в плане активности и самоотдачи. Рябыкин пытается что-то сделать с внезапно захандрившим нападающим, двигает его по звеньям, но пока не может найти для Грицюка место, где он бы вновь расцвёл. И, кажется, это не проблема тренера.

Арсений Грицюк Фото: РИА Новости

В последних матчах не особо радует и Владимир Ткачёв. Один из самых активных и настырных игроков «Авангарда» образца старта сезона просто потух, и Рябыкину даже пришлось применить к нему воспитательные меры, усадив в запас на один матч. Возможно, Ткачёв, действительно, просто устал и хуже всех перенёс бесконечный выезд, однако с самого дорогого хоккеиста команды всё-таки и спрос должен быть особый. После пропуска матча по решению тренера Владимир чуть прибавил, стал регулярно кормить Якупова шикарными передачами (правда, Наиль упорно запарывает моменты), но всё же пока не видно того разрывного и доминирующего Ткачёва, который был вот хотя бы в предсезонке.

Ниже своего уровня действует Шарипзянов, большие проблемы с реализацией у Якупова, не очень ясно, какую пользу команде в этом сезоне приносят Дедунов и Жарков. То есть критики заслуживают и те ребята, которые уже не первый год в «Авангарде» и истинные возможности которых хорошо известны. Вкупе с селекционными и тренерскими недочётами всё это создаёт огромный клубок проблем для «ястребов», на распутывание которого может потребоваться значительное время.

Впрочем, не будем забывать и о ещё одной причине тяжёлого старта. Той самой, которая лежала на поверхности. 12-матчевый выезд, конечно, прилично вытряхнул «Авангард» и в эмоциональном, и в физическом плане, что не могло рано или поздно не отразиться на игре команды.

Сейчас «ястребы» возвращаются домой, у игроков появится больше времени на отдых, а свои болельщики и атмосфера нового стадиона должны добавить тех самых положительных эмоций. Посмотрим, помогут ли они «Авангарду» перезагрузиться, или же мучения этого сезона продолжатся.