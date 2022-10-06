Вратарю «Салавата» не хватило 2 минут до уникального рекорда. Мог обойти самого Ерёменко

После ухода Юхи Метсолы перед «Салаватом Юлаевым» остро встал вратарский вопрос, а тут ещё Александр Шарыченков вернулся в ЦСКА, поэтому уфимцам пришлось целиком менять вратарскую линию. Помимо возрастного Ежова, руководство юлаевцев вернуло в состав команды Андрея Кареева, выступавшего в Европе. Именно Кареев по задумке должен был стать первым номером Уфы.

Андрей – человек своеобразный и с непростым характером, переговоры с ним шли давно и долго, в результате увенчавшись успехом для обеих сторон. Поначалу Кареев выглядел не слишком уверенно, а победы уфимцы добывали исключительно с Ежовым в воротах.

Конечно, Андрей даже в свои 27 лет не мог не нервничать, ведь и болельщики, и тренерский штаб, и руководство ждали от него большего. Здорово, что в столь сложной для себя ситуации Кареев не расклеился, а наоборот, стал работать ещё больше и прибавлять в своей игре.

Не просто так КХЛ признала Андрея лучшим вратарём лиги по итогам пятой игровой недели, а сам вратарь начал творить чудеса и устанавливать рекорды. Так, на днях он оформил «сухарь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Авангардом». Россиянин отразил 31 бросок.

«Андрей Кареев — молодец, держал нас в игре!» — заявил после встречи главный тренер «Салавата» Виктор Козлов.

Голкипер уфимцев оформил третий шат-аут подряд. 30 сентября Кареев отразил все 25 бросков в гостевой встрече с «Трактором» (3:0), 2 октября страж ворот сделал 31 сейв в матче с «Автомобилистом» (4:0). В сумме за три последних встречи вратарь «Салавата» парировал все 87 бросков. Круто? Более чем.

Андрей Кареев Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Интересно, что Кареев стал первым голкипером в истории «Салавата Юлаева» в КХЛ, которому удалось отыграть «на ноль» в трёх матчах подряд. Вообще же уфимцы выиграли эти три встречи с общим счётом 12:0. «Салават Юлаев» повторил клубный рекорд по количеству «сухих» матчей подряд в КХЛ (3). В сезоне-2010/2011 юлаевцы обыграли «Сибирь» (3:0), «Металлург» Нк (8:0) и «Трактор» (4:0). В тех встречах Эрик Эрсберг дважды оставил свои ворота в неприкосновенности, ещё один «сухарь» на счету Виталия Колесника.

Однако сыграть четвёртый подряд матч на ноль у Кареева не вышло: нынешняя «Магнитка» любит и умеет забивать. В итоге голкиперу «Салавата Юлаева» не хватило 109 секунд (чуть менее двух минут) до повторения клубного рекорда продолжительности сухой серии, установленного Александром Ерёменко.

Вратарь «Салавата» пропустил на девятой минуте первого периода в сегодняшнем матче с магнитогорским «Металлургом». Продолжительность сухой серии Кареева составила 188 минут 45 секунд, в то время как клубный рекорд Ерёменко — 190 минут 34 секунды.

Примечательно, что Ерёменко в Континентальной хоккейной лиге играл за «Салават Юлаев» и «Динамо» (Москва). Всего на счету голкипера 515 матчей, в которых он отразил 92,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,96.

Но, думается, Карев не сильно расстроился. Хотя, конечно, дотянуться до такой легенды, как Ерёменко, было бы здорово. Прежде всего в имиджевом и психологическом плане.