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Результаты матчей КХЛ 29 сентября, турнирная таблица КХЛ, видеообзоры, расписание матчей 30 сентября

«Сибирь» устроила громкую сенсацию, канадец из «Динамо» сделал покер. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Канадец из «Динамо» сделал покер
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А «Автомобилист» закончил сентябрь яркой победой над «Ак Барсом».

29 сентября в рамках Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ состоялось три матча. Рассказываем о каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2022, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Кормье (Обидин, Щемеров) – 13:27 (5x5)   2:0 Голышев (Широков, Да Коста) – 14:26 (5x5)   3:0 Неучев (Гуркин) – 29:07 (5x5)   3:1 Шипачёв (Петров) – 33:31 (5x5)   3:2 Галиев – 35:04 (5x5)   4:2 Мэйсек (Валк) – 58:47 (en)   5:2 Хрипунов (Эберт) – 59:04 (en)

В Екатеринбурге один из лидеров турнира «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Хозяевам удался отличный первый период: Кормье открыл счёт на 14-й минуте, а через 59 секунд Голышев завершил блистательную комбинацию с участием всей пятёрки и увеличил преимущество уральцев.

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В середине матча молодой форвард Неучев в контратаке забросил третью шайбу «Автомобилиста» и отправил на скамейку запасных Тимура Билялова. Замена голкипера взбодрила казанцев, и вскоре они отыграли две шайбы в течение трёх с половиной минут. Однако на этом возможности «Ак Барса» в этой встрече были исчерпаны. «Автомобилист» закрыл свои владения на замок, а в концовке отправил ещё две шайбы в пустые ворота казанцев. 5:2, красивая и солидная победа уральского клуба, отлично проведшего сентябрь.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2022, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 О'Делл (Миронов) – 19:50 (5x5)   2:0 О'Делл (Рашевский, Миронов) – 22:59 (5x5)   3:0 О'Делл (Сушко, Уил) – 40:35 (5x4)   4:0 О'Делл (Рашевский, Уил) – 55:13 (5x5)   5:0 Муранов (Джиошвили) – 55:56 (5x5)

В Москве «Динамо», возглавляющее таблицу Запада, принимало восточного аутсайдера из Хабаровска. «Тигры» продержались почти до конца первого периода, но шайба Эрика О’Делла за 10 секунд до перерыва надломила «Амур» и вдохновила бело-голубых. А конкретно всё того же О’Делла, который к 56-й минуте оформил покер!

Довершил разгром дальневосточников Иван Муранов. 5:0 – сверхуверенная победа подопечных Алексея Кудашова, которые продолжают преследовать СКА в гонке лидеров Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2022, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Пастухов (Коротков, Мёрфи) – 07:45 (4x4)   0:2 Бек (Литовченко, Мёрфи) – 30:24 (5x5)   1:2 Григоренко – 47:26 (5x5)   1:3 Бек (Аланов) – 59:22 (en)

В другой столичной встрече ЦСКА принимал «Сибирь». Армейцы считались фаворитом матча, но неожиданно испытали грандиозные проблемы с крепким новосибирским коллективом. Подопечные Сергея Фёдорова никак не могли забить, зато в ворота Шарыченкова к середине игры влетели две шайбы: отличились Пастухов и Бек.

В третьем периоде Григоренко всё-таки смог пробить великолепно игравшего Костина, но «Сибирь» удержала победу, а Бек на последней минуте основного времени оформил дубль, поразив пустые ворота. Таким образом, подопечные Мартемьянова, два дня назад уступившие в Нижнекамске главному аутсайдеру сезона «Нефтехимику», сенсационно обыграли в гостях чемпиона КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 30 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2022, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2022, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2022, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2022, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
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