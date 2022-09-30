«Сибирь» устроила громкую сенсацию, канадец из «Динамо» сделал покер. Итоги дня КХЛ

29 сентября в рамках Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ состоялось три матча. Рассказываем о каждом из них.
В Екатеринбурге один из лидеров турнира «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Хозяевам удался отличный первый период: Кормье открыл счёт на 14-й минуте, а через 59 секунд Голышев завершил блистательную комбинацию с участием всей пятёрки и увеличил преимущество уральцев.
В середине матча молодой форвард Неучев в контратаке забросил третью шайбу «Автомобилиста» и отправил на скамейку запасных Тимура Билялова. Замена голкипера взбодрила казанцев, и вскоре они отыграли две шайбы в течение трёх с половиной минут. Однако на этом возможности «Ак Барса» в этой встрече были исчерпаны. «Автомобилист» закрыл свои владения на замок, а в концовке отправил ещё две шайбы в пустые ворота казанцев. 5:2, красивая и солидная победа уральского клуба, отлично проведшего сентябрь.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В Москве «Динамо», возглавляющее таблицу Запада, принимало восточного аутсайдера из Хабаровска. «Тигры» продержались почти до конца первого периода, но шайба Эрика О’Делла за 10 секунд до перерыва надломила «Амур» и вдохновила бело-голубых. А конкретно всё того же О’Делла, который к 56-й минуте оформил покер!
Довершил разгром дальневосточников Иван Муранов. 5:0 – сверхуверенная победа подопечных Алексея Кудашова, которые продолжают преследовать СКА в гонке лидеров Запада.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В другой столичной встрече ЦСКА принимал «Сибирь». Армейцы считались фаворитом матча, но неожиданно испытали грандиозные проблемы с крепким новосибирским коллективом. Подопечные Сергея Фёдорова никак не могли забить, зато в ворота Шарыченкова к середине игры влетели две шайбы: отличились Пастухов и Бек.
В третьем периоде Григоренко всё-таки смог пробить великолепно игравшего Костина, но «Сибирь» удержала победу, а Бек на последней минуте основного времени оформил дубль, поразив пустые ворота. Таким образом, подопечные Мартемьянова, два дня назад уступившие в Нижнекамске главному аутсайдеру сезона «Нефтехимику», сенсационно обыграли в гостях чемпиона КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 30 сентября
- 29 сентября 2022
-
23:36
-
23:30
-
23:25
-
23:10
-
23:03
-
23:00
-
22:53
-
22:50
-
22:44
-
22:42
-
22:39
-
22:33
-
22:23
-
21:56
-
21:49
-
21:42
-
21:23
-
21:04
-
20:56
-
20:39
-
20:27
-
20:08
-
19:57
-
19:50
-
19:21
-
18:54
-
18:44
-
17:58
-
17:26
-
16:57
-
16:44
-
16:32
-
16:22
-
15:31
-
15:04