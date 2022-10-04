Форвард-великан вытаскивает «Сочи» из кризиса. Год назад он сжёг форму, завершая карьеру

Никита Попугаев забросил уже пять шайб в нынешнем сезоне и не собирается останавливаться.

«Планирую ли я возобновить карьеру? Да, допустил огромную ошибку, ранее завершив её. К сожалению, не сложились отношения с тренером в Нижнекамске. Чуть-чуть сорвался и принял такое невзвешенное, плохое для себя и всей своей семьи решение. Очень хотелось бы сейчас возобновить карьеру. Чувствую, что готов играть на профессиональном уровне. Нахожусь в прекрасной форме, хожу в зал, играю за любительскую команду «Феникс».

Повторюсь, допустил огромную ошибку, закончив с хоккеем в столь молодом возрасте. Теперь перезагрузился в мозгах. Плохой опыт — тоже опыт. Готов с новыми силами доказывать всё, на что способен», — говорил Никита Попугаев в эксклюзивном интервью «Чемпионату» ещё задолго до подписания просмотрового контракта с ХК «Сочи».

Тогда никто и подумать не мог, что нападающий, некогда решивший попробовать себя в роли блогера и публично, записывая всё на видео, сжигавший свою игровую форму, снова полюбит хоккей и решит вернуться в профессиональный спорт.

Сезон-2021/2022 Никита целиком пропустил, годом ранее со скандалом ушёл из «Нефтехимика», разругавшись с главным тренером Олегом Леонтьевым, а нынешний чемпионат вполне мог начать в составе «Амура», но так и не отработал свой просмотровый контракт с хабаровчанами.

Зато отработал с сочинцами, в результате наиграв на полноценное соглашение с командой Андрея Назарова. Никита хорошо поработал на предсезонных сборах, с самоотдачей играл во время турниров и горел желанием проявить себя.

Никита Попугаев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Моё решение – пригласить Никиту Попугаева. Конечно, мы помним его поступок, когда он жёг форму. Все мы посмеялись, у меня тоже было много разных ситуаций по молодости. Я прекрасно помню Никиту: это хороший, быстрый и рослый хоккеист. Да, совершил ошибку, закончил с хоккеем, но хорошо, что быстро понял, что всё можно быстро исправить, и вернулся обратно в большой спорт.

Парень, кстати, подавал хорошие надежды. Ему всего 23 года, будем приучать Никиту к дисциплине и надеяться, что вернём ещё одного русского таланта к хоккейной жизни. Повторюсь, слежу за Попугаевым давно. Мои скауты показывали мне видео, ещё когда он выступал в Канаде и набирал порядка 50 очков за сезон. Время покажет, как Никита будет прогрессировать дальше. Всё в его руках», – говорил рулевой сочинцев Андрей Назаров в интервью «Чемпионату».

И, как видим, тренер-мотиватор, коим всегда являлся Андрей Викторович, смог оживить нападающего и вывести его на новый уровень. Шутка ли, на старте нынешнего регулярного чемпионата Попугаев, которого многие поспешили заранее раскритиковать и списать со счетов, уже успел забросить пять шайб, набрав при этом показатель полезности «+2».

Именно Попугаев является лучшим снайпером «леопардов» на сегодняшний день, а список лучших бомбардиров южан возглавляет Артур Тянулин (2+5).

Забил Попугаев и в сегодняшнем матче с «Адмиралом», сумев помочь своей команде добыть важную победу во Владивостоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

При этом посмотрите, как всё грамотно сделал Никита, получив шайбу на ход, убрав её под неудобную руку и эффектно поразив ворота своего тёзки Серебрякова. Символично, что именно этот гол и стал для ХК «Сочи» победным. Теперь главное – продолжать в том же духе и ни в коем случае не останавливаться. Впереди у сочинцев и Попугаева ещё много серьёзных важных встреч. Очки нужны как воздух.