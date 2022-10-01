«Динамо» на старте — откровение КХЛ. Над селекцией смеялись, а клуб попал во всех новичков

Московское «Динамо» стало одним из главных хедлайнеров трансферного окна в КХЛ, причём многие новости были далеко не самыми приятными для болельщиков столичного клуба. В целях оптимизации платёжной ведомости бело-голубые расстались с большинством высокооплачиваемых игроков команды, заявив о новом векторе развития клуба.

Глобальным результатом селекционной работы стал отказ от главных звёзд прошлогоднего «Динамо» – Вадима Шипачёва, Вячеслава Войнова, Станислава Галиева – полное обновление вратарской бригады, большие изменения в линейке легионеров и точечные перестановки на других позициях. Как итог – состав команды Алексея Кудашова в межсезонье изменился едва ли не на 60%. И многие эксперты поспешили записать бело-голубых в разряд клубов, которые в лучшем для себя случае в новом сезоне будут бороться за выход в плей-офф.

Тогда же в одном из анонимных телеграм-каналов и на некоторых сайтах началась откровенная волна критических выпадов в адрес генерального менеджера Алексея Сопина и главного тренера Алексея Кудашова, которые, по мнению анонимов, взяли курс в неправильную сторону. Каждый трансферный шаг 35-летнего функционера вызывал бурную реакцию у автора канала, и никакие разумные доводы, объясняющие необходимость именно такого расставания с теми же Шипачёвым и Войновым, критиков не интересовали. Заодно всячески доставалось и 51-летнему Кудашову, который работает в тесной связке с Сопиным, что никак не могло устраивать определённых лиц, совершенно точно не желающих клубу никаких успехов.

«Это за кулисами у нас, в прессе трубят против «Динамо» – я знаю, кто трубит. Идёт сплошная агитация против того, что мы делаем. Я знаю этих людей, бог им судья. Это их дело. Знаю, что мы делаем правильные вещи, и будем продолжать их делать», – ещё в июле заявлял главный тренер московского клуба.

Откровенно говоря, даже многие болельщики «Динамо» с определённой долей скепсиса ожидали начала сезона. К тому же предсезонные матчи, по которым многие любят делать скоропалительные выводы, оптимизма явно не добавляли. Чего стоило только разгромное поражение от «Амура» (0:4) за несколько дней до первой официальной игры сезона с «Ак Барсом». Однако сентябрьская реальность получилась намного более приятной для столичной организации, чем того можно было ожидать.

Позавчера, 29 сентября, убедительным разгромом над «Амуром» (5:0) московское «Динамо» подвело жирную черту под сентябрьскими матчами. И выступление бело-голубых в первом месяце сезона можно охарактеризовать как очень успешное. В 12 сыгранных матчах динамовцы одержали девять побед, потерпев лишь три поражения, два из которых пришлись на встречи со СКА (1:4, 2:3) – лучшим клубом Западной конференции по итогам сентября. При этом стоит отметить, что в третьем матче москвичи таки сумели обыграть питерских армейцев (2:1 Б), нанеся им единственное на данный момент поражение в этом сезоне.

Рекордно длинный марафон регулярного чемпионата продолжительностью 68 матчей не позволяет делать сейчас окончательных выводов. И даже сам главный тренер московского «Динамо» всячески подчёркивает, что никто в клубе не впадает в эйфорию, делая акцент на том, что самые тяжёлые матчи регулярки впереди. Также можно вспомнить, что ещё в начале сезона Кудашов отмечал, что какие-либо выводы о состоянии вещей можно будет делать только по прошествии примерно 20 встреч, но мы всё-таки попытаемся отметить предварительные позитивные тенденции в игре его команды уже сейчас.

По итогам стартового месяца сезона динамовцы занимают первое место во всей лиге по надёжности своей обороны. В 12 матчах подопечные Кудашова пропустили всего 16 голов, то есть в среднем за встречу в ворота «Динамо» залетает 1,3 шайбы. Статистически в каждом третьем матче сезона москвичи смогли отыграть на ноль (четыре шат-аута), а ещё в четырёх случаях пропустили не более одной шайбы. Это результат, близкий к идеальному.

Примечательно, что шат-ауты в сентябре оформлял не только безусловный первый номер динамовской команды Илья Коновалов, который сегодня по заслугам был отмечен Континентальной хоккейной лигой, признавшей воспитанника ярославского хоккея лучшим вратарём сентября, но и его бэкап Константин Волков. Оба новичка вратарской линии «Динамо» удачно смотрелись в сентябре, давая команде шанс бороться за победу в каждом сыгранном матче. На выходе — по два шат-аута на каждого из голкиперов, пополнивших ряды московского клуба в межсезонье. Но столь небольшое количество пропущенных голов свидетельствует не только об отличной игре голкиперов, но и об общей выстроенной командной игре.

«Мало пропускаем в сезоне? Боюсь сглазить, но командная работа всех без исключения. Но вратарь, защита, форварды отрабатывают в обороне. Ну и системность», — отмечал Кудашов после яркой победы над «Авангардом» (4:1).

Андрей Миронов Фото: dynamo.ru

Говоря о надёжности обороны, в первую очередь важно обратить внимание на резкое улучшение игры в исполнении двух воспитанников СДЮШОР «Динамо» — Андрея Миронова и Артёма Волкова. 28-летний Миронов является главным старожилом в этой динамовской команде и закономерно был выбран её капитаном. Сейчас Андрей является лучшим игроком клуба по показателю полезности, имея в своём активе убедительные «+9».

Его партнёр по паре обороны Волков пережил очень непростой минувший сезон, во второй части которого Артём надолго оказался вне основного состава. Но правильная работа над собой в межсезонье позволила защитнику вернуться на свой прежний уровень и снова максимально надёжно действовать у своих ворот.

Очень хороши и все новички динамовской защиты. Перешедший свободным агентом Егор Мартынов на текущий момент занимает второе место в команде среди защитников по полезности «+5», чуть ниже следуют ещё два новичка – Кирилл Готовец и Антон Малышев («+4»). Белорус Готовец ожидаемо является одной из главных опций «Динамо» при игре в меньшинстве, и его фирменные блоки уже не раз спасали команду от пропущенных шайб. Хорошо начал сезон и Малышев, но затем заразился главным вирусом последнего времени и сейчас по объективным причинам находится вне состава команды.

В межсезонье многим экспертам казалось, что на игру «Динамо» в новом чемпионате будет смотреть невероятно скучно и у команды могут возникнуть серьёзные проблемы в организации атак. На каком-то этапе сентября, возможно, что оно так и было, но на выходе получились 34 заброшенные шайбы в 12 матчах. Для сравнения, действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА идёт по такому же графику в атаке – 31 шайба в 11 матчах.

Наиболее приятным аспектом для динамовцев является тот факт, что сейчас у них подобралась очень ровная команда, где каждый игрок может внести свою лепту в победный результат. Если раньше основные голевые надежды, как ни крути, были связаны с тройкой Вадима Шипачёва, то сейчас у «Динамо» всегда может отыскаться новый герой. Неслучайно, что 13 форвардов в составе столичной команды смогли отметиться точными бросками в чужие ворота, что говорит о вкладе всех игроков в общий итог. Такая статистическая деталь говорит и о правильном распределении игрового времени от Алексея Кудашова, который старается в каждом матче заигрывать все четыре звена, не сбиваясь на откровенную ставку на своих главных форвардов.

Эрик О’Делл Фото: dynamo.ru

При этом все понимают, что без ярких звёзд добиваться можно исключительно разовых побед, а не регулярных успехов. И такие звёзды в нынешнем составе «Динамо» нашлись. Сумасшедший сентябрь выдал канадский центрфорвард Эрик О’Делл, летом вернувшийся в состав столичного клуба после своего отъезда в ходе плей-офф. 32-летний форвард отметился 12 результативными действиями в 12 матчах, накануне оформив первый покер за карьеру во взрослом хоккее, на славу покуражившись в игре с «Амуром».

На первый взгляд может показаться, что своего рода в тени соотечественника находится Джордан Уил, в активе которого до сих пор лишь один гол в пустые ворота. Но на самом деле ещё один канадец является незаменимым игроком для этого «Динамо». Универсальный форвард, умеющий сыграть как на фланге, так и в центре, занимается построением атак своего звена и по праву является лучшим ассистентом в московской команде – семь голевых передач в 12 матчах.

Важно отметить, что Уил и О’Делл лишь фрагментарно оказываются в одной тройке. Так обычно происходит только в тех сменах, которые случаются после игры московского «Динамо» в меньшинстве. На протяжении большей части остального времени матчей два канадца играют в разных тройках. Таким образом, Кудашов пытается избежать проблем неравности состава, когда все звёзды действуют вместе в одном ударном сочетании.

Джордан Уил Фото: dynamo.ru

Одной из главных проблем «Динамо» в межсезонье и в первой половине сентября был розыгрыш большинства. Бело-голубым очень сильно не хватало атакующего защитника, способного быстро и уверенно двигать шайбу в розыгрыше. Долгое время динамовцы имели лишь одну шайбу в численном преимуществе, но в последних трёх матчах им удалось реализовать лишнего в каждой из встреч.

Всё изменилось после удачной работы на рынке Алексея Сопина, который договорился о контракте с американским защитником Бреннаном Менеллом. Подписав американца на умеренные деньги, генменеджер динамовцев окончательно ответил на все вопросы к своей селекционной деятельности.

25-летний защитник, вернувшийся в КХЛ после неудачного сезона в АХЛ, провёл несколько тренировок с командой, после чего сразу же удачно дебютировал в её составе в Санкт-Петербурге. В трёх сыгранных матчах Менелл уже успел отметиться двумя голевыми передачами в большинстве и показателем полезности «+3», что говорит о том, что Бреннан не только хорош у чужих ворот, но и не забывает о выполнении своих прямых игровых обязанностей.

Бреннан Менелл Фото: dynamo.ru

Однако не нужно считать, что добытые победы «Динамо» связаны исключительно с удачной игрой легионеров. Селекционная работа бело-голубых в принципе у многих вызывала вопросы, кто-то даже над ней смеялся, но пока что можно констатировать, что Алексей Сопин не допустил ни одной очевидной ошибки на рынке.

Если говорить о нападающих, то на первых порах много критики было связано с трансфером белорусского форварда Максима Сушко, у которого ушло приличное количество времени на адаптацию к новой команде. Но сейчас белорус также находится в полном порядке – хет-трик в ворота «Авангарда», результативная передача в матче с «Амуром» и абсолютно закономерное нахождение в первой бригаде большинства.

Не выпадает из общего командного ритма и Павел Кудрявцев, присоединившийся к «Динамо» в рамках большой сделки по обмену Коновалова. Начало сезона экс-железнодорожник пропустил из-за перелома пальца, но теперь и он приносит пользу команде. На его счету важный гол «Авангарду, забитый при счёте 0:0 в середине второго периода.

Максим Джиошвили и Илья Каблуков могут не радовать большой результативностью, но у этих игроков совсем другие приоритетные функции – неслучайно, что именно их тройка с Иваном Мурановым (когда форвард был здоров) во всех матчах сезона номинально является первым сочетанием в «Динамо» и в основном отвечает за сдерживание оппонентов, хотя и голевых моментов эта тройка создаёт достаточно. Как заметил Кудашов на пресс-конференции после разгрома «Амура», покер мог оформлять и Муранов, завершивший встречу только с одной заброшенной шайбой.

Очень позитивно смотрятся и молодые игроки столичной команды. Нападающие Андрей Никонов, Никита Буруянов и Владислав Михайлов уже успели отметиться заброшенными шайбами на старте сезона, а защитник Никита Новиков давно застолбил за собой роль основного игрока в линии обороны московской команды. Удачное попадание в новичков, отличная игра легионеров и солидная помощь от молодых игроков при очень грамотной работе тренерского штаба и принесли «Динамо» девять побед в 12 матчах.

Стоит напомнить, что последние две недели динамовцы вынуждены обходиться без ещё одного легионера – шведского форварда Якоба Лильи, который продолжает восстанавливаться от повреждения. А ведь на момент получения травмы именно Якоб был лучшим снайпером «Динамо». Так что его возвращение в строй должно ещё сильнее усилить атакующую ось команды Кудашова. А ведь в лазарете находится и Богдан Якимов, игравший заметную роль в «Динамо» после своего перехода в прошлом году. Но его возвращение в строй пока находится далеко за горизонтом.

Впереди бело-голубых ждёт очень насыщенный октябрь, который начнётся непривычными для КХЛ спаренными матчами — в течение 24 часов динамовцы дважды выйдут на лёд, чтобы сыграть в Москве с «Северсталью» и в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар». Среди прочего во втором месяце осени бело-голубых будут ждать гостевые матчи с «Салаватом Юлаевым» и «Магниткой», а также домашние встречи с ЦСКА, «Локомотивом» и СКА. Октябрьские матчи дадут пищу для куда более масштабных выводов об игре команды. Но промежуточно уже точно можно констатировать, что в сентябре динамовцы выглядели намного лучше, чем ожидали многие скептики. И второе место на Западе команда занимает абсолютно по праву.