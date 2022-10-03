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Как стартовал сезон для клубов Западной конференции КХЛ, разбор игры команд КХЛ, СКА, ЦСКА, «Динамо», «Локомотив»

У СКА — философия победителей, сытый ЦСКА разочаровывает. Большой разбор старта сезона КХЛ
Лев Лукин
Старт сезона для клубов Западной конференции
Комментарии
В «Локомотиве» Никитин ломает психологию лузеров, «Торпедо» живёт сегодняшним днём и кайфует.

С момента старта сезона Фонбет Чемпионата КХЛ прошёл ровно месяц. Отголоски летнего хоккея остались далеко позади, команды сыграли по 12-13 матчей, при этом ещё не очень ясно, кто есть кто в нынешнем хоккейном году. Подводим итоги дебютного месяца регулярки, резюмируя выступление каждого клуба. Начинаем с Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ

ХК «Сочи»

Текущее место в конференции: 11-е

ХК «Сочи»

ХК «Сочи»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Южане невесело выглядели ещё на предсезонке и перенесли это настроение на старт регулярки. До недавнего времени победы и голы давались «Сочи» с огромным трудом, никаким молодым задором от «леопардов» не веяло, а харизма и мотивационная составляющая от Андрея Назарова уходила в молоко, будучи не в силах разбудить команду. Понятно, что состав у «Сочи», мягко говоря, посредственный, однако со временем вопросы появились и к главному тренеру, у которого в прошлом сезоне те же люди играли намного эффектнее и эффективнее.

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Тем не менее резких движений в клубе делать не стали, и сейчас у «Сочи» наклёвывается выход из кризиса. Южане три матча подряд набирают очки, дома одолели минское «Динамо», наконец пришли голы. Возможно, команде помогла небольшая кадровая встряска: с треском провалившийся капитан Глотов был обменян в СКА на Фёдорова, и Артём в своих двух матчах за «леопардов» уже набрал три очка.

Прогноз: очень молодой и не самой мастеровитой команде Назарова будет невероятно трудно рассчитывать на плей-офф. Однако южному коллективу вполне по силам стать той симпатичной бандой, которая пошумела в прошлом сезоне, и побеждать с большей периодичностью, чем сейчас.

«Куньлунь»

Текущее место в конференции: 10-е

Команда-загадка, которая проигрывает почти всем подряд, но взяла за правило эпично бить чемпиона КХЛ ЦСКА в каждой встрече. Но если серьёзно, то конфузы армейцев в Мытищах – это следствие исключительно их собственных проблем с настроем и ответственностью, а истинный уровень «Куньлуня» на сегодняшний день прекрасно виден во встрече с другими оппонентами. Где-то китайский клуб старается цепляться за результат, где-то быстро сдаётся, но так или иначе этому коллективу банально не хватает класса как в составе, так и в показываемой игре.

Прогноз: несмотря на две свежие победы над ЦСКА, «Куньлунь» всё-таки выглядит весьма плюшевым, особенно в гостевых матчах. Не исключаю, что опытный канадец Айрленд со временем наведёт порядок в команде, добавит ей крепости и стержня, но о попадании в зону плей-офф «драконам» вряд ли придётся даже помечтать.

«Северсталь»

Текущее место в конференции: 9-е

ХК «Северсталь»

ХК «Северсталь»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Северсталь» уже не первый год удерживает статус самой авторской команды КХЛ (правда, в этом сезоне достойную конкуренцию навязывает «Торпедо» Ларионова), и снова мы видим, что в игре череповчан, как в зеркале, отражается характер Андрея Разина. Это драйвовая, эмоциональная команда, стремящаяся постоянно что-то доказать и показать «буржуям» от хоккея, но иногда сгорающая в собственном пылу.

«Северсталь» здорово начала сезон, но сейчас у команды неудачная полоса, которая вообще ничего не означает: через матч-другой череповчане вновь заставят говорить о себе в положительных тонах, опыт выхода из мини-кризиса у Разина и его банды приличный.

Прогноз: не уверен, что «Северсталь» зайдёт по итогам регулярки в топ-4 конференции, как прогнозировалось многими, но в плей-офф Череповец будет точно. А Андрей Разин ещё не раз за длинную регулярку порадует нас нестандартными подходами к неформальному общению.

«Динамо» Минск

Текущее место в конференции: 8-е

«Зубры» ярко начали сезон, предъявив на суд общественности быстрый, умный хоккей в исполнении качественных лидеров. При этом философия Вудкрофта, уважающего атакующую игру, давно не была ни для кого сюрпризом, просто сейчас канадский тренер получил ещё и хороший набор исполнителей для реализации своих идей.

Впрочем, прежними у команды из Минска остались не только сильные, но и слабые стороны. Проблемы с обороной, не самые надёжные вратари, а также нетерпимость к рутине регулярки: уже не первый год бесконечная череда матчей на каком-то отрезке выбивает из колеи главных звёзд «зубров», они уходят в тень, из-за чего команда отправляется в пике. Прямо сейчас у «Динамо» как раз такой период (четыре поражения подряд), но в нынешнем ультрадлинном для КХЛ сезоне к таким спадам у любой команды нужно относиться спокойнее.

Прогноз: хроническая нестабильность помешает «зубрам» подняться высоко в таблице, но в нижней части кубковой восьмёрки Запада они будут железно.

ЦСКА

Текущее место в конференции: 7-е

ХК ЦСКА

ХК ЦСКА

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Действующий чемпион пока разочаровывает. Конечно, дело не в текущем месте в таблице (это поправимо), и даже не в том, что половину матчей регулярки армейцы проиграли. Странно видеть такой расхлябанный, вялый ЦСКА, который не держит удар, от которого не отдаёт солидностью. Громадное количество индивидуальных ошибок, отсутствие привычного забойного темпа, куда-то делся армейский характер. Отсюда идут слабая реализация моментов, глупые пропущенные голы и поставленные на поток поражения от середняков.

Складывается ощущение, что лидеры ЦСКА пресытились, посчитали, что в регулярке им уж точно некому и нечего доказывать. Возможно, это то самое чемпионское похмелье. Ничего нового в таком состоянии нет, но пока констатируем, что Сергей Фёдоров не может вывести из него свою команду.

Прогноз: безусловно, сезон очень длинный, но такая разболтанность, как сейчас у армейцев, до добра не доведёт. Да, они включатся рано или поздно, займут привычное место в верхней части таблицы, но уже сейчас видно, что на Западе есть более голодные и злые команды, жаждущие прервать гегемонию ЦСКА в конференции. И самоуверенность москвичей может им помочь.

«Локомотив»

Текущее место в конференции: 6-е

ХК «Локомотив»

ХК «Локомотив»

Фото: vk.com/hclokomotiv_official

Наблюдать за «Локомотивом» в этом сезоне очень любопытно. Игорь Никитин в свой первый полноценный год работы в Ярославле пытается растормошить местное болото, в котором клуб прочно увяз по многим направлениям.

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Ради этой цели обычно сдержанный и немногословный тренер сменил модель поведения даже на пресс-конференциях, так что можно только догадываться, каким глаголом Никитин жжёт в раздевалке. Главный посыл Игоря Валерьевича своим подопечным – меняйте психологию лузеров, выходите из зоны комфорта! Но процесс этот нелёгкий, и, видимо, чтобы команда не просела в плане результата, Никитин максимально закрутил гайки и в последних матчах подаёт такой хоккей, от которого очень трудно не заснуть. Впрочем, возможно, тренер настолько разочаровался в способностях подопечных, что посчитал, что только такая откровенно закрытая и упрощённая игра принесёт очки в копилку?

Прогноз: так или иначе, но победы «Локомотив» в этом сезоне собирает исправно, и нет оснований полагать, что в этом смысле что-то поменяется. Что же касается зрелищности хоккея, то тут ярославским болельщикам можно только посоветовать терпеть. Уверен, что по итогам регулярки клуб будет в топ-4 конференции, а дальше уже будем смотреть, насколько Никитину удался воспитательный процесс.

«Торпедо»

Текущее место в конференции: 5-е

Что сказать про «Торпедо»? Команда-карнавал, тренер которой считает преступлением дать болельщику заскучать, за первый месяц снискала множество фанатов по всей стране. Действительно, таких дерзких, наглых команд, регулярно выходящих из своей зоны (!) строго через пас, в КХЛ не было, наверное, никогда. Пока остальные клубы так или иначе во главу угла ставят результат, в «Торпедо» верят, что самое важное в хоккее – зрелищность, и стоят на своём в любой момент игры. Что порой приводит к глупым поражениям и потере очков, но Игорь Ларионов и его банда неизменно кайфуют от того, что показали в этот вечер на льду.

При всём этом очевидны минусы этой романтической и авантюрной философии неопытного тренера. Да-да, Ларионову седьмой десяток, он великий хоккеист в прошлом, но «Торпедо» — это его первая большая и постоянная тренерская практика. Так вот, не очень ясно, как команда, не умеющая обороняться и играть по счёту, будет действовать в плей-офф? Как команда, не способная скидывать ногу с педали газа, выдержит марафон в 68 матчей регулярки без обрушения в мощный спад?

Прогноз: впрочем, хватит занудства по отношению к «Торпедо». Эта команда живёт сегодняшним днём и очевидно делает КХЛ краше, не забывая при этом побеждать с хорошей регулярностью. Рано или поздно наступит спад, поглотит рутина, но в плей-офф нижегородцы точно попадут, и для неискушённых болельщиков «Торпедо» этот сезон уже станет особенным. А там, глядишь, романтизм Ларионова окажется вполне жизнеспособным и в кубковом хоккее.

«Витязь»

Текущее место в конференции: 4-е

«Витязь», конечно, удивляет на старте сезона, однако мы ещё после дебютной серии побед подмосковной команды называли главные причины такой крепости новоиспечённых балашихинцев. Во-первых, менеджмент клуба в очередной раз угадал с легионерами. Во-вторых, главный тренер Вячеслав Буцаев давно доказал, что очень успешно работает с командами, от которых никто ничего не ждёт. Так было и в «Сочи», и в «Нефтехимике», так происходит и с «Витязем».

Буцаев держит команду в узде, выжимает максимум из ноунеймов, сильное большинство – тоже фирменный знак тренера. Конечно, недостаток мастерства иногда сказывается, и «Витязь» чередует серии побед с сериями поражений, но так или иначе опытный Буцаев контролирует ситуацию.

Прогноз: в первом раунде Кубка Гагарина у клуба из Балашихи нет шансов, но в плей-офф «Витязь» точно зайдёт. Правда, не с четвёртого места, а с 7-8-й позиции. И такой результат будет вполне соответствовать амбициям клуба и вложенным в него инвестициям.

«Спартак»

Текущее место в конференции: 3-е

ХК «Спартак»

ХК «Спартак»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» Бориса Миронова в целом тоже прыгает выше головы. Тренер, работающий самостоятельно всего второй год, выстроил очень крепкий и боеспособный коллектив с хорошей самооценкой. Кажется, красно-белые прекрасно понимают, что хоть и не являются топ-клубом, но не могут позорить великое имя клуба.

В «Спартаке» подкупает, что команда старается играть с позиции силы даже против признанных фаворитов, а наличие достаточно высококлассных фаворитов иногда помогает подкреплять амбиции. Впрочем, и молодёжь у красно-белых не теряется.

Прогноз: думаю, что у «Спартака» получится достаточно ровно пройти регулярку: с игрой и характером у команды всё в порядке, а провалы в отдельных матчах бывают у всех. Что касается перспектив красно-белых в плей-офф, то здесь, как ни банально, всё будет зависеть от соперников. С нынешним СКА и даже с пресным ЦСКА «Спартаку» бодаться ещё рано, всех остальных подопечные Миронова вполне способны переиграть. По крайней мере, такое ощущение складывается в начале октября.

«Динамо» Москва

Текущее место в конференции: 2-е

Занятные вещи происходят с московским «Динамо». В межсезонье у клуба серьёзно сократилось финансирование, пришлось расстаться с главными звёздами прошлых сезонов и запустить в массы весьма популистский посыл про смену стратегии.

Однако Алексей Кудашов ещё два года назад, когда только пришёл в «Динамо», заявлял, что собирается строить команду для больших задач на базе молодёжи и воспитанников клуба и что на всё это ему нужно пару лет. Похоже, уход звёзд только помог Кудашову. Сейчас в его команде все равны, все работают и пашут одинаково, а главной звездой «Динамо» является именно тренер.

Кудашов – большой трудяга, уделяющий очень много внимания теории и мелочам. Игру его команды нельзя назвать зрелищной, в ней есть акцент на оборону и разрушение, зато каждый хоккеист «Динамо» прекрасно подготовлен как физически, так и интеллектуально, и знает, что ему делать на льду в любой момент игры. Прямо сейчас бело-голубые сильны именно командой, и пока находится немного соперников, кто может расколоть этот крепкий орешек.

Прогноз: Кудашов прекрасно понимает реалии нынешнего сезона, а потому уже не раз говорил, что рано или поздно спад «Динамо» неизбежен. Однако нетрудно предположить, что в плей-офф бело-голубые стартуют с высокой позиции и постараются показать кубковой весной лучшие образцы своего командного хоккея.

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СКА

Текущее место в конференции: 1-е

СКА – просто хорош. Невероятно хорош. Армейцы выиграли 12 из 13 матчей, а единственный раз уступили лишь московскому «Динамо», да и то в серии буллитов. При этом СКА доминирует вовсе не за счёт состава, который не выдерживает никакой конкуренции с тем ростером, который был у петербуржцев ещё несколько лет назад. Сейчас главная звезда СКА – Марат Хайруллин, о котором в прошлом сезоне слышали немногие за пределами Нижнекамска. В топе бомбардиров идут Волков и Зыков, не поднимавшиеся в своих командах НХЛ из боттома, а чаще гостившие в АХЛ. В воротах в роли первого номера играет 22-летний Николаев, дебютировавший в КХЛ в прошлом сезоне. Да в целом у СКА очень ровный, рабочий состав практически без ярких личностей, хоть и с привычно большой возможностью для ротации.

Убеждён, что прорыв СКА на старте регулярки связан с грандиозной работой тренерского штаба. И мы несправедливо недооцениваем Романа Ротенберга, по привычке относясь к нему лишь как к выскочке, зашедшему в реализации своих амбиций очень далеко – аж до тренерской скамейки.

Суть в том, что от Ротенберга и не требовалось быть гигантом тренерской мысли, чтобы успешно руководить командой. Роман Борисович наконец перестал пытаться объять необъятное в попытке самолично управлять всем и вся и собрал вокруг себя команду профессионалов на тренерском мостике: мозговой центр чемпионского ЦСКА Корешков, опытнейший Зубов, гений большинства Шафранов. Мощная работа наставников по разным направлениям сейчас приводит к тому, что СКА чуть ли не идеален во всех основных игровых компонентах.

Кто-то скажет, что Ротенбергу при таком раскладе необязательно было вставать на тренерский мостик, выпячивать себя главным. Позволю себе с этим не согласиться. Привыкший к вниманию, прекрасный оратор Ротенберг переключил на себя всё давление и представительскую функцию – неотъемлемые части работы главного тренера. В результате его маститые помощники работают спокойно и без лишнего шума, что значительно повышает их продуктивность.

Ну и, конечно, Ротенберг – это не только громоотвод. Он ещё и носитель идеологии, философии и культуры СКА, как бы пафосно это ни звучало. Пересмотрите любую пресс-конференцию после игры армейцев на старте сезона, и вы увидите, какое именно ментальное воспитание проповедуют в раздевалке петербуржцев. «Мощная атака и железобетонная оборона», «игра в давление и с позиции силы», «развитие талантливой молодёжи» — иногда эти тезисы от Ротенберга звучат сумбурно и популистски. Однако прямо сейчас СКА – лучшая команда КХЛ, забивающая больше всех и пропускающая меньше всех, штампующая яркие победы и регулярно успешно вводящая в состав молодых хоккеистов. Выходит, что Ротенберг и его штаб пока делают всё правильно и в последнюю очередь заслуживают насмешек по привычке.

Прогноз: трудно предположить, насколько долго СКА будет выглядеть так монолитно в нынешнем сезоне. Но сейчас армейцы выглядят клубом, которому больше всех нужен Кубок Гагарина, и вряд ли к весне это ощущение ослабнет.

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