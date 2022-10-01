«Моё сердце провалилось в подгузник». Суперзвезду НХЛ уничтожил силовым одноклубник!

Эвандер Кейн потихоньку исправляет подмоченную репутацию главного хулигана НХЛ – в «Эдмонтоне» он, кажется, заново обрёл себя и летом заключил новый четырёхлетний контракт. Но иногда провалы случаются, как сегодня в матче с «Калгари». Кейну повезло, что его прокол обошёлся без последствий, иначе болельщики «Ойлерз» были бы готовы разорвать его на части.

Матчи «Эдмонтона» с «Калгари» — это всегда накал страстей и повышенный градус ненависти, будто то регулярный сезон, плей-офф или даже предсезонка. Так что жёсткая игра с обеих сторон – дело само собой разумеющееся. Соперники на двоих провели 55 силовых, а Дарнелл Нурс дважды сошёлся в драке с Митчеллом Маклейном.

Кейн вышел в звене с Макдэвидом, отметился тремя силовыми и пятью бросками по воротам, но больше всего запомнился тем, что уничтожил своего же партнёра. В концовке второго периода он врезался в Макдэвида в центре площадки – похоже, капитан «Ойлерз» засмотрелся на шайбу и просто не увидел партнёра.

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Кейн пережил столкновение на ногах, а Макдэвид с трудом поднялся со льда. Впрочем, с ним всё было в порядке, он вернулся на лёд уже в следующей своей смене, поэтому болельщики могли себе позволить немного пошутить.

«Коннор так жёстко рухнул на лёд, что моё сердце провалилось в подгузник. Макдэвид не пропустил ни одной смены, но это не заставило меня отойти от плана, над которым я работаю, — обернуть его в плёнку с пупырышками», — пишет блог Oilers Nation.

«Самый мощный хит матча – силовой Кейна на Макдэвиде – точно описывает победный матч «Эдмонтона» с «Калгари». «Ойлерз» играли на полных скоростях, но действовали несогласованно. В крайне сильном составе «Эдмонтон» доминировал, как и ожидалось. Перевес по опасным броскам был 13-4. «Эдмонтон» выставил весь свой топ-9, шесть из лучших семи защитников и вратаря Джека Кэмпбелла. Это были хорошие новости. Плохие были в том, что для большинства игроков это был их первый матч предсезонки, и было заметно, что они «заржавели». Большинство «Эдмонтона» промахивалось весь матч – они разыгрывали как могли, но ничего не забили. В равных составах – то же самое, много бросков, мало реализации», — пишет Sportsnet.

«Я пытался уйти с дороги, но такое бывает. Первый матч предсезонки, можно ожидать чего-то такого. Наше звено не забило, но, наверное, это хороший знак. Надо сберечь парочку голов на сезон. Мы создавали моменты, играли в зоне атаки, одно наше звено создало шесть-семь стопроцентных моментов», — сказал после игры Кейн.