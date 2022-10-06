Русские поставят на уши НХЛ. В Америке не сомневаются в величии наших суперзвёзд

Что говорят в Северной Америке о российских хоккеистах в преддверии начала нового сезона НХЛ.

Межсезонье в Национальной хоккейной лиге приближается к своему завершению. Уже завтра, 7 октября, вынесенным матчем в Чехии «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» официально откроют регулярный чемпионат НХЛ сезона-2022/2023. Спустя сутки в чешской столице состоится повторная встреча «акул» и «хищников», а 12 октября регулярка НХЛ войдёт в привычною колею, когда начнутся матчи в Северной Америке. В канун начала нового чемпионата изучаем прогнозы североамериканских журналистов на выступления российских хоккеистов в стартующем сезоне главной хоккейной лиги на планете.

«Овечкин завершит карьеру в статусе лучшего снайпера за всю историю»

Главная тема последних лет, касающаяся российского представительства в НХЛ, уже долгое время остаётся неизменной – поиск ответа на вечный вопрос: «Побьёт Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру или не побьёт».

В новый сезон 37-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» входит на отметке в 780 голов в НХЛ, уступая легендарному достижению Гретцки 114 точных бросков. Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен поделился мнением, сколько голов в стартующем сезоне забьёт российский нападающий «Вашингтона».

Александр Овечкин Фото: Getty Images

«17 сентября Овечкину исполнилось 37 лет. Горди Хоу и Джонни Буцик — единственные игроки в истории НХЛ, которые забивали не менее 40 голов за сезон после того, как им исполнилось 37. В прошлом сезоне Овечкин стал самым возрастным игроком, забившим 50 голов. Почему же он должен тормозить сейчас? Он в отличной форме. Поскольку в прошлом сезоне «Кэпиталз» вылетели в первом раунде плей-офф, у него было долгое межсезонье, чтобы тренироваться, полное межсезонье, чтобы делать всё, что он обычно делает. У него была такая же ситуация и в прошлом сезоне — и он забил 50 голов. Я не сомневаюсь, что он сможет сделать это снова. Но я буду консервативен и скажу, что в этом сезоне Овечкин забьёт 45 голов.

У Овечкина 780 голов в НХЛ. Думаю, он станет третьим игроком, достигшим отметки в 800 заброшенных шайб, и сделает это до 1 января. Это означает, что он забьёт 20 голов в первых 39 матчах «Вашингтона». График у «Кэпиталз» благоприятный. Овечкин будет разгоняться по мере приближения плей-офф, а это значит, что 25 голов в последних 43 матчах вполне достижимы.

Ему нужно забивать в среднем 28,5 гола за сезон за последние четыре года контракта, чтобы догнать Гретцки. Если он забьёт 45 голов в этом сезоне, то будет отставать на 69 голов, что означает в среднем 23 гола за сезон. Овечкин завершит карьеру в статусе лучшего снайпера НХЛ за всю историю», — говорится в материале.

«Капризов финиширует первым в клубной гонке бомбардиров»

Также журналисты официального сайта НХЛ выпустили топ самых смелых предсказаний о каждой из команд лиги на будущий сезон. В список попало сразу несколько предсказаний о российских хоккеистах.

Говоря о перспективах «Миннесоты Уайлд», они не сомневаются, что российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов финиширует первым в клубной гонке бомбардиров «Уайлд». На второе же место поставили центрального нападающего Йоэля Эрикссона Эка, которому прогнозируют 75+ очков и место в топ-5 по количеству голов в большинстве (16+).

В минувшем сезоне 25-летний Капризов установил клубный рекорд по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 108 (47+61) очков в 81 матче при показателе полезности «+27». Российский форвард стал первым игроком в истории «Миннесоты», который покорил отметку 100 очков в сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Кузнецов выиграет гонку ассистентов в новом сезоне НХЛ»

Откровенно говоря, вряд ли кто-то сильно удивится, если в новом сезоне Капризов действительно снова станет лучшим бомбардиром «Миннесоты» в регулярке. Скорее гораздо больше удивления будет в том случае, если Кирилл отдаст пальму первенства внутри команды кому-то из партнёров. А вот предсказание журналистов НХЛ касательно оценки перспектив Евгения Кузнецова выглядит действительно очень смелым.

По мнению североамериканских журналистов, центральный нападающий «Вашингтона» выиграет гонку ассистентов в сезоне-2022/2023. Обозреватели прогнозируют российскому форварду «столичных» не менее 80 результативных передач.

Новый сезон станет для 30-летнего россиянина 10-м в североамериканской лиге. И в течение всей своей предыдущей карьеры в НХЛ Кузнецов ни разу не выполнял свыше 57 результативных передач за регулярку. Личный рекорд Евгением был установлен в сезоне-2015/2016, а в прошлом чемпионате он совсем чуть-чуть не дотянул до этого результата, остановившись на отметке в 54 голевые передачи. К слову, в прошлом сезоне лучшим ассистентом лиги стал нападающий Джонатан Юбердо, завершивший регулярку на отметке в 85 голевых передач. Так что и выполнение невероятного прогноза журналистов в 80 ассистов может не гарантировать Евгению первого места в данной номинации.

«Кузьменко станет лучшим снайпером «Ванкувера»

Большие ожидания у североамериканских журналистов и от выступления в дебютном сезоне в НХЛ нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко. Российский форвард оставил очень приятное впечатление в ходе предсезонной подготовки и моментально оказался под гнётом выданных авансов.

Главный тренер «косаток» Брюс Будро уже сравнивает бросок экс-форварда СКА с броском самого Овечкина, а журналисты считают, что нападающий «Ванкувера» в дебютном сезоне сразу же станет лучшим снайпером клуба. Обозреватели поставили планку в 35+ заброшенных шайб для российского форварда.

«У Шестёркина есть шанс сделать то, чего не делал ни один вратарь в НХЛ за последние 15 лет»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин входит в новый сезон в статусе действующего обладателя «Везины Трофи» – приза, который вручается лучшему голкиперу лиги по итогам регулярного чемпионата. Последний раз один и тот же голкипер дважды подряд удостаивался чести быть названным лучшим вратарём лиги в 2007-2008 годах – тогда побеждал Мартин Бродо.

Игорь Шестёркин Фото: Getty Images

«Сейчас «Рейнджерс» претендуют на победу в Кубке Стэнли впервые с 1994 года во многом благодаря Шестёркину, который является предсезонным фаворитом NHL.com на победу в «Везине». В последний раз обладателем «Везина Трофи» в двух сезонах подряд становился вратарь Мартин Бродо из «Нью-Джерси Дэвилз» в 2007-2008 годах. Он также выигрывал его в двух сезонах подряд в 2003-2004 годах.

В нашем прогнозе Шестёркин получил 63 балла, в том числе восемь голосов за первое место от группы из 15 участников официального сайта НХЛ. Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал вторым с 44 очками (два голоса за первое место), за ним следует Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз» с 32 очками (два голоса за первое место)», – говорится в сообщении официального сайта НХЛ.