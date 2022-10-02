Посещаемость КХЛ — катастрофа. Лига откатилась на десятилетия назад

Почти всё в омском празднике было хорошо для хозяев: сверхновая арена, невиданный в России удобный наклон трибун, пиво в свободной продаже, ну и победа «Авангарда», пусть и откровенно вымученная. Напрягло только одно — свободные места. В трансляцию попадали целые ряды незаполненных кресел на лучших секторах, да и в других местах виднелись прогалы.

Официальная цифра посещаемости — 11 749 зрителей при официальной вместимости в 12 тысяч, клуб заверил, что продал все билеты, но кто-то на матч прийти не смог. Возможно, при и так немаленьких ценах на квитки вмешались ещё и перекупщики. Даже Дмитрий Рябыкин после матча сказал: «Замечательная поддержка была, хотя ожидал немного большего, думал, будет полный стадион».

Трибуны на матче-открытии новой арены в Омске Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

В принципе, омская ситуация — маркер всей ситуации с посещаемостью КХЛ на старте сезона. В Минске вчера установили рекорд сезона в 15 тысяч зрителей, который могут побить только сами минчане: всё-таки самая большая арена лиги у них. Но это произошло в первый день октября, а посещаемость сентября можно описать только одним словом: крах.

Средняя посещаемость сентябрьских матчей КХЛ — 4662 зрителя. Это почти двукратный рост по сравнению с ковидной годиной, но это худший результат в стандартные сезоны. Лишь в первом сезоне лиги, когда во многих городах лиги ещё были маленькие советские дворцы, она составляла 5117 зрителей. Нынешние цифры — это откат куда-то в начало и середину нулевых годов.



Вот полная раскладка по всем клубам лиги. Конечно, здесь ещё нет «Авангарда», но вряд ли бы один клуб мог полностью изменить ситуацию по КХЛ. Кроме того, отметим, что формально домашний матч минского «Динамо» в Казани по логике здравого смысла записан в посещаемость «Ак Барса», а не минчан:

Посещаемость КХЛ в сентябре 2022-го СКА 10 173 «Сочи» 4075 «Динамо» Мн 8631 «Автомобилист» 3937 «Салават Юлаев» 6751 «Динамо» 3747 «Ак Барс» 6562 «Северсталь» 3731 «Трактор» 5710 «Адмирал» 3634 «Торпедо» 5467 «Спартак» 3211 «Сибирь» 5353 «Нефтехимик» 2940 «Локомотив» 5179 «Витязь» 2562 «Барыс» 5046 «Металлург» 2272 ЦСКА 4546 «Куньлунь» 619 «Амур» 4522 В среднем 4662

При появлении КХЛ был установлен минимум вместимости арены в крупном городе: 5500 зрителей. Прямо сейчас выше этой отметки находятся лишь пять команд, И для кого тогда в последние годы для большинства клубов лиги построили вместительные и современные арены?



Вот как ходили на хоккей в сентябре 2019-го, в последнем «стандартном» сезоне до тех многочисленных потрясений, что произошли в мире в последние два с половиной года:

Посещаемость КХЛ в сентябре 2019-го «Динамо» Мн 13 411 «Салават Юлаев» 6568 СКА 12 161 «Металлург» 6446 «Йокерит» 8926 «Динамо» 5980 «Барыс» 8493 «Амур» 5525 ЦСКА 8302 «Автомобилист» 5488 «Спартак» 8197 «Куньлунь» 5417 «Сочи» 7235 «Торпедо» 5367 «Ак Барс» 7103 «Северсталь» 4589 «Сибирь» 7062 «Авангард» 4395 «Динамо» Р 6940 «Витязь» 4326 «Локомотив» 6655 «Адмирал» 3953 «Трактор» 6574 «Нефтехимик» 3245

Здесь средняя посещаемость составляет 6759 человек, и даже если не учитывать «Йокерит» и рижское «Динамо», вышедшие из лиги, то она составит 6669 зрителей. Правда, в том месяце были факторы, которые помогли посещаемости быть выше обычного: «Барыс» провёл несколько матчей в Алма-Ате, которые собрали аншлаги. «Куньлунь» ещё играл в Китае, и матчи на арене Универсиады в Шеньчжене собрали неплохую аудиторию: хотя тогда были большие сомнения в точности этих данных.

Теперь сравним два года в процентном соотношении и подробнее остановимся на самых «отличившихся» командах.

Падение посещаемости клубов КХЛ (2022-й против 2019-го) «Куньлунь» 88,6% «Локомотив» 22,2% «Металлург» 64,8% «Северсталь» 18,7% «Спартак» 60,8% «Амур» 18,2% ЦСКА 45,2% СКА 16,3% «Сочи» 43,7% «Трактор» 13,1% «Витязь» 40,8% «Нефтехимик» 9,4% «Барыс» 40,6% «Адмирал» 8,1% «Динамо» 37,3% «Ак Барс» 7,6% «Динамо» Мн 35,6% «Торпедо» рост на 1,9% «Автомобилист» 28,3% «Салават Юлаев» рост на 2,8% «Сибирь» 24,2% Среднее падение 30%

Падение «Куньлуня» неудивительно — оно произошло с почти максимально возможных значений, тем более клуб играет в Мытищах, даже не на маленькой пекинской арене, как это было в последние докоронавирусные сезоны. Можно было бы сравнить посещаемость «Куньлуня» с «Атлантом», но это тем более не будет в пользу номинальных китайцев: даже в худший сезон на ныне почивший клуб ходили в среднем 5,5 тысяч зрителей.



А вот коллапс «Металлурга» поражает. Конечно, «Магнитка» не была отличником посещаемости и в лучшие времена — известны случаи, когда выездные болельщики «Салавата» перекрикивали местных, и даже на финальных матчах этого года были видны свободные места. Но при этом цены на «Металлург» довольно демократичны по сравнению с большинством соседних городов — от 300 до 800 рублей в зависимости от соперника. Даже экономическими трудностями сложно объяснить настолько масштабную просадку. Возможно, сыграло роль то, что пока самым серьёзным визитёром Магнитогорска был «Спартак», но всё-таки в Магнитке обычно ходили на свою команду, а не на чужую.



Шокирует московский обвал. Если суммировать «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, то падение посещаемости — почти двукратное по сравнению с 2019-м. Нынешняя ситуация возвращает хоккейную Москву примерно на 10 лет назад, когда ЦСКА играл на арене, морально устаревшей в момент постройки, «Динамо» — на стареньких «Лужниках», а «Спартак» — на олдскульных, но уже не тянувших уровень КХЛ «Сокольниках».

Болельщица «Спартака» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

И в последние годы, после открытия многократно менявшей имя арены на Автозаводской и нового стадиона «Динамо» ситуация с посещаемостью стала меняться в лучшую сторону: те же «Спартак» и ЦСКА вышли на уровни, которых там не видели с конца 70-х, красно-белые вошли в тройку лучших КХЛ по аудитории. Все эти усилия пока что умножены на ноль, и сложно найти факторы такой впечатляющей просадки в одном из главных мегаполисов мира. Да, экономика, да, отъезд людей, боящихся попасть под повестку — но есть огромные сомнения, что среди уехавших куча хоккейных фанатов.



Печалит «Локомотив», который долго собирал неизменные аншлаги, но ярославская посещаемость начала валиться ещё в последнем доковидном сезоне. В регулярке-2019/2020 на «Локо» ходило на тысячу зрителей меньше, чем в сезоне-2018/1919 — и этот тренд, конечно же, не идёт обратно. Но здесь куда больше вопросов к руководству, чем к болельщикам. Руководству «Сочи» надо понимать, что болельщики собираются на победы, а не на драки и развитие талантов, лучшие из которых очень быстро команду покинут.

Но даже в такой ситуации в КХЛ есть два отличника. Рост «Салавата», правда, объясняется малым количеством домашних матчей в сентябре (лишь четыре), да и одним из них было «зелёное дерби». А вот Игорь Ларионов со своей шпаной пока доказывает популярный тезис, что болельщик ходит на красивую игру: хотя у «Торпедо» не самые щадящие цены, фанатов это не останавливает. Но надо учесть, что «Торпедо» не просто играет красиво, но ещё и побеждает.

Болельщики в Нижнем Новгороде Фото: vk.com/torpedonn

Пожалуй, многие напишут, что главная причина такой ситуации — экономическое положение. Но это ещё и свидетельство того, что хоккей теряет свои позиции. В чемпионате СССР с середины 80-х наблюдался резкий спад посещаемости — даже на играх того самого великого ЦСКА. Хотя советские журналисты очень обтекаемо писали о том, почему же такая ситуация произошла, очевидно, что советская лига к тому моменту растеряла всю турнирную интригу и стала проигрывать новым видам развлечений.



Вполне возможно, золото Пхёнчхана, ради которого было убито несколько сезонов КХЛ, будет восприниматься пирровой победой с долгосрочной точки зрения. Именно в момент создания «базовых клубов» пошёл надлом интереса к лиге, который сначала замечали журналисты, следящие за посещаемостью сайтов, а сейчас он виден и на трибунах. Именно тогда лига и клубы должны были начать серьёзную работу с болельщиками, которой и сейчас занимаются лишь немногие отличники.



Какова будет судьба Континентальной лиги в худшем сценарии? Это баскетбольная Лига ВТБ с одним гипергегемоном, который своей сверхмассивностью давит любые ростки интриги — охотников смотреть на то, как ЦСКА развлекается сам с собой, маловато и с годами как-то не прибавляется. Даже если серьёзная работа начнётся уже завтра, вполне возможно, несколько ключевых лет лига уже проиграла.