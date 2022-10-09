Мощная ночь россиян в НХЛ! Овечкин снова забил из офиса, Капризов и Наместников выдали шоу

В Национальной хоккейной лиге поставлена точка в предсезонной подготовке. Минувшей ночью за океаном состоялись заключительные выставочные матчи, по итогам которых будут определены окончательные составы команд на старт регулярного чемпионата. Одними из ключевых лиц последней серии контрольных матчей стали российские игроки, вдоволь покуражившиеся в ночь с 8 на 9 октября мск. Рассказываем о главных встречах с участием россиян.

Наместников оформил хет-трик в ворота «Флориды», в активе Кучерова «гол+пас»

За последние несколько сезонов противостояние «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флориды Пантерз» успело стать принципиальным для этих двух клубов. Жёсткие стычки в плей-офф породили повышенный интерес к матчам команд и в регулярном чемпионате. Но в контрольных матчах градус борьбы всё-таки совсем иной, поэтому сегодня драк удалось избежать. За всю встречу «пантеры» вообще лишь четыре раза нарушили правила, но даже такого количества большинства хватило «Тампе», чтобы сильно осложнить жизнь Спенсеру Найту.

На четвёртой минуте матча большинство реализовал Никита Кучеров, а на последней минуте периода в формате «пять на три» отличился Владислав Наместников. К тому времени вернувшийся в «Тампу» россиянин уже успел отметиться заброшенной шайбой и при игре в равных составах, а в итоге он стал главной звездой матча, завершив матч с 4 (3+1) результативными действиями.

ВИДЕО

Интересно, что сегодня Джон Купер не поставил Наместникова к Кучерову. Владислав играл в центре третьего звена с Перри и Колтоном. Никита – в первом с Пойнтом и Хагелем. Россияне выходили вместе только в большинстве, но и в такой расстановке Владислав и Никита сумели провести яркую встречу. Голкипер «Тампы Андрей Василевский отыграл весь матч, тогда как Сергей Бобровский провёл встречу в запасе.

Овечкин мощно щёлкнул из офиса, Чинахов продлил голевую серию

Самые интересные события в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс» успели произойти ещё в первом периоде. Перед началом встречи в активе нападающего «мундиров» Егора Чинахова была потрясающая голевая серия из четырёх матчей, за которые он забросил пять шайб. И такого выступления было достаточно, чтобы болельщики «Блю Джекетс», по их собственным словам, были готовы устроить бунт в том случае, если бы тренерский штаб не оставил Егора в основном составе команды на старт регулярки.

Но и сам 21-летний россиянин поймал настоящий кураж и не думал останавливаться на достигнутом успехе. Сегодня перспективный нападающий забил шестой гол в тренинг-кемпе, отличным броском реализовав большинство и продлив серию с заброшенными шайбами до пяти матчей. Кажется, что именно от Чинахова можно ждать наибольшего прогресса в предстоящем сезоне среди российских игроков.

ВИДЕО

37-летнему Александру Овечкину ничего доказывать уже давно не нужно. Его офис работает за океаном на протяжении почти двух десятков лет, и в новом сезоне российский форвард продолжит погоню за легендарным снайперским рекордом Уэйна Гретцки. А пока капитан столичной команды дежурным образом забивает на предсезонке – Евгений Кузнецов затащил шайбу в зону, сделал разворот и выполнил передачу на Александра – тот зарядил в касание и расстрелял ворота Элвиса Мерзликина.

ВИДЕО

Сама встреча завершилась победой «Вашингтона» со счётом 4:3. Автором решающей шайбы стал новичок «Кэпиталз» Дилан Строум, отличившийся на первой минуте овертайма.

Капризов сделал дубль с передач Цуккарелло

Нападающие «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло демонстрировали отличное взаимопонимание ещё в прошлом сезоне, и за прошедшее лето явно не растеряли навыка находить друг друга точными передачами. За распасовку в «Уайлд» больше отвечает норвежский форвард, тогда как россиянин снайперскими бросками должен завершать комбинации.

Но бывает так, что Кирилл и Матс могут и поменяться ролями. Именно так всё произошло в матче с «Даллас Старз», где Кирилл выдал яркое шоу, оформив дубль и сделав ещё одну результативную передачу. В первом периоде Капризов идеально бросил в большинстве, в середине второго снабдил голевой передачей Цуккарелло, а под занавес встречи неотразимо выстрелил в формате «четыре на три».

ВИДЕО

Форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв забросил две шайбы, в том числе победную, в выставочном матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:0) и был признан первой звездой встречи. Это были первые голы россиянина в нынешней предсезонке.

Тем временем в Чехии состоялся второй вынесенный матч между «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» (3:2). Дубль швейцарского форварда Нино Нидеррайтера помог «хищникам» второй раз подряд переиграть «акул». В Америку подопечные Джона Хайнса возвращаются с четырьмя очками, а вот команде Дэвида Куинна разжиться турнирными баллами не удалось. В ночь с 11 на 12 октября к регулярному марафону НХЛ начнут присоединяться другие команды лиги. И уже в ночь на среду состоится яркая по афише встреча между «Рейнджерс» и «Тампой».