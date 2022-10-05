Ротенберг показал непристойный жест скамейке ЦСКА. Его оштрафовали по общим правилам

Пожалуй, самым заметным событием дня в КХЛ стал эпизод, который не имеет прямого отношения к хоккею. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод из вчерашнего матча между ЦСКА и СКА, решил наказать денежным штрафом главного тренера санкт-петербуржцев — Романа Ротенберга.

Рулевому армейцев вменили нарушение статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ: «В отношении судьи или кого-либо: плюётся или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты».

Роман Ротенберг Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Причиной наказания стало поведение Ротенберга сразу по окончании игры с ЦСКА. После того как Максим Грошев забросил победную шайбу в пустые ворота москвичей, наставник питерцев повернулся к скамейке соперников, что-то выкрикнул, а затем дважды агрессивно ударил ребром левой ладони по сгибу правой руки, сжатой в кулак.

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На пресс-конференции Ротенберг заявил, что «жест был просто кулак — победа». На следующий день тренер более подробно объяснил поступок в своём телеграм-канале: «Жест не имел никакого подтекста, извиняюсь за него, если он кого-то оскорбил. Не хотел обидеть никого из участников матча, очень уважаю и судей, и соперников. Я уже говорил, что в детстве у меня висел плакат Сергея Фёдорова, безмерно уважаю его и как игрока, и как тренера. То же самое могу сказать о каждом игроке и всей организации ЦСКА».

Наказание по соответствующей статье предполагает штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб. Ротенберг выразил надежду на то, что взысканные деньги пойдут на развитие детского хоккея, хотя регламентом подобная процедура для тренерских штрафов не установлена.

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Обстоятельства, при которых Ротенберг вышел из себя, в какой-то степени действительно располагали к проявлению бурных эмоций. На протяжении большей части матча СКА уступал в счёте своему самому принципиальному сопернику, но смог добиться победы в овертайме. Питерцы обхитрили москвичей, которые в характерном для себя стиле решились на замену вратаря четвёртым полевым игроком.

Вероятно, особенного криминала в этом жесте не было: история знает и более вопиющие примеры — например, экс-наставник сборной России Олег Знарок на ЧМ-2014 изображал рукой, как перерезает горло своему визави из Швеции. С другой стороны, ни одного тренера — представителя благородной и авторитетной профессии — такие выходки совсем не красят. Если кто и заслужил похвалы в этой ситуации, то лига, которая не стала обращать внимания на громкую фамилию наставника СКА.