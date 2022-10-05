Унизительный разгром «Авангарда» и провальная авантюра Знарка. Итоги игрового дня КХЛ

4 октября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось семь матчей. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Игровой день матчем во Владивостоке открыли «Адмирал» и «Сочи». Южане быстро открыли счёт, реализовав большинство, а вскоре Феоктистов увеличил преимущество гостей. В начале второго отрезка Файзуллин вернул «Адмирал» в игру, но развить успех у «моряков» не вышло, а затем за «Сочи» снова забил Никита Попугаев.

На 39-й минуте Файзуллин оформил дубль, а «Адмирал» вновь подобрался к сопернику в счёте, но больше Алексей Мельничук в этой встрече не пропустил, а в конце основного времени Алтыбармакян забил впервые в сезоне и снял все вопросы о победителе встречи. 4:2 – гостевая победа «Сочи», который потихоньку выбирается из кризиса, набирая очки в четвёртом матче подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В гости к «Сибири» приехал «Локомотив». Две низовые команды ожидаемо выдали малорезультативную встречу, при этом окончательный счёт в игре был установлен уже на 31-й минуте.



Хозяева забили первыми, когда Шаров на второй минуте реализовал большинство, но в начале второго периода уже «Локомотив» усилиями Сергеева отличился при игре с численным преимуществом. Победную же, как оказалось, точку в матче поставил в середине встречи Максим Шалунов, передавший привет команде, где он вырос в большого игрока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Астане «Барыс» принимал «Нефтехимик». Нижнекамцы вышли вперёд на 11-й минуте, когда форвард Белозёров в потрясающем стиле реализовал выход «один на один» с Никитой Бояркиным. Казахстанская команда отыгралась в конце первого периода, реализовав большинство, но в результате «волки» своего не упустили. Победную шайбу на 37-й минуте забросил Чивилёв.



2:1 – четвёртая подряд победа «Нефтехимика» после десяти кряду поражений на старте сезона. Что интересно, все они одержаны с Эмилем Гариповым в воротах, которого многие уже успели списать в утиль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Уфе набравший ход «Салават» принимал «Авангард», который после долгожданного возвращения домой вновь отправился на выезд. Правда, лишь одноматчевый.

Эта встреча получилась весьма интересной, яркой, обе команды показывали атакующий хоккей, и эту игру по большому счёту можно было бы назвать равной, если бы не одно «но»: забивал в этот уфимский вечер только «Салават», а «Авангард» 60 минут безуспешно пытался пробить набравшего фантастическую форму Андрея Кареева. Так что в результате получился унизительный разгром подопечных Дмитрия Рябыкина.



Пока вратарь башкирской команды творил чудеса, полевые игроки сделали пять пробоин в обороне омичей. Открыл счёт в первом периоде Пименов, наказавший Ткачёва за грубейший обрез в чужой зоне. Во втором отрезке Кулёмин реализовал большинство, а затем в очередной раз сработала шикарная уфимская связка Кадейкин – Шмелёв.



В начале третьего периода Пименов оформил дубль, сняв все вопросы о победителе матча, ну а вскоре Бочаров довершил разгром «ястребов», забив уже в ворота Галимова, сменившего Демченко. 5:0, «Салават» выигрывает всухую третий матч подряд, каждый раз увеличивая количество заброшенных шайб.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Челябинске давали уральское дерби между «Трактором» и «Металлургом». Это был матч с вывеской «Битва финалистов конференции прошлого плей-офф», вот только на старте нынешнего чемпионата «Трактор» и «Магнитка» находятся в совсем разных весовых категориях.



При этом челябинцы быстро открыли счёт, когда Пулккинен разрядил свою пушку, но затем всё встало на свои места. Коробкин уравнял цифры ещё в первом периоде, а во втором отрезке магнитогорцы в фирменном стиле разорвали инертный «Трактор», забросив три шайбы и усадив на скамейку канадца Хэммонда.



На 49-й минуте гол Ткачёва в большинстве подарил Челябинску небольшую надежду, но на подвиг «Трактор» не сподобился, а под занавес основного времени Зернов пробил и Проскурякова. 5:2, уверенная победа подопечных Ильи Воробьёва, а кризис «Трактора» становится глубже с каждой новой игрой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Ак Барс» и обескровленный потерей лидеров «Автомобилист» выдали яркое шоу в Казани. Голышев открыл счёт в контратаке на 10-й минуте, «Ак Барс» отыгрался до перерыва усилиями Сафонова, а под занавес второго отрезка Радулов вывел подопечных Знарка вперёд.



Веселье началось в третьей двадцатиминутке. На её старте «Автомобилист» забил дважды подряд, перевернув ход встречи, но Сафонов вскоре оформил дубль, сравняв счёт. Через 10 минут Радулов реализовал большинство и ярко отпраздновал гол, но истинным героем встречи в результате оказался форвард уральцев Брукс Мэйсек. Канадский немец сначала сравнял счёт через минуту после шайбы Радулова, а на старте овертайма наказал «Ак Барс» за авантюру с заменой вратаря на шестого полевого.



5:4, яркая победа «Автомобилиста», уральцы остаются на первом месте Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Вчера «Куньлунь» драматичным образом уступил «Динамо», пропустив победный гол с буллита на последней секунде овертайма, а уже сегодня подопечные Грега Айрленда вновь вышли на лёд, чтобы сразиться с «Северсталью».



«Драконы» выстрелили дуплетом в конце первого периода, забив в меньшинстве и большинстве с интервалом в минуту, но во втором отрезке череповчане поправили положение благодаря шайбам Гераськина и Моисеева. Больше голов с игры немногочисленные зрители матча в Мытищах не увидели, а победителя определила серия буллитов. В ней удачливее оказались гости, прервавшие серию из трёх поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 5 октября