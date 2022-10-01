Мощнейший камбэк «Спартака» и новый провал «Трактора». Итоги игрового дня КХЛ

30 сентября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось пять матчей регулярки. Кратко подводим их итоги.

В Магнитогорске лидер и аутсайдер Восточной конференции устроили ярчайшую голевую перестрелку. Хозяева открыли счёт на 12-й минуте, когда Кошелев пробил Гарипова, но затем нижнекамцы забили трижды подряд, отправив на скамейку запасных опытнейшего Кошечкина.

Сразу после появления Олкинуоры «Магнитка» отыграла одну шайбу, но быстрого камбэка не получилось. Следующий голевой всплеск случился в начале третьего периода, но и тут «Нефтехимик» был удачливее: на шайбы Лещенко и Галимова «Металлург» ответил лишь голом Неколенко. В завершение вечера команды подарили зрителям ещё и результативную развязку. Сначала Кёрран сократил разрыв до минимума в расстановке «6 на 5», подарив «Металлургу» надежду, но следующая замена вратаря на шестого полевого обернулась для уральцев голом в пустые ворота. И надо же такому случиться, что именно этот гол оказался победным! За 12 секунд до сирены Неколенко оформил дубль, вновь сделав разницу в счёте минимальной, но догнать-таки «Нефтехимик» «Магнитка» в результате не успела.

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6:5 – яркая победа нижнекамцев, первая для подопечных Леонтьева в основное время в нынешнем сезоне. «Магнитка» же прервала семиматчевую серию побед, упустив возможность закончить сентябрь на первой строчке Востока.

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В Челябинске встретились «Трактор» и «Салават Юлаев». В воротах хозяев дебютировал канадский голкипер Хэммонд, но старт его карьеры в новой команде не задался. Уже в первом периоде Хэммонда дальним броском пробил Мухамадуллин, во втором отрезке канадец запустил в ближний угол от Науменкова, а в заключительной двадцатиминутке ещё один защитник Уфы Коледов поставил точку в матче.

Конечно, в каких-то шайбах Хэммонда можно обвинить, однако гораздо больше вопросов к игре полевых хоккеистов «Трактора». Они ни разу не пробили Кареева и позволили «Салавату» нанести 26 бросков по своим воротам. Занятно, что 18 из них пришлись на первый период.



3:0 – уверенная гостевая победа «Салавата», приблизившегося в таблице Востока к идущему четвёртым «Ак Барсу». «Трактор» же продолжает серьёзно лихорадить.

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В Ярославле «Локомотив» встречался с «Северсталью», причём железнодорожников на этот матч не смог вывести главный тренер Никитин: у Игоря Валерьевича ушёл из жизни отец.



Первый период остался за «Северсталью». Череповчане открыли счёт усилиями Суворова, затем Красковский отыграл эту шайбу, но под занавес отрезка гости два раза подряд реализовали большинство: отличились всё тот же Суворов и шведский защитник Пресс. Получив 1:3, «Локомотив» сменил вратаря, но камбэк ярославцев начался только во второй половине матча.



Запустил его молодой форвард Степан Никулин, пробивший Шугаева на 31-й минуте, а кардинально изменить ход матча «Локомотиву» удалось уже в третьем периоде, когда ярославцы организовали три шайбы за 188 секунд! Сначала отличился Иванов, а затем хозяева усилиями Сергеева и Рафикова наказали «Северсталь» за два подряд штрафа, полученные с интервалом в пять секунд.



5:3, «Локомотив» выигрывает и поднимается в топ-4 Запада, «Северсталь» же терпит пятое поражение в последних шести матчах.

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В Балашихе «Витязь» принимал «Адмирал», и к середине матча подопечные Буцаева «горели» 0:2. Червены отличился в большинстве после шикарной короткой передачи Горшкова, а вскоре и сам Александр пробил Дорожко прекрасным броском.



Но другие хоккеисты «Адмирала» почин Горшкова не поддержали, а «Витязь» тем временем устроил камбэк. Старков реализовал выход «1 на 1», а в середине третьего периода Граовац сравнял счёт, завершив позиционную атаку. Матч ушёл в овертайм, а затем и в результативную серию буллитов, где решающей оказалась попытка форварда хозяев Ярового.

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Ну а самое главное возвращение в игру состоялось сегодня в Москве. После первого периода «Спартак» проигрывал в «Мегаспорте» 0:3 «Торпедо»: Максим Федотов, Агостино и Атанасов трижды за 20 минут огорчили Красикова.



На второй период у красно-белых в воротах появился Патрик Рыбар, и это событие, очевидно, вдохновило спартаковцев. Цыплаков на 31-й минуте отличился в меньшинстве, наказав игроков «Торпедо» за столкновение в средней зоне, в конце отрезка отличился Талалуев, а уже в третьем периоде Квартальнов запихал шайбу за спину Адаму Гуске.



Но и это было ещё не всё. На 50-й минуте грубейшую ошибку в своей зоне совершил Даниил Бокун, позволивший себя обокрасть в простой ситуации Старченко, и опытный форвард забросил свою первую шайбу за «Спартак», заодно принеся красно-белым сверхволевую победу.

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Матчи 1 октября