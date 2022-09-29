«Капризов с любым забьёт 60 голов, он уникальный». Откровения одноклубника русской звезды

Нападающий «Миннесоты» и партнёр Кирилла Капризова по звену пришёл в подкаст бывшего тафгая Джона Скотта и рассказал о «химии» с российской звездой «дикарей», порассуждал о том, чем уникален этот игрок, о молодёжи, которую заваливают огромными деньгами, а также вспомнил смешную историю про Джона Тортореллу, с которым работал в «Рейнджерс».

«Согласен, что Капризов хорош, а я ничего не делаю и только снимаю сливки»

— Перед интервью Мэтт упомянул, как я его подколол в соцсетях. Я тогда написал: «Капризов забил 47 голов и набрал 108 очков, играя с Цуккарелло и Хартманом. Не в обиду им, они хорошие игроки. Но представьте, если бы он сыграл 82 матча с Марнером? Он бы тоже забил 60 голов».

— Да, и я позвал Кирилла, чтобы он подтвердил, что это неправда.

— Тебя это раздражает? Люди говорят, как хорош Капризов и что ты просто снимаешь сливки. Ты же Матс Цуккарелло, четыре раза становился лучшим бомбардиром «Рейнджерс», приехал в «Миннесоту», и вы начали побеждать. Тебя это не бесит?

— Нет, я согласен.

— Если бы Кирилл играл с Марнером и Мэттьюсом, сколько бы он забил?

— Ему бы особо шайбу не давали. Да не, Кирилл может с любым забить 60 голов. Он уникальный игрок, очень трудолюбивый. Неважно, с кем он играет. Он делает лучше меня и других ребят, с которыми играет. Да, у нас с ним отличная «химия», но, на мой взгляд, это самый уникальный игрок из тех, кого я видел.

— А ты немало поиграл с уникальными игроками. Чем выделяется Кирилл?

— Я играл со многими хорошими игроками – в Нью-Йорке с Габориком, Зибанеджадом, Крайдером, Степаном. В «Далласе» с Сегином, Бенном, Радуловым, Клингбергом. Мне повезло играть с такими классными игроками. Всё дело в нашей химии, поэтому он для меня сейчас номер один.

— Вы с ним похожи? Ты креативный игрок, который действует по наитию.

— Да, у него всё в голове, он очень умный. Если честно, я, в общем-то, ничего не делаю. На большинстве я спрашиваю его, где он хочет быть, и иду туда, куда он не хочет. Я знаю, что он лучший игрок, да и у Хартси тоже бросок лучше моего, поэтому они должны быть в лучшей позиции для броска.

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

«Торторелла рявкнул: «Собирай манатки и вали в Хартфорд!»

— Мы встретились в 2011 году в «Рейнджерс», оба были в резерве в плей-офф. Ты тогда весь сезон провёл между НХЛ и АХЛ. Каково было видеть, что коряг вроде Стю Бикела вызывают в основу, а ты сидишь в резерве с ребятами вроде Джона Скотта?

— Нам было веселей!

— Но тогда ребята выходили после поражений со льда и спрашивали, почему Зукки не играет? Тяжело было от того, что ты заслуживал играть?

— Все хотят играть. Ты молод и уважаешь решения тренера. Конечно, хочется играть, помогать команде. Но в Норвегии, когда переходишь из молодёжки во взрослый хоккей, учишься пробиваться наверх. Первые пару лет не высовываешься, потому что должен заслужить своё место. Я на это так смотрю, поэтому после Норвегии и Швеции всё легко воспринимал. У меня до этого не было сложных периодов в карьере, а они есть у всех. Решил, что сейчас пришло моё время через это пройти. Кстати, после того сезона я уехал в Россию, так я решил этот вопрос.

— Куда в Россию?

— В Магнитогорск. Был локаут, я там весь сезон отыграл, а затем вернулся.

— Где больше нравилось играть – в России, Норвегии или Швеции?

— В Швеции я играл за МОДО, было весело. Я был совсем молодым, у нас была хорошая команда, я поиграл с Петером Форсбергом и Маркусом Нэслундом. Это был великолепный опыт – после маленькой Норвегии я играл со своими кумирами детства. К тому же всё складывалось здорово.

— Какие у тебя были отношения с Тортореллой?

— Мне он нравится и как тренер, и как человек, мы с ним до сих пор общаемся. Может, я играл не так много, как хотелось бы, но его честность всегда вызывала уважение. Он говорил напрямик, без обиняков, и я это уважал.

Когда становишься старше, начинаешь это ценить. Ты учишься биться за своё место, понимаешь, что легко ничего не дастся. Сейчас в НХЛ, да и во многих лигах, ребятам всё дают легко, чересчур ненапряжно, им не надо по-настоящему доказывать свою состоятельность. А я считаю, что игрок должен доказывать и завоёвывать место в составе, мне это в Торторелле нравилось.

Помню, в свой первый или второй год мы выиграли и шли в раздевалку. Проходили мимо раздевалки «Никс», там была форма команды. Я надел майку, шорты и кроссовки Кармело Энтони и начал стучать мячом. Тут открывается дверь, а я в это время: «Трёхочковый!». Смотрю на дверь, а там Тортс. Он рявкнул: «Собирай эти манатки и вали в Хартфорд!». И я снимаю всё это с себя и говорю: «Ладно, ребят, я пошёл». Но я всегда уважал его честность.

Джон Торторелла Фото: Joel Auerbach/Getty Images

Да, именно этого и ждёшь от тренеров – честности. Мне в лицо врали тренеры, генменеджеры, говорили, что продлят со мной контракт, а на следующий день ты уже не в команде. Много всяких историй было, помню, был длинный плей-офф, проиграли только в седьмом матче финала конференции, и мы сидели в резерве месяца два. Мы сидели в какой-то комнате под «Мэдисон Сквер Гарден», до площадки надо было идти метров 500, то есть вообще далеко от основной команды. И вот приезжают новые ребята из «Хартфорда», которые только вылетели из плей-офф, идут в раздевалку, и я ору: «Добро пожаловать в ад, парни! Это место просто отстой!». И тут заходит Тортс и такой: «Да? Ты сейчас серьёзно?». Я такой: «Чёрт побери, Тортс». Много таких историй было. Хорошие были времена. В запасе надо уметь веселиться. Ты говорил о том, что надо знать своё место.

— Что ты говоришь молодым ребятам сейчас, ты ведь уже ветеран?

— Делаю всё, что могу. Для меня главное — уважать старших, уважать систему, не ждать, что тебе всё дадут просто так. Говорю, что вы здесь не просто так, просто учи́тесь справляться с психологическими трудностями.

— Что думаешь о том, что молодых ребят после контракта новичка заваливают безумными деньжищами? У тебя укладывается в голове, когда человек в 23 года получает контракт на восемь лет и $ 90 млн?

— Некоторые игроки это заслуживают. Я – четвёртый в команде по зарплате, это накладывает психологический стресс. Ты должен быть всё время готов, постоянно работать. Я за это обеими руками, но не уверен, что дал бы столько денег 23-летнему игроку на месте генменеджера. В «Рейнджерс» была хорошая система – хорошо играешь, получаешь контракт-мостик и затем зарабатываешь свой большой контракт. Но НХЛ меняется, становится моложе, надо к этому привыкать.