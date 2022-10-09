«Он не в огне, он и есть огонь!» Чинахов — лучший снайпер предсезонки НХЛ

Предсезонные матчи не имеют никакого значения – любят твердить в НХЛ. С одной стороны, это правда, потому что составы команд крайне неоднородные и не всегда соответствуют уровню регулярки НХЛ, поэтому делать далеко идущие выводы по этим играм затруднительно. С другой – именно на предсезонке ребята, балансирующие на грани основы, должны произвести впечатление на тренеров, показать свой прогресс и доказать полезность команде. Это касалось и Егора Чинахова. Свой дебютный сезон он практически полностью провёл в НХЛ (не считая одного матча в АХЛ), но в этом году конкуренции в нападении «Коламбуса» стало больше. Что ж, он справился с этим заданием более чем блестяще.

В заключительной встрече с «Вашингтоном» Егор вновь продемонстрировал свой роскошный бросок, реализовав большинство. Мог забивать и ещё, если бы использовал все свои моменты, но и этого хватило, чтобы стать лучшим снайпером предсезонки НХЛ!

Только в первом матче 21-летний россиянин не набрал очков, а затем была серия из пяти матчей с голами, всего шесть шайб (и ещё одна голевая передача). Это всего на одну шайбу меньше, чем Егор забросил за 62 матча предыдущего сезона. А если сравнивать с предсезонкой-2021, то там Чинахов отметился только одной шайбой в пяти встречах.

Он выходил с разными партнёрами, но последние два матча провёл во втором звене с Якубом Ворачеком и Джеком Рословичем. Это уже был состав, максимально приближенный к регулярному, что намекает на то, что в чемпионате на Егора будут рассчитывать как на полноценного игрока основы.

«Чинахов набрал четыре-пять килограммов, а ещё он гораздо больше атакует. Он не то что не потерял хватку, а наоборот, усилил её. Не думаю, что в прошлом году он смог бы забивать такие голы, как забивает сейчас. В этом главная разница, он выглядит гораздо более уверенным в себе. Он решителен, атакует, верит в себя. Мы знаем, что у него убийственный бросок, но надо ещё найти позицию, чтобы его нанести. Следующий шаг для него – стабильность, и он в этом плане здорово провёл тренировочный лагерь», — говорил главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен перед заключительным матчем предсезонки.

Егор Чинахов Фото: Cоцсети «Коламбус Блю Джекетс»

«Чинахов – MVP предсезонки, в последние недели он выглядел очень мощно. Если «Коламбус» и раздумывал над тем, чтобы к старту сезона отправить нападающего в «Кливленд», то Чинахов, по всей вероятности, изменил эти планы.

«Предсезонка это предсезонка, но Егор Чинахов выглядит человеком, который многое вынес из своего первого сезона и сейчас использует это. Играет быстрее, более уверенно и знает, как выйти на позицию и бросить. Чинахова сейчас не остановить», — отметил автор сайта «Коламбуса» Джефф Свобода.

Болельщики тоже в восторге:

«Чинахов играет так, будто верит, что является лучшим игроком НХЛ. В прошлом году даже близко такого не было видно. Он становится бесстрашным».

«Может, Ови стоит получить совет у Чинахова по забиванию голов?»

«Как же «горяч» сейчас этот Чинахов!»

«Не вижу причин, по которой Чинахова не будет в составе на старт сезона. Парень в огне».

«Чинахов не в огне, он и есть огонь! Семь очков в шести матчах!»