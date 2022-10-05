У «Трактора» и «Авангарда» — игровая катастрофа. Почему они не спешат увольнять тренеров?

Команды КХЛ отыграли в новом сезоне чуть больше месяца, но всё ещё ни одна из них не решилась на замену главного тренера. При этом потенциально кандидатов «на выход» достаточно.

Чаще всего в контексте тренерских отставок говорят об «Авангарде». После пятого подряд поражения на старте чемпионата журналисты уже мучали Дмитрия Рябыкина вопросами не в бровь, а в глаз. Специалист отвечал терпеливо и даже философски: «Судьба тренера — быть уволенным когда-нибудь, рано или поздно. Поэтому, честно: я этого не боюсь, если они [руководители клуба — Прим. «Чемпионат»] примут такое решение».



Через три дня после этого заявления «Авангард» одержал первую победу в сезоне, а потом ещё две. В тот момент могло показаться, что «ястребы» встали на путь исправления, однако подобные ощущения быстро испарились. За последние полторы недели красно-бело-чёрные с превеликим трудом одолели «Сибирь» и «Нефтехимик», а вот московскому «Динамо» и «Салавату Юлаеву» проиграли очень легко.

До резких кадровых решений в клубе ещё не дошло, хотя восьмое место в конференции и пять побед в 14 матчах вряд ли устраивают амбициозного босса «Авангарда» — Александра Крылова. Пока он ограничился лишь рокировкой ассистентов Рябыкина: место Константина Курашёва занял Михаил Кравец.



Считается, что Кравец исповедует более жёсткие методы общения с хоккеистами, чем демократичный Курашёв. По кадрам телетрансляций создаётся впечатление, что строгости недостаёт и Рябыкину. Экс-защитник никак не может взбодрить подопечных и испытывает очевидные проблемы с коучингом. Оригинальных способов исправить положение у него, похоже, нет, а классические меры спасения (например, замена вратарей по ходу матча) ещё ни разу не приводили его к успеху.



Впрочем, вокруг «Авангарда» много обстоятельств, заставляющих сместить прицел критики с тренера на игроков. У омичей — пара вратарей, над которыми не посмеялся только ленивый болельщик; защитники Белов и Сведберг, ранее списанные со счетов в других командах; и почти отсутствующая линия центральных нападающих.



Кроме того, свободных специалистов, способных усилить «Авангард», на рынке не так много. Вопрос — есть ли они вообще. Крылов открыто заявлял, что до назначения Рябыкина вёл переговоры с энхаэловскими гуру — Джоэлем Кенневилем и Майком Бэбкоком. Когда в шорт-листе у руководителя клуба такие фамилии, станет ли он обращаться за помощью к тренерам калибра Дмитрия Квартальнова или Владимира Юрзинова?

Новость по теме Крылов: «Авангард» вёл переговоры с Кенневиллем и Бэбкоком до назначения Рябыкина

А вот в других клубах к этим тренерам вполне могут проявить интерес. На старте сезона буксует «Трактор». Из соперников, идущих в верхней половине таблицы, челябинцы обыгрывали только «Автомобилист» — и то в овертайме. За последнее время команда Анвара Гатиятулина успела уступить не только «Салавату» и «Магнитке», но и «Нефтехимику».

Как и «Авангард», «Трактор» столкнулся с серьёзными сложностями во вратарской линии. Уральцы настолько разочаровались в Эмиле Гарипове, что расстались с ним. Но после переезда в Нижнекамск голкипер внезапно расцвел: у него четыре победы в четырёх матчах за новый клуб.

О тренерском кризисе в «Тракторе» свидетельствует и реакции команды на разные игровые события. Несмотря на внушительный подбор нападающих, Гатиятулин предпочитает не рисковать и не меняет тактический рисунок, что бы ни происходило на площадке. Челябинцы так зациклены на «правильном» оборонительном хоккее, что не выходят из окопов даже в тех ситуациях, когда им необходимо отыгрываться. Самый свежий пример — пассивное поведение «Трактора» в противостоянии с «Салаватом Юлаевым».

Оставляют желать лучшего и результаты «Амура». Из последних восьми матчей хабаровчане свели к своей победе всего один. При этом команда Вадима Епанчинцева остаётся крайне опасной даже для грандов. В первый день октября дальневосточники изрядно искусали «Ак Барс», доведя дело до овертайма. Все три встречи с «Амуром» стали испытанием для «Металлурга». Откровенно провалились «тигры» лишь в двух матчах — с «Торпедо» (1:6) и московским «Динамо» (0:5).

Вадим Епанчинцев Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Но стоит ли ждать от «Амура» большего? Любая победа для одной из беднейших команд лиги со скудным набором игроков, обречённых на многочасовые перелёты, — достижение. И трудно предположить, чем Хабаровску может помочь смена тренера.



До последних дней прямая угроза увольнения нависала над Олегом Леонтьевым. Под его началом «Нефтехимик» потерпел десять поражений подряд, но руководители клуба сохранили терпение — и сейчас кажется, что не напрасно. Усилившись Гариповым, нижнекамцы последовательно одержали четыре победы, в том числе — в сверхрезультативном и драматичном матче с «Магниткой». И теперь Леонтьев — как минимум на несколько недель — продлил свой кредит доверия.

Впрочем, не оставляет ощущение, что в КХЛ-2022 любой тренер чувствует себя в большей безопасности, чем раньше. Иностранцы в Россию не едут, а местных специалистов, готовых взяться на проблемные команды, не так много. По сути, в клубах реально могут рассматривать лишь несколько вариантов на замену.



По-прежнему без работы Дмитрий Квартальнов. Но после топ-клубов ждать его появления в командах низшего эшелона было бы наивно, а в ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе» вряд ли будут нанимать специалиста во второй раз. Наверное, у любой команды есть шансы договориться с Дэвидом Немировски: обрусевший канадец демонстрировал симпатичный хоккей с «Торпедо» и заявлял о своём желании работать в КХЛ.

Дмитрий Квартальнов Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

На этом реальное пространство для манёвра у клубов лиги схлопывается, хотя на рискованный эксперимент они способны пойти в любой момент. Кто-то может вновь помучить переговорами Вячеслава Быкова, вернуть из Германии его помощника Игоря Захаркина, реанимировать карьеру Владимира Юрзинова-младшего или, например, соблазнить Анатолия Емелина на переход из ВХЛ. Однако такие варианты выглядят слишком фантастично и вряд ли сделают команды заметно лучше.