«Сибирь» устроила громкую сенсацию, канадец из «Динамо» сделал покер. Итоги дня КХЛ

29 сентября в рамках Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ состоялось три матча. Рассказываем о каждом из них.

В Екатеринбурге один из лидеров турнира «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Хозяевам удался отличный первый период: Кормье открыл счёт на 14-й минуте, а через 59 секунд Голышев завершил блистательную комбинацию с участием всей пятёрки и увеличил преимущество уральцев.

В середине матча молодой форвард Неучев в контратаке забросил третью шайбу «Автомобилиста» и отправил на скамейку запасных Тимура Билялова. Замена голкипера взбодрила казанцев, и вскоре они отыграли две шайбы в течение трёх с половиной минут. Однако на этом возможности «Ак Барса» в этой встрече были исчерпаны. «Автомобилист» закрыл свои владения на замок, а в концовке отправил ещё две шайбы в пустые ворота казанцев. 5:2, красивая и солидная победа уральского клуба, отлично проведшего сентябрь.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Москве «Динамо», возглавляющее таблицу Запада, принимало восточного аутсайдера из Хабаровска. «Тигры» продержались почти до конца первого периода, но шайба Эрика О’Делла за 10 секунд до перерыва надломила «Амур» и вдохновила бело-голубых. А конкретно всё того же О’Делла, который к 56-й минуте оформил покер!

Довершил разгром дальневосточников Иван Муранов. 5:0 – сверхуверенная победа подопечных Алексея Кудашова, которые продолжают преследовать СКА в гонке лидеров Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В другой столичной встрече ЦСКА принимал «Сибирь». Армейцы считались фаворитом матча, но неожиданно испытали грандиозные проблемы с крепким новосибирским коллективом. Подопечные Сергея Фёдорова никак не могли забить, зато в ворота Шарыченкова к середине игры влетели две шайбы: отличились Пастухов и Бек.



В третьем периоде Григоренко всё-таки смог пробить великолепно игравшего Костина, но «Сибирь» удержала победу, а Бек на последней минуте основного времени оформил дубль, поразив пустые ворота. Таким образом, подопечные Мартемьянова, два дня назад уступившие в Нижнекамске главному аутсайдеру сезона «Нефтехимику», сенсационно обыграли в гостях чемпиона КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 30 сентября