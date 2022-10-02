Наследники Овечкина. Кто потащит «Вашингтон», когда русская звезда закончит с хоккеем?

Возрастной «Вашингтон» критикуют, но у них есть достойные замены для Овечкина, Кузнецова и Орлова. В список даже попали россияне.

Не за горами время, когда капитан и звезда «Вашингтона» Александр Овечкин завершит свою карьеру. Его контракт рассчитан ещё на четыре года — время, за которое, скорее всего, не стоит переживать. Но всё когда-либо подходит к концу. Тем более «Вашингтон» и так немало критикуют за возрастность состава — «Кэпиталз» в топе самых, скажем так, опытных команд на данный момент. Кто же сменит лидеров команды? Кто придёт вместо Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова? Молодёжь-то у «столичных» есть!

1. Мартин Фехервари, защитник, 22 года

Катание: выше среднего по меркам НХЛ.

Игра с шайбой: ниже среднего по меркам НХЛ.

Хоккейное чутьё: среднестатистический показатель НХЛ.

Конкурентоспособность: выше среднего по меркам НХЛ.

Пожалуй, словацкий игрок обороны — единственный в этом списке, кто кого уже можно назвать незаменимым в «Вашингтоне». Фехервари в 22 года стал важной частью защиты «столичных» и в ходе чемпионата попал в первую пару — к самому Джону Карлсону. Мартина ценят за отличное катание, приличные габариты (180 см, 78 кг), хоккеист всегда как «заведённый моторчик». Он становится непроходимым препятствием для соперников. Хоть в атаке словак далеко не блещет — 17 (8+9) очков в 79 матчах прошлого сезона, — но способен сделать качественный первый пас. И не только клюшкой. Так что у него огромные шансы войти в когорту лучших защитников НХЛ в ближайшие годы.

2. Иван Мирошниченко, нападающий, 18 лет

Катание: среднестатистической по меркам НХЛ.

Игра с шайбой: среднестатистическая по меркам НХЛ.

Хоккейное чутьё: среднестатистическое по меркам НХЛ.

Конкурентоспособность: выше среднего по меркам НХЛ.

Бросок: высшего качества.

Мирошниченко обладает всеми качествами, чтобы войти в число лучших крайних нападающих лиги. У него хорошие габариты (185 см, 84 кг), катание, он мощный и одарённый хоккеист. Иван может взять игру в свои руки и бороться. А главное его оружие — мощнейший бросок, который уже сравнивают с щелчком Овечкина. Мирошниченко способен обыгрывать соперников на скорости, одинаково хорошо играть в равных составах и в большинстве. В то же время 18-летний россиянин может и продавить — он подходит и для силовой игры. Сейчас главное, чтобы его болезнь отступила окончательно. Тогда у Мирошниченко будут все шансы стать прямым наследником Овечкина.

3. Коннор Макмайкл, нападающий, 21 год

Катание: ниже среднего по меркам НХЛ.

Игра с шайбой: статистическая по меркам НХЛ.

Хоккейное чутьё: среднестатистическое по меркам НХЛ.

Конкурентоспособность: выше среднего по меркам НХЛ.

Бросок: выше среднего по меркам НХЛ.

Макмайкл, как и Фехервари, подобрался к основе лишь в сезоне-2021/2022 и уже провёл значительную часть матчей — 68. Набрал он, конечно, примерно столько же, сколько и защитник, — всего 18 (9+9) очков. Для первого полноценного сезона очень неплохо. Макмайкл проводил на льду не так много времени, балансируя между нижними звеньями, однако выглядел вполне уверенно. Канадец умеет обыгрывать «один в один» и, хоть он не самый силовой форвард, любит прорываться сквозь оборону, атакуя ворота. Нападающего нельзя назвать дико талантливым, его катание далеко от идеального, но хоккеист хорошо играет у ворот, борется, а его бросок хорош и вблизи ворот, и на дальней дистанции. В основе «Вашингтона» Макмайкл точно не затеряется, а может, и вовсе неожиданно раскроется.

4. Хендрикс Лапьер, нападающий, 20 лет

Катание: ниже среднего по меркам НХЛ.

Игра с шайбой: среднестатистическая по меркам НХЛ.

Хоккейное чутьё: выше среднего по меркам НХЛ.

Конкурентоспособность: среднестатистическая по меркам НХЛ.

На Лапьера возлагают большие надежды. 22-й номер драфта-2020 в прошлом сезоне сыграл в НХЛ лишь шесть матчей и забросил одну шайбу, а большую часть провёл и вовсе в QMJHL (Главная юниорская хоккейная лига Квебека). На счету канадца 51 (21+30) результативный балл в 40 встречах. Статистика неплохая, но не для игрока первого раунда драфта… чем же Лапьер так привлекает зарубежных обозревателей? Прежде всего, его называют фантастическим плеймейкером с высоким уровнем природного мастерства. Он хорошо владеет клюшкой. Конечно, нападающий не такой быстрый, но прилично отрабатывает без шайбы. В общем, канадец может прочахнуть всю карьеру в низших лигах, но, если он закрепится в НХЛ, ему будет вполне по силам стать звездой уровня Кузнецова.

5. Алексей Протас, нападающий, 21 год

Катание: плохое по меркам НХЛ.

Игра с шайбой: среднестатистическая по меркам НХЛ.

Хоккейное чутьё: среднестатистическое по меркам НХЛ.

Конкурентоспособность: среднестатистическая по меркам НХЛ.

Белорусский нападающий в течение всего прошлого сезона лавировал между НХЛ и АХЛ. Протас сыграл за «Вашингтон» 33 матча и набрал 9 (3+6) очков. В АХЛ на его счету практически в три раза больше баллов — 24 (8+16) в 42 встречах. Рослый форвард (198 см, 102 кг) запомнился хорошей игрой клюшкой, у него неплохие навыки плеймейкера. Белорус может пригодиться в силовой борьбе, а в нападении уже выглядит профессионалом уровня НХЛ — причём не четвёртого звена. Главная проблема — неповоротливость и медлительность. Это может стать серьёзной причиной для непопадания в состав на полноценной основе, однако пока перспективы всё же видятся радостными.

6. Александр Алексеев, защитник, 22 года

Катание: ниже среднего по меркам НХЛ.

Владение шайбой: ниже среднего по меркам НХЛ.

Хоккейное чутьё: среднестатистическое по меркам НХЛ.

Конкурентоспособность: среднестатистическая по меркам НХЛ.

Российский защитник лишь в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ, ограничившись только одним матчем. Остальную часть года он провёл в АХЛ. За «Херши» Алексеев сыграл 68 встреч, набрав 19 (1+18) очков при показателе полезности «+6». В целом защитник не поражает скоростью и мастерством, однако россиянин — очень умный хоккеист, обладающий солидными габаритами (193 см, 91 кг). Алексеев хорошо двигает шайбу, он полезен в силовой борьбе: хиты — это по его части. Пока что он претендует на игру в третьей паре, а также на свои минуты в меньшинстве. Главное, чтобы восстановление после травмы прошло успешно.

7. Райан Чесли, защитник, 18 лет

Катание: среднестатистическое по меркам НХЛ.

Игра с шайбой: среднестатистическая по меркам НХЛ.

Хоккейное чутьё: ниже среднего по меркам НХЛ.

Конкурентоспособность: выше среднего по меркам НХЛ.

Бросок: выше среднего по меркам НХЛ.

Чесли — 37-й номер драфта-2022. Пока что он играет в USHL (главная юниорская хоккейная лига США), где в прошлом сезоне он набрал 15 (5+10) очков в 26 матчах. Тем не менее его катание уже соответствует уровню НХЛ, а скорость позволяет быстро перемещать шайбу по льду. Райан физически развит и силён, он может проводить мощные силовые приёмы, но в то же время защитник достаточно подвижен, чтобы уворачиваться от хитов или успешно их принимать. Несмотря на сильный бросок, в атаке Чесли не особо активен, у него есть сложности с передачами. Так что американец вполне способен стать качественным защитником-домоседом. Да и время есть, чтобы поработать над игрой в атаке.