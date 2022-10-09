Судьи засчитали гол, которого не было, Знарка поразил проход Галимова. Итоги дня КХЛ

«Динамо» спаслось за секунду до конца, но проиграло по буллитам, у «Нефтехимика» шесть побед подряд, Никитин отпраздновал 300-ю победу.

8 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

ЦСКА одержал восьмую подряд победу над «Адамиралом» в КХЛ – эта серия тянется с 2017 года. Сегодня армейцы повели в две шайбы уже на 11-й минуте игры – сначала Прохор Полтапов воспользовался потерей соперника в средней зоне, затем Константин Окулов реализовал первое же большинство команды. «Адмирал» получил хороший шанс вернуться в игру после двух удалений армейцев – «пять на три» забил Михал Криштоф. Но большего ЦСКА не позволил, а сам забил по шайбе во втором и третьем периодах, одержал победу и поднялся на шестое место в Западной конференции.

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Игорь Никитин стал пятым тренером в истории КХЛ с 300 победами, присоединившись к компании Дмитрия Квартальнова, Олега Знарка, Владимира Крикунова и Зинэтулы Билялетдинова. Юбилей главный тренер ярославцев отпраздновал в Хабаровске. После безголевого первого периода, в котором «Локомотив» не смог использовать пятиминутное большинство, во втором ярославцы забросили дважды. Полунин замкнул передачу Каюмова из-за ворот, а затем уже сам Каюмов полез на пятачок и забил сам.

Иван Николишин отыграл одну шайбу в большинстве в начале третьей двадцатиминутки, но Иван Чехович вернул преимущество в две шайбы и установил окончательный счёт.

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«Сибирь» прервала трёхматчевую серию поражений и второй раз в сезоне засушила «Сочи», который сегодня завершил трудный дальневосточный выезд. Команда Андрея Мартемьянова завладела инициативой с первых минут и воплотила её в гол Владимира Бутузова. Во втором периоде сибиряки ещё дважды пробили Максима Третьяка, причём управились ровно за три минуты. Сначала Бутузов оформил дубль в большинстве, а затем отличился Дмитрий Овчинников, застав Третьяка врасплох. Могла «Сибирь» забивать и четвёртую – в концовке игры им представилась возможность поиграть «пять на три» после того, как Андрей Алтыбармакян получил «5+20» за подсечку при игре в меньшинстве. Нападающий «Сочи», уезжая из штрафбокса в раздевалку, был так зол, что схлопотал ещё и две минуты за оскорбление судей. И тут уж совсем не сдержался, расколошматив клюшку о борт.

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«Авангард» сокрушил «Металлург» на домашней площадке, и единственная ложка дёгтя в этой победе – сорванный «сухарь» Василия Демченко. Уже после окончания матча департамент судейства КХЛ сделал заявление, что шайба Данилы Юрова была засчитана ошибочно, так как она не пересекла линию ворот.

В остальном «Авангард» сыграл практически образцово и забивал голы на любой вкус. И в равенстве (Дедунов и Толчинский), и в большинстве (Телегин), и в меньшинстве (Малыхин), и в пустые ворота (Жарков).

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Сумасшедший по интриге матч прошёл в Уфе, где «Салават Юлаев» сначала чуть не упустил победу, но потом всё-таки взял своё по буллитам. После гола Райана Мёрфи в первом периоде и Алексея Пустозёрова в начале третьего уфимцы уже увидели два очка в своих руках, но «Динамо» сдаваться не собиралось и основательно прижало хозяев к своим воротам. Павел Кудрявцев вернул бело-голубых в игру за три с половиной минуты до конца, а за секунду до финальной сирены Максим Джиошвили расстрелял пустой угол ворот Ильи Ежова. Фантастика!

На буллитах юлаевцы взяли своё – Хмелевски забил гол, который обескуражил Коновалова – шайба скользнула по его ловушке и прыгнула в ворота, а затем Кулёмин уложил голкипера и мастерски забил. Ежов же вытащил все шайбы.

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«Ак Барс» проиграл третий матч подряд, уступив в напряжённой борьбе «Барысу», но главным украшением встречи стал фантастический проход Артёма Галимова, который забил гол, обыграв всю пятёрку соперников. От этой шайбы офигели все, даже главный тренер казанцев Олег Знарок.

Самат Данияр вывел «Барыс» вперёд в первом периоде, во втором Кирилл Петров в большинстве сравнял счёт, но ничья продержалась недолго. До перерыва зрители увидели ещё три шайбы — астанчане сначала вернули себе преимущество благодаря броску Адиля Бекетаева, а затем Линден Вей реализовал большинство. Затем случился сольный проход Галимова, а в третьем периоде «Ак Барс» не смог навязать борьбу.

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«Нефтехимик» семимильными шагами навёрстывает упущенное за десятиматчевую серию поражений на старте сезона. Сегодня команда Олега Леонтьева добилась шестой победы кряду, обыграв лидера Восточной конференции «Автомобилист».

В первом периоде соперники обменялись шайбами в большинстве – на гол Камара гости ответили удачливым прострелом Жукенова рикошетом от защитника «Нефтехимика». Во втором периоде Георгий Белоусов вывел уральцев вперёд, но уже через пару минут нижнекамцы сравняли счёт.

В заключительном отрезке «Автомобилист» был гораздо активнее, но «Нефтехимик» забил дуплетом, с разницей в 22 секунды отличились Белозёров и Камара, что и предопределило исход встречи. Ник Эберт сократил отставание до минимума, но это не помогло «Авто» уйти от поражения. Концовка подарила пару ярких стычек – Евгений Кашников уложил на лёд Патриса Кормье, а Обидин пошёл выяснять отношения с Шафигуллиным.

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Матчи 9 октября