«Не видел, чтобы кто-то погибал в драке на льду». Интервью с одним из главных бойцов в КХЛ

24-летний нападающий «Адмирала» Марк Верба зарекомендовал себя в качестве смелого хоккеиста, который может сбросить перчатки даже при виде здоровенного бойца. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Верба рассказал о своих поединках в матчах КХЛ, а также поведал о дружбе с Михаилом Сергачёвым, капитанстве Либора Шулака, совместной работе с Леонидом Тамбиевым и высказался о философии Андрея Назарова в ХК «Сочи».

«Мы же знали про условия, когда подписывали контракты»

— Как оцените старт нынешнего сезона для «Адмирала»?

— Предела никогда не бывает, поэтому хотелось бы лучше. Нельзя сказать, что старт для нас выдался плохой, оценил бы его в большей степени как положительный.

— Постоянная смена часовых поясов сильно влияет на команду?

— Если честно, то все стараются от этого абстрагироваться, все готовятся, никто внимания не обращает. Мы же знали про условия, когда подписывали контракты, поэтому были к этому готовы.

— Конкуренция в коллективе сейчас на уровне?

— Думаю, что да. Не знаю, ровнее, слабее или сильнее она стала по сравнению с предыдущими сезонами, но на нашем примере мы видим, что любая команда может обыграть любую. Мы, например, Уфу обыграли дважды, так что всех ждёт интригующий чемпионат.

— В нынешнем регулярном чемпионате предстоит сыграть 68 матчей. Не считаете, что слишком много, сил хватит?

— Думаю, будет не тяжелее, чем в прошлом году. Потому что если мы не играем, то тренируемся, а играть всегда гораздо эмоциональнее, лучше, веселее и приятнее. На мой взгляд, для игроков такой расклад в целом лучше, чем 54 матча в регулярке.

«Считаю, наш капитан Либор Шулак — одна из звёзд КХЛ»

— Много говорят про методы работы Леонида Тамбиева. Он очень требовательный тренер?

— Да, он требовательный, есть определённая система, которой он заставляет придерживаться. У нас в команде все равны, все имеют право на ошибку, но есть постулаты, нарушения которых он не потерпит. Леонид Григорьевич — требовательный специалист и приверженец серьёзной дисциплины.

— Как лично вам с ним работается?

— Да всё хорошо, работаю второй год, для меня никаких сюрпризов и новшеств. Мы чуть-чуть пересекались с ним ещё в Высшей лиге.

— Согласны, что «Адмирал» — команда трудяг, без суперзвёзд уровня Шипачёва или Радулова?

— Смотря кого считать звездой и как трактовать это понятие. Считаю, наш капитан Либор Шулак — одна из звёзд, тот же Михал Криштоф имеет за плечами олимпийскую медаль. Конечно, у нас нет игроков такого масштаба, как Шипачёв и Радулов, но в остальном состав ровный, все друг за друга.

— Из Шулака получается хороший капитан?

— В первую очередь он всё доказывает на льду и старается подбадривать партнёров свой игрой. Кроме этого, Либор говорит по-русски и перед выходом на лёд произносит определённые фразы в раздевалке, это уже традиция. Коммуникация у нас в полном порядке.

Капитан «Адмирала» Либор Шулак Фото: ХК «Адмирал»

— Кого бы выделили из молодых ребят?

— У нас Даня Гутик здорово работает, тренируется, есть возможность и перспектива для роста. Саша Квартальнов не сыграл пока, но парень тоже работает и старается.

«Хант пару раз грубо сыграл с нашими хоккеистами, потом пытался мне нагрубить»

— Вы всегда любили подраться?

— Всегда был готов. Хоккей — такой вид спорта. Я по характеру такой человек, но не хочу, чтобы меня оценивали только драками. Я хоккеист, стараюсь приносить пользу другими действиями, но, если партнёра обидели и применили против него грубый силовой приём, я по-мужски и согласно хоккейным принципам не могу пройти мимо, потому такие ситуации и случаются.

— Чувства страха у вас нет?

— А чего бояться? Как говорится, многое случалось в жизни и в целом — если соперник большой, значит, большой, что тут сделаешь?

Драка Марка Вербы с Гаретом Хантом Фото: ХК «Адмирал»

— Расскажите про вашу драку с тафгаем «Куньлуня» Гаретом Хантом.

— Предыстории не было. Мне многие говорили, что этот парень заряжен, он зарабатывает деньги драками на льду. Я как-то серьёзно к этому не относился, в голове была только одна мысль: если будет надо, значит, надо, специально скидывать перчатки не хотел. На первой игре у него было несколько попыток, он хотел зацепиться словами, но это ни во что не вылилось. А во Владивостоке он пару раз грубо сыграл против наших хоккеистов, потом попытался мне нагрубить, толкнул меня, начал проявлять агрессию. Для меня это стало сигналом, поэтому я и сбросил перчатки.

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— Видно, что Хант – профессиональный боец?

— Конечно. Уверен, что опыта у него гораздо больше. В драке это было видно, но никогда не видел, чтобы кто-то погибал или получал очень серьёзные травмы во время драки на льду. Ничего страшного, ссадины и синяки на лице – это пустяки.

— Подшучивают над вашими синяками?

— Да я в целом сам не против на эту тему пошутить, ничего такого в этом нет. Самоирония – это хорошо, но супруга переживает, все спрашивают, как здоровье. В целом все привыкли, что я к этому спокойно отношусь, стали немножко успокаиваться, видят мою реакцию, что всё хорошо, перестали переживать.

— Недавно все видели ваш бой с Андреем Педаном.

— Мы с ним знакомы вообще, летом в одном ледовом дворце к сезону готовились. Но так случилось, что он, по моему мнению, применил против Саши Шевченко достаточно грязный силовой приём. Плюс мы проигрывали с достаточно крупным счётом, эмоции захлестнули. После силового приёма я к нему подъехал, а он предложил сбросить перчатки. Моё самолюбие заиграло, я не отказался, хотя видел, что он по антропометрии гораздо больше. Но, как уже говорил ранее, такое бывает, ничего страшного.

— Вы знали, что он много дрался в Северной Америке? В целом, можно сказать, Андрей является бойцом-профессионалом.

— Я прекрасно знаю его бэкграунд, человек играл в НХЛ (13 матчей за «Ванкувер Кэнакс» в сезоне-2015/2016. — Прим. «Чемпионата»). Я драки конкретно с кем-то на льду не ищу, но, если хоккейные законы и постулаты вынуждают это делать, всегда готов защитить партнёра и постоять за себя. Наша команда никого не боится, соперник должен это понимать.

«С Мишей Сергачёвым мы вместе играли, очень рад, что его карьера так сложилась»

— Как вам перформансы в виде драк от ХК «Сочи», нравится такое? Об этом много говорят и пишут.

— Если честно, то я не знаю изнутри, какая у них философия полностью. Я считаю, что драки – это неотъемлемая часть хоккея. Однако во всём нужен баланс, драка должна быть в большем количестве случаев вынужденной мерой, чем каким-то заранее запланированным делом. Я за драки, но всё должно быть в меру.

— Андрей Назаров – первый русский тафгай в НХЛ. Многое о нём слышали?

— Конечно, он очень сильно пошумел в медийном пространстве и в этом, и в прошлом году. Я знаю, что это за человек, что за тренер.

— За НХЛ и нашими игроками следите?

— Конечно, слежу, сложно быть в хоккее и не следить за НХЛ. У меня друзья там играют, с которыми я пересекался, играл в одной команде, за ними слежу. Например, с Мишей Сергачёвым мы вместе играли. Кумиров, наверное, на данный момент нет, а из тафгаев тем более. У меня нет цели стать тафгаем, есть какие-то сугубо игровые моменты, направленные на то, чтобы команда выигрывала и становилась лучше.

— Поздравили Сергачёва с таким рекордно большим для защитника контрактом? Вы много общаетесь?

— Периодически общаемся, не могу сказать, что часто. Списываемся, узнаём, как дела друг у друга. Поэтому слежу за ним, очень рад, что его карьера так сложилась. Только удачи Михаилу.