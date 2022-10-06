Ларионов меняет психологию «Торпедо». Его ориентиры — великие американцы из прошлого

Один из феноменов сегодняшней КХЛ — «Торпедо» Игоря Ларионова. Под руководством 61-летнего специалиста нижегородцы демонстрируют зрелищный и вместе с тем весьма эффективный хоккей. Автозаводцы идут на пятом месте в Западной конференции и лишь на символическую сумму очков отстают от топ-3.

Копия Кубка Гагарина и лозунги, лозунги, лозунги…

При этом состав команды отнюдь не потрясает воображение. Летом «Торпедо» формировалось по принципам, непонятным широкой общественности. В результате форму с угрожающим оленем на груди примерили, например, никому не известный японец Ю Сато и Игорь Ларионов-младший, прежде имевший проблемы с сердцем. Самым опытным представителем атакующей линии оказался Алексей Кручинин, чей единственный в карьере сезон с 21+ очками завершился пять с половиной лет назад.

Но стартовал новый чемпионат — и нижегородские «ноунеймы» засверкали, влюбляя в себя нейтральных болельщиков. Удастся ли команде-сенсации удержаться на уровне — большой вопрос. Однако уже сейчас очевидно, что Ларионов, дебютирующий в качестве тренера на клубном уровне, оживил не самую богатую на события и тенденции лигу.

Игорь Ларионов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Революционный по российским меркам подход Профессора не ограничивается тактическими схемами. «В конце прошлого сезона Игорь Николаевич устраивал небольшой тренировочный лагерь, и ему не понравилось, в каком состоянии были ребята, — рассказал в интервью официальному сайту КХЛ Кручинин. — Он сразу сказал про питание, 12 процентов жира на сборах, так что это заранее было обговорено. С первого дня сборов питание было уже более-менее правильное у всех».



Ещё один инструмент, которым Ларионов управляет молодой командой (её средний возраст составляет 24,4 года) — эмоции. Внешне всегда сосредоточенный наставник сделал всё, чтобы его парни горели идеей побеждать. Внутри домашней раздевалки «Торпедо» и на подходе к ней теперь установлены постеры с пятью принципами команды. Ларионов, по собственным словам, составлял список сам. Среди составляющих успеха, по мнению Профессора, — амбиции, единство, ответственность, креативность и стремление.



Пояснения к отдельным параметрам больше похожи на набор шаблонных лозунгов. Например, «единство» сопровождается следующей аннотацией: «Главная ЗВЕЗДА в команде — это команда. «Мы» выше, чем «я». Один за всех и все за одного! Если МЫ едины, то МЫ непобедимы».

Фото: youtube.com/c/hctorpedonn

Однако некоторые из критериев расшифровываются более исчерпывающе и оригинально. «Креативность. Игра должна быть в удовольствие. Наслаждайся процессом, не обращая внимания на табло. Результат придёт. Контроль шайбы, контроль игры. Стресс порождает боязнь, нивелирует креатив и также влияет на качество игры, реакцию и принятие решений. Это состояние не позволяет играть уверенно, свободно играть первым номером», — много ли вы знаете российских тренеров, способных не просто подписаться под такими словами, но и акцентировать на них внимание?

Несколько стен дворца спорта в Нижнем украшает копия Кубка Гагарина. «Ультимативная цель команды — это Кубок Гагарина. Мы не можем быть командой, которая мечтает о маленьких задачах. Задача должна быть всегда высокой. Это мечта каждого игрока — в любом виде спорта, в любом виде. [Повесили], чтобы это было перед игроками, чтобы они знали, для чего [играем]», — объяснял Ларионов YouTube-каналу «Скользкий лёд».

В спортзале «Торпедо», пристроенном к арене перед стартом нового сезона, — ещё с десяток мотивирующих выражений. «Победить конкурентов относительно легко. Победить себя — это нескончаемое обязательство»; «Как только вы начнёте сдаваться, это станет привычкой» или «В хоккей играют головой. Ваши ноги — это всего лишь инструменты». Легенда «Детройта» говорит, что пополнял копилку фраз с помощью знаний о футбольных, баскетбольных и — в меньшей степени — хоккейных клубах.

Фото: youtube.com/c/СкользкийЛёд

«Невозможно измерить успех медалями»

Над рабочим столом Ларионова короткий формат уступает место более размашистым жанрам. За спиной наставника располагается пирамида успеха Джона Роберта Вудена. Это один из наиболее почитаемых баскетбольных тренеров, который прославился в том числе и за пределами спорта.



Вуден первым в истории попал в Зал славы баскетбола сразу в двух категориях — и как игрок, и как тренер. При этом главных в своей жизни побед он добился не с профессиональными, а со студенческими коллективами. Вместе с командой Калифорнийского университета наставник десять раз становился чемпионом национальной лиги. Вуден ушёл на пенсию в 1975-м, но этот рекорд держится до сих пор.



В судьбе самого Вудена именно поступление в университет стало поворотным моментом. Получив диплом учителя английского языка, он начал преподавать в старшей школе в Кентукки. Параллельно Вуден взялся тренировать местную школьную команду. Соответствующий опыт у него был: на уровне родной Индианы Джон Роберт считался одним из лучших игроков. Выступая за свою школу, он трижды попадал в символическую сборную штата и получил эффектное прозвище — «Резиновый человек из Индианы» — за чрезвычайно рискованные прыжки как фирменный приём.

В середине 30-х Вуден вернулся домой и стал совмещать ещё несколько должностей. Он одновременно учил школьников английскому, баскетболу и бейсболу, а также подрабатывал редактором в местном издательстве. К концу десятилетия Вуден отказался от всего в пользу профессиональных выступлений за «Индианаполис Каутскис», однако карьерный взлёт прервала война. Американец добровольцем записался на флот во время Второй мировой и дослужился до лейтенанта.

Когда пушки смолкли, Вуден вернулся к тренерской деятельности. В 1946-м его команда выиграла соревнования по Индиане и получила приглашение на национальный турнир. Наставник отклонил его в знак протеста против правил: они запрещали участие темнокожих баскетболистов, а за Индиану играл афроамериканец Кларенс Уокер. К следующему сезону организаторы пересмотрели регламент, а парни Вудена снова добились первого места в своей конференции и всё же отправились на турнир.



В разное время Вуден занимался с игроками, впоследствии ставшими легендами мирового баскетбола. Через его школу прошли, например, Билл Уолтон, Гейл Гудрич и Карим Абдул-Джаббар — самый результативный баскетболист в истории НБА.

Джон Вуден Фото: Sandra Dukes/Getty Images

Впрочем, ни титулы, ни звёздные подопечные, ни даже демарш не прославили Вудена так, как слова. Именно воодушевляющие речи, в которых тренер рассказывал игрокам, как прийти к успеху, сделали его знаковой фигурой. Закончив со спортом, Вуден опубликовал несколько книг. Самой популярной оказалась «Пирамида успеха», рисунок из которой распечатал Ларионов.



Во главе пирамиды Вудена — два постулата: 1) не пытайся быть лучше кого-то; 2) всегда старайся быть лучшим на своём месте. Тренер считал, что «невозможно измерить успех рекомендациями, продвижением по служебной лестнице, очками, баллами, трофеями, медалями или деньгами», поскольку изначально каждый обладает разными возможностями.

Фото: youtube.com/c/СкользкийЛёд

«Мне казалось несправедливым считать ученика со средними способностями неудачником только лишь потому, что он не лучший ученик в классе», — писал бывший педагог.



Идеи Вудена нашли отклик у руководства многих государственных и частных компаний Америки, не имеющих никакого отношения к спорту. Они часто приглашали мыслителя выступить перед своими сотрудниками. Кроме того, Вуден прочитал несколько лекций на платформе Ted. В 2003 году США наградили его Президентской медалью Свободы. В 2010-м — менее чем за полгода до векового юбилея — он скончался.

«Убирайтесь отсюда к чёртовой матери!»

С «пирамидой Вудена» на стене Ларионова соседствует цитата из другого известного тренера — Винса Ломбарди. Проблемы со здоровьем лишили его долгой и счастливой старости, но и 57 лет хватило Ломбарди, чтобы стать легендой.



Винс — настолько уважаемый человек, что его имя выгравировано на трофее, который вручается победителю Супербоула — финального матча за звание чемпиона в NFL. Возглавляя Грин-Бэй Пэкерс, Ломбарди пять раз за семь лет привёл команду к чемпионству и буквально обессмертил себя.

Винс Ломбарди в окружении своих подопечных Фото: Getty Images

Ломбарди тоже славился талантами психолога и мотиватора, но был совсем не похож на интеллигента Вудена. Современники вспоминают, что Винс нередко влетал в раздевалку с подобными словами: «Я никогда не ассоциировался с проигравшими и не собираюсь начинать это сейчас. Если кто-то не хочет побеждать, если кто-то не готов отдать этой цели всего себя, вставайте прямо сейчас и убирайтесь отсюда к чёртовой матери!»



Кроме того, в отличие от баскетболиста, Ломбарди не писал книг. Правда, в 2001 году, основываясь на уроках отца, это сделал его сын. «Что стоит быть номером один» мгновенно стала едва ли не учебным пособием для бизнесменов и в первую очередь маркетологов.