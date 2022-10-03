Питерская машина не прощает ошибок! СКА наказал ЦСКА за фирменную хитрость в овертайме

Команда Романа Ротенберга провела не лучший матч, но отыгралась с 0:2 против чемпиона, а в овертайме забила победный гол в пустые ворота.

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Пожалуй, стоит добавить только то, в каком состоянии команды подошли к очной встрече. СКА за 13 матчей потерпел лишь одно поражение — и то в серии буллитов. Московские динамовцы смогли остановить санкт-петербургскую команду. ЦСКА, в свою очередь, дважды подряд проиграл — в том числе «Куньлуню». Московских армейцев в целом неслабо штормит весь новый сезон, клуб занимал перед дерби лишь седьмое место на Западе. Так что для них это был хороший шанс значительно реабилитироваться и поднабрать баллов в копилку уверенности в себе.

Они и нанесли первый бросок по воротам — спустя примерно минуту после стартового вбрасывания. Хоккеисты СКА в своей зоне допустили целый ряд ошибок, не сумев отдать практически ни одной толковой передачи. Но спас Дмитрий Николаев. А на четвёртой минуте ошиблись уже игроки московской команды. Плотников хитанул Ожиганова в чужой зоне, после чего Игорь неудачно ударился головой о борт — да так, что долгое время не мог подняться со льда. После длительного видеопросмотра судьи решили удалить Плотникова всего на две минуты.

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СКА не смог реализовать удаление. А через несколько минут пришла расплата. Михаил Воробьёв получил малый штраф за подножку в чужой зоне — и ЦСКА сполна воспользовался этим шансом. Константин Окулов точным щелчком «прошил» Николаева. Карнаухов успешно перекрыл обзор голкиперу, а последнюю передачу отдал как раз Плотников — 1:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через минуту игроки ЦСКА чуть не забили второй гол. После выхода «один на один» Николаев эффектно спас свою команду, а дальше Фальковский помешал москвичам добить шайбу — ценой двухминутного штрафа.

Первый период в принципе прошёл с преимуществом ЦСКА. Хозяева площадки опасно атаковали, Николаеву раз за разом приходилось спасать свою команду — и порой даже творить чудеса. Игроки СКА, в свою очередь, казались несобранными и даже растерянными. Гости проводили и свои опасные атаки, но они «душились» постоянными ошибками в передачах. А если не в передачах, то в завершающей фазе атаки. Так, ЦСКА из 23 бросков в створ попал 15 раз, СКА из 22 — лишь девять.

Второй период начался с обоюдовязкой игры, в которой вновь чуть лучше преуспевал ЦСКА. Москвичи провели несколько опасных атак, а на 27-й минуте смогли во второй раз пробить Николаева. Воробьёв отправился отдыхать за задержку соперника, и на исходе большинства Никита Нестеров с передачи Окулова мощнейшим броском от синей линии забил потрясающий гол — 2:0. Армейцы из Москвы соглашались забивать только после удалений 42-го номера СКА.

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В середине периода подопечные Сергея Фёдорова получили ещё одну возможность сыграть в большинстве благодаря Захару Бардакову. Москвичи задавили СКА, нанесли ряд опасных бросков, но Николаев был на месте. А затем настало время и самим отбиваться, когда Прохор Полтапов отправился отдыхать на две минуты. В одном из моментов петербуржцы могли отправлять шайбу в пустые ворота, но Рейдеборн спас свою команду.

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В конце второго периода СКА основательно поддавил хозяев. Команда Романа Ротенберга заперла ЦСКА в своей зоне и долго не отпускала. И на последней минуте игрового отрезка это принесло свои плоды. Точный бросок Даниила Пыленкова размочил счёт и отправил команды в нервный третий период — 2:1!

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Третий период начался с катастрофически мощного давления ЦСКА. Москвичи позволили своему сопернику зайти в зону атаки только на третьей минуте отрезка, а Николаев эффектно вытащил бросок из девятки. Однако затем СКА перехватил инициативу и поддавил хозяев — Рейдеборну пришлось вступать в игру.

Качельная игра привела к одному из самых опасных моментов встречи. В ходе интересной атаки хоккеисты ЦСКА могли переправлять шайбу в пустые ворота, но куча лежащих на пятачке игроков помешала нанести третью пробоину тащившему Николаеву.



А на 55-й минуте СКА неожиданно и незаметно сравнял счёт. Марат Хайруллин мощно бросил, послав шайбу в дальнюю девятку. Поначалу всем показалось, что бросок пришёлся в перекладину, однако после просмотра повтора стало ясно: был гол. Камбэк и 2:2!

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Овертайм начался по классическому сценарию: ЦСКА, заполучив шайбу, заменил вратаря на дополнительного полевого игрока. Упустив шайбу, москвичи не позволили СКА отправить её в ворота. Николаев пару раз успешно потащил броски, однажды выручила перекладина. ЦСКА ждал своего момента — но не дождался. Окулов слегка ошибся при приёме, к нему тут же коршуном бросился Максим Грошев. Форвард СКА буквально «сожрал» своего оппонента, устремился в чужую зону и точным броском поразил пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В итоге ЦСКА, давивший большую часть матча, потерпел третье поражение подряд. СКА же даже при не самой выразительной игре продолжает победную поступь.