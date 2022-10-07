Новая беда не сломала гранда Востока. Но что теперь ждёт «Автомобилист»? Итоги дня КХЛ

6 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось семь матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

В первом матче игрового дня встречались «Амур» и ХК «Сочи». Подопечные Андрея Назарова приехали в Хабаровск в хорошем расположении духа после выездной победы над «Адмиралом» и очень быстро открыли счёт в матче усилиями Андрея Алтыбармакяна. Но после быстрого гола игра южан на долгое время развалилась – хозяева плотно прибрали игровую инициативу и за следующие полтора периода отгрузили в ворота Алексея Мельничука три заброшенные шайбы.

Старт третьего периода остался за «леопардами», сумевшими за короткий временной интервал восстановить равновесие в счёте. После третьей пропущенной шайбы главный тренер «Амура» запросил просмотр на предмет положения вне игры, однако взятие ворот было засчитано, и «тигры» остались в меньшинстве. Этот момент и оказался ключевым в матче. Гости не смогли использовать численный перевес, зато следом сами пропустили при игре в меньшинстве. Оформивший дубль Артём Аляев принёс долгожданную победу «Амуру», который прервал трёхматчевую серию поражений.

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У «Адмирала» после успешного старта чемпионата в последнее время наметился серьёзный игровой кризис – до встречи с «Локомотивом» команда Леонида Тамбиева потерпела шесть поражений в последних семи матчах, заметно испортив своё турнирное положение, тогда как ярославцы приехали во Владивосток с двухматчевой серией из побед. Железнодорожники забили первыми под самый занавес стартовой двадцатиминутки, когда отличился Максим Берёзкин.

После перерыва «моряки» переломили ход встречи, сумев отправить две шайбы в ворота Ивана Бочарова – пополнившего состав «Локомотива» в межсезонье голкипера огорчили Артём Гареев и Либор Шулак. В начале третьего периода защитник гостей Александр Елесин мощно бросил от синей линии, сравняв счёт в матче. Судьбу встречи определила серия послематчевых бросков, в которой голкипер «Адмирала» Никита Серебряков сумел переиграть своего бывшего партнёра по школе московского «Динамо».

10 лет назад Серебряков и Бочаров вместе играли за выпускной год школы столичного клуба, а теперь сошлись между собой в серии буллитов. Никита отразил все четыре броска игроков «Локомотива», а Иван справился только с двумя попытками, не сумев отразить броски двух Николаев – Елисеева и Чебыкина.

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Главное испытание в гостевой встрече с «Сибирью» ждало действующего обладателя Кубка Гагарина на самом старте встречи, когда ЦСКА успешно провёл минуту в формате «три на пять». Сумев отбиться в меньшинстве, армейцы открыли счёт на 15-й минуте первого периода, а затем отправили ещё по одной шайбе в ворота соперника во втором и третьем отрезках. ЦСКА прервал трёхматчевую серию поражений, тогда как «Сибирь», в свою очередь, допустила третью осечку подряд.

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Один из самых интересных матчей игрового дня прошёл в Уфе, где «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». К этой встрече уфимцы подходили с тремя победами подряд, одержанными с общим счётом 12:0.

Успешно подопечные Виктора Козлова начали и встречу с «Магниткой», быстро сумев отгрузить две шайбы в ворота Эдди Паскуале.

Одной из главных интриг встречи был ответ на вопрос – сумеет ли голкипер хозяев Андрей Кареев побить клубный рекорд Александра Ерёменко по продолжительности сухой серии. 27-летний вратарь был близок к этому достижению, но рикошет от конька Григория Панина прервал серию Кареева на отметке 188 минут 45 секунд.

А следом удаление до конца матча заработал Шакир Мухамадуллин, допустивший колющий удар. Уральцы быстро реализовали лишнего усилиями Никиты Коростелёва, а в третьем периоде добыли волевую победу после удачного подключения в атаку от Коди Кёррана.

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Настоящие чудеса происходят с «Нефтехимиком» после подписания контракта с голкипером Эмилем Гариповым, от услуг которого на старте сезона отказался «Трактор». До перехода Гарипова в Нижнекамск «волки» проиграли 10 матчей подряд и были близки к тому, чтобы окончательно застрять на дне турнирной таблицы. Но обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса» вдохнул новую жизнь в нижнекамскую команду.

Во встрече с московским «Динамо подопечные Олега Леонтьева смогли одержать пятую победу подряд, благодаря чему они ушли с последнего места в Восточной конференции. Любопытно, что в турнирной таблице нижнекамцы опередили никого иного, как «Трактор», который 6 октября на лёд не выходил. Потерпевшие неудачу в серии буллитов динамовцы прервали шестиматчевую победную серию, но сумели продлить до семи встреч серию с набранными очками.

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«Барыс» был близок к тому, чтобы увести как минимум очко из Нижнего Новгорода, но шайба Николая Коваленко, заброшенная за три минуты до конца основного времени, принесла «Торпедо» победу на домашнем льду. Окончательный счёт установил Денис Ян, поразивший пустые ворота после передачи от голкипера Адама Гуски.

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Неразрешимым проклятием в этом сезоне для «Ак Барса» являются встречи с «Автомобилистом». Команда Олега Знарка уже в третий раз проиграла екатеринбургскому клубу в текущей регулярке, причём второй раз подряд судьбу встречи решил овертайм. Двумя днями ранее казанцы погорели на рискованном варианте с заменой вратаря на четвёртого полевого игрока, а в этот раз пропустили от Даниила Романцева при игре «три на три».

Большой ложкой дёгтя для тренерского штаба уральцев стал эпизод из первого периода, в котором травму получил один из ключевых игроков команды Кёртис Валк. Ранее уральцы уже потеряли на неопределённый срок Стефана Да Косту и Сергея Широкова, а теперь и Валк присоединился к травмированным лидерам «Автомобилиста». В ближайшее время штабу Николая Заварухина придётся основательно поломать голову над тем, как жить дальше. На сегодня же можно констатировать, что новая беда не сломала «Автобилист», и заменивший Валка в звене Романцев и стал героем встречи.

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Расписание на 7 октября: