Новое потрясение для КХЛ? Американцев и канадцев призывают покинуть Россию

Лига пострадала от пандемии, потеряла европейских легионеров, а теперь рискует остаться и без тех, кто пришёл им на замену.

На российский спорт надвигается новая буря, и если катаклизм действительно случится, то серьёзно накроет КХЛ. Сегодня, 28 сентября, посольство США призвало американских граждан, остающихся на территории России, покинуть страну.

«21 сентября правительство России начало мобилизацию своих граждан в вооружённые силы. Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством и в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу», – сказано в заявлении ведомства на его официальном сайте. В посольстве отдельно подчёркивают, что сложившаяся в России ситуация ограничивает возможности США по оказанию помощи своим гражданам.

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За последние семь месяцев это отнюдь не первый прецедент, когда власти Штатов просят американцев сменить место дислокации. Первый подобный случай произошёл 28 февраля – за двое суток до того, как США закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. Неделю спустя Госдепартамент выпустил аналогичную рекомендацию, а в конце марта повторил её ещё раз.

На этот раз к США присоединился целый ряд других стран – и это, пожалуй, повод воспринимать информацию всерьёз. Симметричные заявления представили Польша, Эстония, Болгария и Латвия. А Эдриен Бланшар, пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, выступил даже в более ультимативной форме.

Корбан Найт Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бланшар не просто призвал канадцев уехать из России, но и потребовал объясниться, почему они не сделали этого до сих пор: «Мы, канадцы, дорожим такими ценностями, как свобода, демократия и право на определение своего будущего. Спортсмены, решившие играть в России и Беларуси и ассоциироваться с этими странами, должны объяснить это решение перед общественностью». Бланшар вслед за коллегами из США предупредил, что в скором времени консульские услуги для канадцев в пределах России могут стать недоступными.

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Издание Canadian Press обратилось за комментариями к девяти канадским игрокам КХЛ, однако на момент выхода публикации ни один из них не ответил. В интервью этому же ресурсу агент Ричи Винтер, работающий в лиге с тремя клиентами, отметил, что несколько хоккеистов договорились о выступлениях в КХЛ, потому что «не увидели никаких рисков». Их решения он назвал исключительно «индивидуальными» и «связанными с возможностью трудоустройства».

Заявления американцев, канадцев и некоторых европейцев – реакция на происходящее в России, откуда день за днём приходят новости, повышающие неопределённость: от частичной мобилизации до многокилометровых очередей на границах с другими государствами.

А вот сама КХЛ без иностранцев рискует стать определённо более слабой. Весной из лиги случился массовый исход легионеров. Все, за редким исключением, финны, шведы, чехи и словаки отказались защищать цвета российских клубов. В командах столкнулись с невероятным кадровым дефицитом. Однако большинство менеджеров сумели выйти из незавидной ситуации, договорившись о сотрудничестве с игроками из Северной Америки. Теперь в чемпионате – 48 канадцев и 14 американцев.

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Не будет преувеличением сказать, что во многих командах иностранцы играют важнейшую роль, а в некоторых – ключевую. У «Авангарда» есть, по сути, один центрфорвард – Корбан Найт, и в его отсутствие «ястребы» выглядят куда менее боеспособно. Основу атакующего потенциала «Магнитки» составляют Филипп Майе и Брендан Лайпсик. «Автомобилист» взлетел так высоко во многом за счёт усилий Эберта, Мэйсека, Валка…

Верно и обратное утверждение: клубы, не нашедшие адекватной замены прежним легионерам, в новом сезоне теряются. Это касается и «Салавата Юлаева» без Хартикайнена, и «Трактора» без Седлака, и даже «Нефтехимика» без пары защитников Клок – Кнот.

Так что потеря ещё и североамериканцев по ходу сезона рискует стать серьёзной проблемой для лиги и её ведущих клубов. Остаётся только верить, что до реального оттока канадцев и американцев из КХЛ дело всё-таки не дойдёт.