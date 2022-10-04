«Устроим бунт, если он не попадёт в состав!» Русский снайпер Чинахов готов к прорыву в НХЛ

За океаном к своему завершению приближается серия предсезонных матчей в Национальной хоккейной лиге, по итогам которых тренерские штабы команд определятся с составами на старт очередного сезона. Уже через несколько дней в Европе вынесенными матчами стартует регулярный чемпионат сезона-2022/2023, а пока оставшиеся в тренировочных лагерях молодые хоккеисты продолжают стараться максимальным образом проявить себя.

21-летнего форварда «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова уже до начала предсезонных матчей можно было отнести к числу тех хоккеистов, имеющих опыт в североамериканской лиге. В прошлом сезоне молодой россиянин принял участие в 62 матчах регулярки, набрав 14 (7+7) очков. Семь заброшенных шайб, может быть, и не самый выдающийся результат, но для первого сезона в лиге гораздо важнее было то обстоятельство, что Егору дали возможность сыграть в 75% матчей регулярки, стабильно наигрывая в НХЛ.

В этом же сезоне Чинахов полон решимости сделать новый шаг в карьере и закрепиться на постоянной основе в составе «Блю Джекетс». По крайней мере, предсезонную подготовку воспитанник омского хоккея проводит на очень высоком уровне. Для начала Егор сделал дубль в выставочном матче с «Сент-Луис Блюз», став автором обеих шайб «Коламбуса» в том матче (2:4). Спустя несколько дней Чинахов забросил победную шайбу в выставочном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1) и был признан третьей звездой.

Сегодня же россиянин продлил голевую серию в предсезонных матчах, сумев отличиться в третьей встрече кряду. В игре с «Каролиной Харрикейнз» Егору хватило всего нескольких смен, чтобы уже на шестой минуте поразить ворота Антти Раанты. Голевая комбинация (если её вообще так можно назвать) началась с того, что бывший форвард «Витязя» Джастин Дэнфорт выиграл вбрасывание в чужой зоне, но никому из партнёров выполнить передачу не получилось: шайба осталась в круге вбрасывания без контроля с чьей-либо стороны, чем и воспользовался Чинахов. Егор вовремя приехал на помощь Джастину, отборолся, поставил корпус и идеально зарядил в падении, использовав все свои лучшие качества: габариты и бросок.

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Для 21-летнего омича заброшенная шайба стала четвёртой на предсезонке, что является не только единолично лучшим результатом среди всех российских хоккеистов в НХЛ этой осенью, но и повторением лучшего результата среди всех игроков лиги. Справедливости ради стоит сказать, что далеко не все ключевые хоккеисты команд НХЛ провели так много выставочных матчей, но достоинств самого Чинахова это никак не отменяет.

В матче с «Каролиной» команда Брэда Ларсена действовала в далеко не оптимальном составе. Например, не принимали участия в игре главные звёзды «Коламбуса», к которым относятся Джонни Годро, Якуб Ворачек, Густав Нюквист, Зак Веренски и основные вратари команды – Элвис Мерзликин и Йоонас Корписало. В отсутствие первого и второго номеров вратарской линии «Блю Джекетс» шанс себя проявить представился россиянину Даниилу Тарасову.

Получилось довольно средне. 23-летний вратарь отыграл 26 минут, за которые пропустил три шайбы, отразив 18 бросков из 21. Причём в первом периоде на Тарасова выпала очень большая нагрузка – в створ его ворот пришлись 18 бросков, и все три шайбы Даниил пропустил именно в стартовые 20 минут. После перерыва он отразил три броска из трёх и планово уступил место в воротах Джету Гривзу. у которого половина встречи сложилась хуже. Без Тарасова «Коламбус» пропустил ещё пять шайб, в результате проиграв с разгромным счётом – 1:8.

До начала регулярного чемпионата «Блю Джекетс» остаётся провести два выставочных матча – снова с «Сент-Луисом» и «Вашингтоном». Именно от этих встреч и будет зависеть окончательный выбор Ларсеном состава на стартовый официальный матч сезона – всё с той же «Каролиной». Но кажется, что Чинахов игрой в уже проведённых матчах сделал всё от себя зависящее, чтобы гарантировать место в составе на встречу с «ураганами».

«Если Чинахов не попадёт в состав, мы устроим бунт», – обратился один из болельщиков «Коламбуса» к своей команде посредством социальной сети. Да и вообще – игра российского форварда на предсезонке восхитила многих болельщиков «мундиров»: «Этот парень в огне», «Он просто не может перестать забивать», «Четыре гола в трёх матчах должны застолбить за ним место в составе».

«В качестве новичка этой лиги Чинахов забросил семь шайб в 62 матчах, с трудом реализовывая моменты против вратарей НХЛ. На данный момент все его четыре гола в предсезонке были забиты в воротах голкиперов лиги, включая Томаса Грайсса и Антти Раанту, который будет проводить 10-й сезон в НХЛ. Участие в плей-офф в новом сезоне будет более достижимо для «Коламбуса», если Егор перенесёт свой текущий успех на регулярный чемпионат», – подытожил североамериканский обозреватель Брайан Хеджер.