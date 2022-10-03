«Родные думали, что в России нас держат запертыми в домах». Интервью с канадцем из КХЛ

Канадский нападающий Джордан Уил – один из новичков московского «Динамо» в этом сезоне и один из лидеров команды, в которую он перешёл летом в результате обмена из «Ак Барса». «Чемпионат» пообщался с Уилом перед матчем в Петербурге 10 дней назад, в котором бело-голубые остановили победную серию СКА. Обсудили:

старт чемпионата для «Динамо»;

причины голевой засухи;

футбольные подвиги Овечкина;

трудности в изучении русского языка;

чем хороша Олимпиада без НХЛ;

политические игры Национальной хоккейной лиги;

почему не уехал из России во время плей-офф;

прекрасную Москву.

«Не думаю, что против «Динамо» приятно играть»

— СКА – самая сильная команда, против которой вы играли в этом сезоне, или были другие более сильные соперники?

— У каждой команды свои сильные стороны. В этом году у СКА очень габаритная защита и быстрое мастеровитое нападение. Каждый соперник – это разное испытание. Кто-то играет быстро, кто-то в более силовой хоккей, каждый матч по-своему сложен, особенно в такой хорошей лиге. Мы знаем, как надо играть против СКА — если продолжим делать то, что делали в предыдущем матче, у нас будет хороший шанс на победу.

— Довольны, как пока складывается чемпионат для команды?

— Да. Конечно, матч с «Локомотивом» мы провели не так, как хотели. И первый матч со СКА, который пришёлся на концовку долгого выезда, после двух пятичасовых перелётов. Остальными играми мы довольны. В команде полное взаимопонимание, у нас отличный коллектив. Все ладят друг с другом и работают на общее дело. У нас молодая команда, но это не имеет значения, потому что общий настрой – выкладываться на максимум в каждом матче, обыгрывать любого соперника благодаря работе. Этот настрой помогает нам в этом году, позволил хорошо стартовать. Сейчас главное – продолжать в том же духе следующие пять месяцев. В каждом матче надо работать одинаково упорно. После пяти месяцев посмотрим, с какого места мы попадём в плей-офф. Надеюсь, будем где-то в топе.

— Кажется, упорная работа – рефрен «Динамо» в этом сезоне.

— Так и есть. Не думаю, что против нас приятно играть, потому что мы упорно работаем, каждое звено играет одинаково. Наша команда должна проникнуться этим, сделать своей культурой. Если получится, мы подойдём к плей-офф в хорошем состоянии.

— О матче с «Локомотивом». Как так получилось, что в предыдущей игре вы доминировали со СКА, а через два дня ноги вообще не бежали?

— Это хоккей, это спорт. Все знают, что у нас молодая команда. Часть обучения – знать, что если сегодня ты проиграл, хотя заслуживал победу, то завтра надо вернуться и воспрянуть духом. Такой должен быть настрой. Мы этого не сделали. Когда в сезоне 68 матчей, как в КХЛ, или 82, как в Северной Америке, в некоторых из них всё будет валиться из рук. В таких случаях надо максимально упростить игру, постараться выиграть в малорезультативном матче. Даже если соперник будет проводить много времени в твоей зоне, не должно быть паники. В случае с «Локомотивом» мы не справились с этой ситуацией так, как должны были, но это станет нам уроком. Дальше в сезоне мы сможем минимизировать такие ситуации.

«Видел футбольные гол и хит Овечкина. Это впечатляет»

— В прессе очень многие называли вас главной надеждой динамовской атаки в новом сезоне. Как справляетесь с такой ответственностью?

— Хорошо, мне она нравится. Я был очень рад перейти в клуб, тут всё по высшему разряду. И то, как с нами обращаются, и катки — всё шикарно, команда сплочённая. Последние пара матчей лично для меня складывались не так, как хотелось, но так бывает, это хоккей. Зато первые пять игр были отличными, в сезоне бывают и взлёты, и падения.

— О’Делл тоже рассказывал, что «Динамо» очень хорошо обращается с игроками. Вы бы что выделили?

— Отличные отели, хорошие самолёты. «ВТБ Арена» — одна из самых красивых, что я видел, особенно здорово, что она соединена с футбольной ареной.

— Бывали на футболе?

— Да, это было круто.

— Надо же. А что, канадцы любят футбол?

— Некоторые да, примерно половина. Я – в их числе. Ну и в Москве мы живём рядом с ареной, там отличные условия. Теперь главное фокусироваться на хоккее, чтобы провести сезон как можно лучше.

— А были на игре, где Овечкин играл?

— Нет, но слышал об этом. Это безумие! Кажется, видел где-то его гол и хит. Очень впечатляет.

«В прошлом году у меня тоже шайба не шла в ворота, а потом прорвало»

— У вас отличное катание, вы очень настырный и активный, но пока только одна шайба — и то в пустые ворота. Что идёт не так?

— Не знаю, я стараюсь! Правда стараюсь. В прошлом году было так же — у меня была куча моментов, но шайба просто не шла в ворота. А потом прорвало. Сейчас то же самое, даже в матче с «Северсталью» у меня было пару моментов, когда мог забивать. Так бывает в хоккее, надо пахать дальше, улучшать свою игру каждый день, искать способы помогать команде побеждать. Знаю, что голы придут, надо просто продолжать работать и сохранять уверенность в себе. Нельзя сдаваться – прошлый сезон отличный тому пример. Тоже не шло, а потом начал много забивать. Главное, что мы выигрываем матчи, остальное неважно.

— В одном из матчей вы орали на клюшку, с «Северсталью» шли в стыки, два удаления получили. Вы так заводите себя?

— Ребята хорошо посмеялись над тем, как я орал на клюшку. Мы тогда два в одного вышли, а у меня была старая клюшка, она сломалась, и я не попал по шайбе перед пустыми воротами. Поэтому так злился, немного переборщил.

Иногда надо завести себя, побольше включиться в игру. Когда не идёт, пара хитов может дать тебе искру. Со временем понимаешь, что для тебя работает, а я играю уже десятый год. Иногда надо побольше идти в силовую борьбу, чтобы получше чувствовать себя и в других компонентах игры.

— Но вы два удаления получили, тренер ничего не сказал потом?

— Одно удаление было обоюдным, оно не навредило команде. А во втором даже не знаю, о чём думал судья. Слабенькое удаление, но что поделать? Думаю, тренеры поняли ситуацию и особо не беспокоились на этот счёт.

Джордан Уил Фото: photo.khl.ru

«Учить русский – непростая задача. Но я продвигаюсь с каждым днём»

— После травмы Лильи вы стали играть с разными партнёрами, сказывается ли это на эффективности?

— Да, надо адаптироваться, но я всё равно играю с хорошими партнёрами, просто пока не везёт. С Якобом мы близки, постоянно тусуемся вместе, у нас отличная «химия» на льду. Обидно, что он получил травму, но скоро должен вернуться в строй. Он ключевой игрок нашей команды, будет здорово, когда он вернётся в состав.

— Правду говорят, что он стесняшка?

— Да, он довольно сдержанный, но раскрывается в спокойной обстановке, небольшой компании. Он весёлый парень, у него масса всяких безумных историй.

— А кто самый весёлый в команде?

— Полно таких. И русские ребята, которые немного говорят на английском. Оди [О'Делл] немного говорит по-русски, я тоже пытаюсь, но совсем чуть-чуть. У нас весёлый коллектив, нам нравится вместе работать, ходить на тренировки, биться друг за друга на льду.

— Учите русский? Это непростая задача.

— Совсем непростая. Больше словечки из раздевалки, но я продвигаюсь в изучении с каждым днём. Начинаю понимать, что говорят люди. Мне нравятся языки, это увлекательно и экзотично, если сравнивать с английским и французским, которые в ходу в Канаде.

— За большинство в «Динамо» отвечает легенда российского хоккея Вячеслав Козлов, построивший крутую карьеру в НХЛ. Вы видели, как он играл за «Детройт» и «Атланту»?

— Конечно! Он же был в «Русской пятёрке» в «Детройте»! Он легенда хоккея. Здорово, что он наш тренер, потому что играл на самом высоком уровне и великолепно знает игру. Когда он рассказывает по большинству, ты слушаешь, так как он знает, о чём говорит. Он сам играл в большинстве и обладает огромным опытом. Здорово, что можно попросить у него совета, потому что его совет будет очень хорошим.

— Что с большинством, кстати? Столько мастеров, а результата нет.

— Да, удивительно, просто не идёт. Даже с «Северсталью» — мы забили в большинстве, но шайбу не засчитали из-за помехи вратарю. Думаю, в ближайшее время внесём кое-какие коррективы, и всё наладится. Надо забить парочку голов — и пойдёт. Нужные игроки для большинства есть, просто необходимо немного времени.

— Менелл в этом плане должен добавить эффективности розыгрышу лишнего?

— Да, это очень техничный защитник, он сильно нам поможет. Иногда достаточно добавить одного игрока, который немного изменит розыгрыш и даст искру. Тут то же самое, что и с моими голами. Если продолжать пахать, однажды прорвёт.

«Игроки едут в Россию, потому что их достало играть в политические игры НХЛ»

— В сезоне-2017/2018 у вас была добротная статистика в НХЛ за «Филадельфию». Что пошло не так в следующем сезоне, когда вы начали резко менять команды?

— В том сезоне, когда меня три раза меняли, у меня была даже лучше статистика. Забавно, как это происходит. Думаю, когда тебе 27 лет, в НХЛ ты уже расходный материал для клубов. Им нравится их молодёжь. Мне кажется, в том сезоне в «Филадельфии» я показывал свой лучший хоккей. Потом поехал в «Монреаль», там тоже успешно выступал. Просто, когда становишься старше и играешь на небольшом контракте, тебе очень тяжело. Проведёшь не лучшие пару матчей, и твоё место занимает молодой игрок. С тобой будут терпеливы, только если у тебя зарплата $ 5-6 млн. В этом смысле это тяжёлая лига. Поэтому в Россию и Европу едет столько хороших игроков, которые должны играть в НХЛ. Просто их достало играть в эти политические игры НХЛ.

— Вы имеете в виду политику игры?

— Да. Я с удовольствием там играл, смог поиграть со многими невероятными игроками, повстречал невероятных людей, завёл друзей во всех командах, где играл. Ни на что бы это не променял, это было круто. Четыре-пять лет я отыграл в НХЛ, это же здорово. Я всем доволен. Если бы мне в восемь лет сказали, что я пять сезонов отыграю в НХЛ, я бы очень радовался. Сейчас я хочу играть в хоккей получать удовольствие, выигрывать матчи и взять пару чемпионских титулов. Здесь мы строим команду на долгие годы, потому что у нас много молодых ребят. Думаю, будет интересно.

— В итоге вы уехали в КХЛ. Как говорится – нет худа без добра, потому что вы попали на Олимпиаду.

— Точно. И не скажу, что уехать в КХЛ – это что-то плохое, это тоже хорошо (улыбается). Так что получилось добро с добром. Олимпиада – это невероятно, никогда её не забуду. Конечно, сложилось всё не так, как мы хотели, было бы здорово бороться за медаль. Но даже просто поехать туда, испытать всё на личном опыте — это невероятно круто.

— Это реально особенный турнир?

— Да, потому что каждый матч очень важен. Было круто, очень весело. У нас была такая классная компания ребят. Рад, что смог в этом поучаствовать.

Джордан Уил и Эрик О’Делл на Олимпиаде Фото: Bruce Bennett/Getty Images

— Для Канады не попасть даже в призеры – это немыслимо?

— Если бы играли лучшие против лучших и Сидни Кросби с ребятами не завоевал никакую медаль, наверное, так и было бы. Но когда играют лучшие не из Северной Америки, не из НХЛ, турнир становится очень равным. Это делает матчи более увлекательными — никогда не знаешь, кто победит.

— Хотите сказать, что в каком-то смысле так даже лучше?

— Не знаю, если Канада будет выигрывать каждый год… Мне нравится и так, и так, но кому-то что-то одно может нравиться больше. Если проводить такие турниры, как в прошлом или 2018 году, получим, например, Германию в финале или Словакию в призёрах. Больше стран получает шанс, конкуренция становится интереснее, когда не три лидирующие сборные входят в топ-3 каждый год.

— Особенно для европейских стран.

— Точно.

«В «пузыре» НХЛ впервые в жизни испытал сильную тревогу, чувствовал себя в заточении»

— Мне Пекин запомнился заборами, а чем вам?

— Мы проводили время командой, ходили на разные соревнования. Очень много хоккея было, не было времени беспокоиться о чём-то другом. После хоккея возвращались в деревню, тусили с ребятами. Это наша жизнь, то, чем мы любим заниматься. Прессе, наверное, было тяжелее, мы хотя бы могли спокойно ходить по деревне.

— Да, нам даже в соседнее здание нельзя было пешком дойти.

— Да, это тяжело. Так же было в «пузыре» в плей-офф НХЛ.

— Но у вас там были кафешки какие-то, ещё что-то?

— У нас не было. В Торонто было два отеля, в одном жили «Вашингтон» и «Питтсбург». Очень хороший отель, там в теннис можно было играть, вечеринки проводить. Мы жили в другом отеле, снаружи было пространство метра три в ширину, поэтому приходилось всё время сидеть внутри. Столетний отель – неплохой, но более старый, и наружу было не выйти. Я в том «пузыре» впервые в жизни испытал сильную тревогу, потому что чувствовал себя в заточении. Некоторым ребятам это нравилось, но мне нравится прогуляться по городу, а это было невозможно. Было очень тяжело, особенно когда проводишь так две-три недели. Здание как будто сжимается.

«Если не выполнять требования Квартальнова, тебе придётся непросто»

— В России довольно противоречивым образом оценивают ваш дебютный сезон в КХЛ – с одной стороны, вы не самым ярким образом выглядели в плей-офф, с другой – 30 очков в 36 матчах регулярки – это крутой результат. Какие остались у вас самого ощущения от того года?

— В плей-офф столько всего происходило, помимо хоккея, много неопределённости. Каждый день звонили родные, спрашивали, почему я ещё тут, говорили, что должен ехать домой. Это было нелегко.

Длинный был сезон, прошло всего шесть недель между концовкой сезона и приездом в КХЛ, то есть у меня практически не было межсезонья. И это был длинный год, с Олимпиадой. Столько матчей, столько перелётов, так что в конце я немного устал.

В плей-офф мы играли очень хорошо, но вратарь «Авангарда» стоял на голове. И ряд ключевых игроков были на травмах – легионеры, Петров, пятеро наших лучших игроков не играли. В плей-офф травмы имеют огромное значение — если у тебя пятеро ключевых игроков получают травмы, это снижает твои шансы на победу в серии. Не думаю, что я непременно плохо играл, просто столько всего происходило как на льду, так и вне льда. Иногда всё складывается хорошо, команда обходится без травм – например, когда я выиграл Кубок Колдера. В другие годы – наоборот, просто бывает твой год, а бывает не твой. В той серии, кажется, слишком многое было против нас.

— Почему вы не уехали?

— Хотел остаться, чувствовал себя спокойно. Мы обсуждали это легионерами «Ак Барса», и чувствовали себя достаточно комфортно в Казани. В клубе заверили, что позаботятся, чтобы с нами всё было хорошо. У ребят из других стран могло быть другое мнение, но канадцы были готовы оставаться до самого конца. Думаю, мы были обязаны команде и должны были выкладываться на максимум до самого конца, а не просто уезжать посреди плей-офф. Тяжёлая ситуация, с которой прежде никогда не сталкивались, но мы вчетвером в «Ак Барсе» были готовы довести дело до конца. У ребят в разных командах ситуация могла отличаться – у кого-то семьи дома, ещё что-то. Надеюсь, нам больше не придётся с таким столкнуться.

— Дмитрий Квартальнов имеет своеобразную репутацию в России, он может быть экспрессивным, даже жёстким. Каким он вам показался — как тренер и как человек?

— Понимаю, почему так думают – он очень страстный и пылкий. Но он требует от своих игроков определённых вещей, и если их выполнять, то всё будет нормально. И он не ждёт, что ты, например, пойдёшь с кем-то драться или будешь забивать по три гола в каждом матче. Он требует небольших вещей в каждом матче, в каждой смене — если их выполнять, то у вас с ним будет полное согласие. А если не делать этого, тебе придётся непросто.

— С вами такое случалось?

— Да, бывало в начале сезона (смеётся). Но я сказал себе, что надо просто поправить эти моменты. Поправил и весь остаток сезона уже ничего от него не выслушивал. Видимо, так он работает, и у меня и раньше бывали такие тренеры. В этом нет ничего плохого, у каждого тренера свой стиль.

— Кудашов же, напротив, кажется очень спокойным.

— Да, особенно на скамейке, у него покерфейс. Наш нынешний тренер просто работает не так, как Квартальнов. Это нормально, главное, чтобы все были за и работали вместе. Думаю, у нас это получается.

— Можете сравнить, где давление выше – в «Ак Барсе» или в «Динамо»?

— Ты сам создаёшь себе давление. Мне просто нравится играть в хоккей, быть в этой лиге. Здесь не так, как в Северной Америке, где многое скрыто за кадром. Если здесь играть хорошо, то ты будешь играть много. Таким и должен быть хоккей. Если просто выходить и играть, можно не беспокоиться за всё остальное.

Джордан Уил Фото: ХК «Динамо»

«Родные думали, что нас в России держат запертыми в домах, а у нас всё было в порядке»

— Когда узнали об обмене из «Ак Барса»?

— Всё случилось очень быстро. До 1 июля я думал, что возвращаюсь в Казань, и я хотел вернуться. «Ак Барс», как и «Динамо», очень хорошо относится с игрокам. Конечно, было бы тяжеловато, потому что других легионеров там не предвиделось. Здесь есть Оди, с которым я знаком по сборной Канады. Хорошо, когда в команде есть хотя бы ещё один англоговорящий игрок. Узнав, что меня могут обменять, позвонил ему, подумал пару дней и решил, что это отличная возможность для меня и невесты. Очень рад такому решению.

— О’Делл в интервью нам признался, что это он вас уговорил ехать в «Динамо». У вас же были предложения из Швейцарии, где очень привлекательная лига.

— Да, было много неопределённости. Но я узнал у Оди про «Динамо», оказалось, что здесь всё тоже на высшем уровне, как и в «Ак Барсе». Потом узнал, что приедет ещё один легионер, а теперь и ещё один приехал. Так что особо не раздумывал, и я очень доволен своим выбором.

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— Вы приехали с невестой, а в прошлом году она тоже приезжала?

— Да, выбралась в Россию, правда, это заняло достаточно много времени, она приехала только в декабре. Потом вернулась домой, потому что я уехал на Олимпиаду, потом снова приехала ко мне. После конца регулярки ситуация в мире завертелась, она была со мной в Казани в плей-офф, но ей постоянно звонили из дома, говорили возвращаться назад. Мы обсуждали с ней этот вопрос, ей было комфортно в Казани, и она хотела остаться до конца плей-офф. Но из дома давили, и мы решили, что ей лучше уехать. Однако ей очень понравилась Казань, и Москва тоже нравится.

— Давление из дома снизилось по сравнению с весной?

— Да, немного. Вернувшись домой, я объяснил ситуацию родным и друзьям, рассказал, что там было. Что мы жили в Казани, ходили по торговым центрам, по ресторанам, что всё было нормально. Они-то думали, что нас там держат запертыми в домах, а у нас всё в порядке.

— Ваши впечатления о Москве?

— Очень оживлённый город, очень классный. Там столько всего – можно сходить на Красную площадь, прогуляться по улочкам, сходить в «Депо», там очень классно, мы там каждый день обедаем. Да, много пробок, но мы в основном гуляем рядом с домом, он напротив «ВТБ Арены». Казань очень красивая и классная – это более расслабленный и неспешный город, нам с невестой подходил такой ритм города. Но Москва прекрасна, в ней есть всё. Она чем-то похожа на Нью-Йорк — это город, который никогда не спит.