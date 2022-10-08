«Тампа» возрождает своё неудержимое звено. Ради этого в команду вернули русского форварда

Летом «Тампа» из-за проблем с потолком в очередной раз потеряла важного форварда — Ондржея Палата. Чех из мало кому известного игрока, выбранного в седьмом раунде драфта, превратился в теневого героя «Молний» и автора важнейших голов, переворачивающих ход серии. Те же самые финансовые проблемы заставляют «Тампу» рассчитывать в первую очередь на развитие парней из фарм-клуба, которые дополнили бы звёздный костяк.

Однако один форвард-свободный агент во Флориду всё-таки приехал — это Владислав Наместников, который был задрафтован «молниями» в первом раунде, начал там свою карьеру, а между первым и вторым сроком во Флориде прокатился по пяти клубам лиги. Некоторые журналисты даже назвали его контракт переплатой — хотя это лишь годичный договор на $ 2,5 млн.



Но вряд ли «Тампой» двигала одна лишь ностальгия. В межсезонье Наместников наигрывался в звене с Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом — и именно эта тройка была лучшей в НХЛ в первой половине сезона-2017/2018, когда «Тампа» была самой результативной командой лиги. Благодаря русским партнёрам то звено называли «Стэмков» — из-за окончания фамилий партнёров капитана «Тампы».

Хотя Владислав и был выбран в первом раунде, на 30 позиций выше Кучерова, его дорога в НХЛ была длиннее. Полноценным игроком основы, уже не отправляющимся в фарм-клуб, Наместников стал только в сезоне-2015/2016, и уже тогда Джон Купер пробовал его в тройке с двумя самыми заметными форвардами команды.

Никита Кучеров и Владислав Наместников Фото: AP/ТАСС

Через год, осенью 2016-го, это звено стало основным вариантом «Тампы» и заиграло прекрасно: в 11 матчах тройка организовала девять шайб в равных составах. Наместников говорил журналистам: «Мы на льду думаем одинаково. Каждый знает, кто где будет на площадке. С такими партнёрами играть очень легко».

Однако в середине ноября Стивен Стэмкос получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона. Джон Купер пробовал с двумя русскими игроками Палата, но КПД был околонулевой. На один матч Наместников даже выпал из состава. В том сезоне «Тампа» не попала в плей-офф, придавленная большим количеством травм.



Когда Кучеров отправился в сборную, то сделал нашим журналистам несколько жёстких заявлений, удививших многих. Он выражал явное недовольство некоторыми партнёрами и тем, как тренер использовал его. Среди прочего форвард говорил: «Было решено, что мы проведём вместе 10 матчей, и вот в девятом Стивен получил травму. А ведь мы очень хорошо играли. Это были мои лучшие девять матчей за все четыре года в НХЛ. Я очень сильно расстроился. Потом тренеры начали менять состав, переводить меня из звена в звено. Партнёры были как в калейдоскопе».



Джон Купер намёк понял — осенью 2017-го тройка с первых дней тренировочного лагеря снова стала заниматься вместе. Да и Стивен Стэмкос высказался за сохранение сочетания в таком виде: «Я играл с ними в начале прошлого сезона, и мы отлично понимали друг друга. Конечно, всё меняется. Но мы видели, как играл Кучеров в прошлом году, какой он замечательный игрок».

Владислав Наместников Фото: AP/ТАСС

Эффект получился фантастическим: уже в первой игре Кучеров и Наместников забили по голу, во второй игре эта тройка создала две шайбы, где каждый форвард отметился результативным баллом — и дальше они не останавливались. Конечно, главной сенсацией того первого звена был Никита Кучеров, за первые 20 матчей сезона забросивший 17 раз. Но на Наместникове лежала большая часть черновой работы, как на Артёме Анисимове рядом со связкой Панарин — Кейн: он чаще шёл в силовую, чаще ложился под шайбу и играл на «точке» не хуже Стэмкоса.

«Я просто стараюсь выкладываться на каждом участке льда, бороться в углах, выгрызать шайбы и исполнять передачи», — говорил Наместников журналистам. Джон Купер был более восторжен: «Влэдди пришлось непросто, он играет не на родной позиции, часто менял звенья. Но ты должен показать, чего ты стоишь, и он это делает. Это парень, который заблокирует бросок в конце матча, это первый игрок, который оказывает давление на соперника в чужой зоне, это тот игрок, который выходит на «точку» в своей зоне и выигрывает единоборство».



Несмотря на то что Наместников был не так заметен, как два его суперзвёздных партнёра, в первых 20 играх сезона он набрал 20 очков. Даже с учётом того, что его тройка потом ожидаемо сдала, когда процент реализации вернулся на землю, к весне Наместников подходил с 44 баллами в 65 играх: в переводе на полный сезон это 55 очков (Кучеров закончил тот сезон с сотней, у Стэмкоса было 86 баллов).



Для Владислава это был контрактный год — и такая результативность позволяла рассчитывать на солидную прибавку после «мостика» на $ 1,9 млн в год. Вечно прижатая потолком «Тампа» вряд ли бы позволила себе такое повышение, и на дедлайне Наместников отправился в «Рейнджерс», став основной частью того пакета, что клуб отдал за Райана Макдону и Джей Ти Миллера.

Владислав Наместников в «Рейнджерс» и Стивен Стэмкос Фото: AP/ТАСС

Обмен в итоге получился неравным: «Рейнджерс», кажется, рассчитывали видеть Наместникова в качестве игрока, который определял бы игру звена, выписали ему $ 4 млн в год, но их ожидания не оправдались: форвард не доработал свой контракт в Нью-Йорке до конца и уехал в «Оттаву». А вот «Тампа» получила ключевого защитника для двух кубковых походов, а Джей Ти Миллер транзитными обменами превратился в Блэйка Коулмана, олицетворявшего боевой дух чемпионов.



Теперь Владислав возвращается в «Тампу» — заматеревший, получивший большой опыт игры в спецбригадах меньшинства и в обороне. Агент форварда Дэн Мильштейн рассказывает, что подписать Наместникова в «Лайтнинг» посоветовал бывший тренер «Детройта» Джефф Блэшилл, который с этого сезона станет ассистентом своего давнего друга Купера. Трансфер Наместникова был чуть ли не первым предложением нового тренера «молний».

Для «Тампы», которая за несколько лет потеряла достаточно креативных игроков из-за потолка, теперь критично важно, чтобы эта тройка вернула своё взаимодействие пятилетней давности. Здесь каждый хоккеист на счету — и «Лайтнинг» позарез нужен Наместников-2017.