Восточные гранды унылы, стабильность лишь в Екатеринбурге. Большой разбор старта КХЛ

«Авангард» и «Трактор» до сих пор висят в опасной зоне, «Салават» и «Ак Барс» побеждают, но вымученно.

Продолжаем разбор первого месяца Фонбет Чемпионата КХЛ. Вчера речь шла о командах Западной конференции, сегодня поговорим о Востоке.

«Нефтехимик»

Текущее место — 11-е

Команда Олега Леонтьева чудовищно начала сезон, проиграв десять матчей подряд. Однако тренер почти на каждой пресс-конференции говорил, что дух команды не сломлен — и по игре «НХ» действительно не заслуживал лишь одного очка. Молодая нижнекамская команда играла борзо, активно, перебрасывала оппонентов в большинстве матчей — но мешали ошибки и не лучшая игра вратарей.

Гол «Нефтехимика» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Клуб оперативно стал исправлять ошибки летней селекции, отчислив провалившегося ещё на предсезонке словака Бучека и не потянувших уровень КХЛ ветеранов Паршина и Мурыгина. В целом клубу очень помешала потеря пары защитников Кнот — Клок, но адекватную замену им найти сложно. Теперь в Нижнекамске надеются на новый дуэт вратарей Тихомиров — Гарипов, которым была нужна перезагрузка. И вот сейчас «НХ» прорвало: три победы подряд, которые должны были быть одержаны куда раньше.

Прогноз: вряд ли нынешняя серия продлится столько же, сколько и серия поражений, но «Нефтехимик» останется в борьбе за восьмёрку до самого конца.

«Амур»

Текущее место — 10-е

Довольно красноречивый факт о составе «Амура»: там взяли в аренду не проходившего в состав «Сибири» Дубакина, и он стал полноценным игроком топ-9. После потери большинства лидеров к сезону «тигры» подходили с полувэхаэловским составом, лишь перед самым стартом регулярки подписали нескольких ветеранов КХЛ, но в атаке пока получается лишь у нескольких индивидуальностей.

Большие вопросы к использованию легионерских вакансий: непонятно было скандальное приглашение Калниньша, когда у «Амура» был Аликин, который на старте сезона вновь выглядит на голову выше легионера. Ждали много от Кэлофа, но это зависимый от партнёров игрок, который и показывает это на старте сезона: одно очко, «-8». Макиннис-младший до Хабаровска пока просто не доехал. Вернуть 2011-й с Петружалеком и Враной, увы, невозможно.

Прогноз: Вадим Епанчинцев выжимает почти всё из этого состава, но турнирный максимум этой команды пока выглядит как борьба за плей-офф, а не попадание туда.

«Трактор»

Текущее место — 9-е

Что происходит в Челябинске — полная загадка. Леонид Вайсфельд недавно прошёлся по стилю Анвара Гатиятулина, но он ведь не особо менялся за последние годы, а КХЛ не стала более атакующей лигой. Сонные, инертные, сытые — все эти эпитеты подходят к нынешнему «Трактору». И состав даже с учётом ухода чешской бригады не такой уж и плохой, но половина состава играет сильно ниже своих возможностей — особенно, конечно, обидно за короля буллитов Никиту Тертышного.

Анвар Гатиятулин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Сейчас некоторые говорят об отставке Гатиятулина, но представить это невозможно — много ли есть других клубов, где тренер входит в совет директоров? Уход босса «Трактора» может быть либо добровольным, либо в ходе полной смены власти в клубе. А вот смена кого-то из помощников главного тренера будет логичной, как и какой-нибудь обмен. Гендиректор Иван Савин пока отрицает слухи о переговорах, но кто и когда их подтверждал?

Прогноз: перемен, мы ждём перемен — а вот когда они будут, тогда и поговорим.

«Авангард»

Текущее место — 8-е

Очень показательная статистика: 15 из 33 шайб «ястребы» забросили в большинстве. С одной стороны, это показывает, что игра в неравных составах до сих пор остаётся сильнейшей чертой «Авангарда» — но, с другой стороны, демонстрирует, что других сильных черт у «Авангарда»-2022 пока очень и очень мало.



Если не обсуждать личность Боба Хартли и его «ГУЛАГ», то концепция игры канадца была очень ясной: активный прессинг, быстрые вертикальные атаки, множество блок-шотов — в НХЛ это считалось рабочим стилем, но для КХЛ стало откровением. Что хочет видеть Дмитрий Рябыкин, пока абсолютно непонятно: «Авангард» пока оставляет ощущение группы игроков, а не команды. Иногда тот самый прессинг включается, но лишь иногда.



В плане индивидуальностей всё тоже грустновато: потеря Найта может стать критической, при этом никто не понимает, на какой срок выбыл король вбрасываний. Буше хорош лишь в большинстве, Якупов порой занимается вредительством, и из звёздных форвардов однозначно хорош лишь Толчинский.

Рид Буше Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Прогноз: дадим Рябыкину чуть больше времени для того, чтобы разобраться в новой должности. Сложно представить вариант, при котором клуб не попадёт в плей-офф, даже если Найта не удастся заменить.

«Адмирал»

Текущее место — 7-е

«Адмирал» зависит от большинства даже больше «Авангарда»: 11 шайб в большинстве из 21 — это больше половины, и в целом «моряки» являются одной из самых малорезультативных команд лиги. Если бы не периодические геройства Либора Шулака, который пока выглядит MVP команды, то голов было бы ещё меньше.

Но, в отличие от «Амура», у их соседей есть отличная оборонительная система. Леонид Тамбиев — тренер жёсткий, Марк Верба в свежем интервью «Чемпионату» отметил его требовательность. Самоотверженность игроков «Адмирала» проявляется в количестве их блок-шотов. Кроме того, шикарно на старте играет Никита Серебряков — больше 94% сейвов.

Прогноз: однако для того, чтобы полноценно претендовать на плей-офф, всё-таки надо забивать и в равных составах, и кадры для этого у «моряков» есть.

«Барыс»

Текущее место — 6-е

Названия городов меняются, но кое-что остаётся неизменным: на первых строчках в топе «Барыса» — американские легионеры. На предсезонке мы отмечали косматого технаря Энтони Луиса, но и пропускавший летние матчи из-за травм Бракко на старте сезона разогнался и пока является лучшим бомбардиром «Барыса», который пока кидает туда-сюда — слишком разные пока порой получаются матчи у команды Скабелки, который смог выстроить свой привычный организованный хоккей.

Вратарскую проблему вроде бы удалось решить приглашением Гудачека — но словак перед отъездом из КХЛ выглядел крайне слабо во втором сезоне за «Спартак» и в Риге. Он засушил «Автомобилист», но сохранится ли эта форма? Матч с «Сочи», например, не особенно удался.

Прогноз: если не случится катастрофического провала у легионеров — почти обеспеченное место в нижнем посеве кубковой восьмёрки.

«Сибирь»

Текущее место — 5-е

Некоторые называют «Сибирь» самым скучным клубом КХЛ — но это вряд ли можно назвать правдой. «Сибирь» чем-то очень напоминает финские сборные последних лет — всегда организованный выход из зоны без выбросов абы куда, очень плотная игра в средней зоне, быстрые контратаки и дисциплинированная оборона: сборная Суоми разве что прессингует почаще команды Мартемьянова.

Кроме того, атаке «Сибири» очень помогает Бек — легионера его уровня в Новосибирске не было давно, разыгрался Мёрфи, недавно признанный лучшим защитником недели. По сравнению с прошлым сезоном сильно улучшилось большинство: здесь можно отметить приход в штаб команды Сергея Кривокрасова. При этом у команды ещё остаётся легионерская вакансия, но будет ли возможность её заполнить — вопрос в нынешних условиях.

Тейлор Бек Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Прогноз: в принципе, такой же, как и у «Барыса», но если удастся заполнить позицию иностранного центра, можно побороться и за четвёртое место.

«Салават Юлаев»

Текущее место — 4-е

Первые матчи «СЮ» в сезоне выглядели мучением: после вылета Хо-Сэнга в первой же игре сезона оказалось, что глубина атаки у Уфы довольно хлипенькая, и даже на дальневосточном выезде «Салават» побеждал с большим таким скрипом. Но, вполне возможно, переломным моментом стало «зелёное дерби», проигранное всухую — после этого «Салават» прекрасно проехался по маршруту Челябинск — Екатеринбург, ни разу не пропустив в двух играх и, за исключением отдельных отрезков, не давал сопернику создавать моменты.

Несмотря на ослабление атаки, защитная линия у «Салавата» даже сейчас остаётся очень глубокой и сбалансированной — и в этом плане игра вторым номером была логичной, в прошлом году «СЮ» был лучшей командой лиги по пропущенным шайбам. Заменивший Метсолу Кареев доказывает, что в него зря не верили в прошлые годы. Конечно, к такой игре местные болельщики не привыкли, но лучше так, чем весело и с нулём очков.

Андрей Кареев Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Прогноз: за счёт такой обороны Уфа вряд ли упадёт ниже пятого места. Но хотелось бы видеть и яркие имена в атаке — возможно, их удастся получить после закрытия лагерей НХЛ, ходят слухи про Гальченюка.

«Ак Барс»

Текущее место — 3-е

Перед стартом сезона вполне ожидаемым было то, что казанская «дрим-тим» далеко не сразу заведётся: всё-таки после смены тренера и солидной части состава игроки и тренерский штаб должен был притереться друг к другу. В этом плане то, что «Ак Барс» пока играет через пень-колоду, вполне ожидаемо. Пока больше всего удивляет другое — то, что Шипачёв и Кагарлицкий пока выглядят абсолютно не в своей тарелке. Это полнейшая загадка, которую можно объяснить разве что какими-то психологическими причинами.

Всё ещё разочаровывает большинство — хуже в неравных составах пока играет только «Сочи». Кроме того, сам хоккей Знарка пока удивляет: это не совсем то, что мы ждали от команды с таким составом, игра в атаке очень простая: вбросы, броски со всех позиций, ни следа от тех комбинаций, что динамовские лидеры проводили раньше. Однако хорошая защита пока нивелирует все эти проблемы и позволяет набирать очки — пусть и на зубах.

Прогноз: к середине сезона, вполне возможно, все и забудут о том, что у «Ак Барса» были какие-то проблемы на старте. Сложно представить, что Казань упадёт ниже своей нынешней позиции.

«Металлург»

Текущее место — 2-е

Недавно мы писали о том, как «Магнитка» смогла найти себя после довольно странного старта, где команды Воробьёва играла в какой-то дыр-дыр. Однако совсем недавно этот непонятный анархический дух вернулся в игре, где «Нефтехимик» в гостях умудрился забить шесть раз и выиграть.

Вся воздушность и технарство прошлогоднего «Металлурга» имели и обратную сторону — команда часто как будто не могла держать удар, теряя преимущество в счёте и не всегда отыгрываясь: серия с «Авангардом» здесь стала, скорее, исключением. Вот и сейчас штабу «Металлурга», кажется, надо навести порядок в головах, а не на льду. Пока это ярче всего проявляется в воспитании Николая Голдобина.

Прогноз: наверное, после прошлогодних успехов «Металлург» уже не будет рвать жилы в регулярке — но если в клубе хотят думать о третьем Кубке Гагарина, то с ментальной стороной команды надо что-то делать.

«Автомобилист»

Текущее место — 1-е

«Авто» в сентябре был самой беспроблемной командой Востока. Конечно, можно было докопаться до дрянного меньшинства или до не самой классной игры в гостевых матчах, но это перебивали уверенные домашние победы, в каждой из которых забрасывалось не менее четырёх шайб, яркие голы после классных комбинаций и то, что «Авто» впервые за долгое время выглядел организованной системой.

Анатолий Голышев и Сергей Широков Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Но мы слишком привыкли к тому, что после яркого сентября «Автомобилист» может разочаровать поздней осенью — и пожалуйста, на рубеже октября косяком пошли травмы. Клуб потерял две трети первого звена, Широкова и Да Косту — и если в равных составах у «Авто» куда эффективнее смотрелось звено Валка, то большинство после травм двух игроков первой спецбригады может повалиться. Кроме того, пока отсутствуют ведущий защитник прошлого сезона Блэкер и центр четвёртого звена Куликов.

И травмы начались очень не вовремя — вскоре у «Авто» три матча с «Ак Барсом» за десять дней, исторически неудобное «Торпедо», СКА, ЦСКА и «Магнитка» в гостях… Октябрь будет очень тяжёлым, и бригаде Николая Заварухина надо доказать, что лидерство «Авто» в октябре — это не какой-то всплеск.

Прогноз: очень многое покажет октябрь: как эта команда держит удар и как играет против топ-клубов. Тогда выводы будут намного конкретнее — но даже в сентябре было заметно, что «Авто» слишком часто позволяет бросать по своим воротам.