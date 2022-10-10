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Что делать клубам НХЛ в условиях низкого потолка зарплат, шаги клубов НХЛ в межсезонье

Потолок бьёт по НХЛ. Клубы могут урезать заявку и отправить в фарм дорогостоящих игроков
Родион Власов
Что делать клубам НХЛ в условиях низкого потолка
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В АХЛ уже отправился Антон Худобин, и его примеру могут последовать ещё несколько известных игроков.

В ночь на среду, 12 октября, по московскому времени начнётся полноценный регулярный сезон НХЛ — хотя две пражские игры уже открыли новый чемпионат и «Нэшвилл» получил в таблицу четыре очка. Но с точки зрения юридических процедур, всё начинается 11 октября, и уже через десять часов наступает важнейший дедлайн: клубы НХЛ должны расчистить свои составы, сохранив в них максимум 23 игроков, отправив остальных в фарм-лиги или в список травмированных. Естественно, при этом ни на доллар нельзя превысить потолок.

И вот со вторым пунктом у многих клубов начинаются проблемы. Хотя журналисты уже сливают цифры ожидаемого роста потолка, это финансовое великолепие наступит не сейчас и даже не через сезон — а вот контракты хоккеистам приходится выписывать с учётом новых аппетитов и старых зарплатных рамок. Уже летом мы видели, как клубы-мусоросборники активно собирали плохие активы вместе с активами — «подсластителями», но тогда это не решило всех проблем.

На этой неделе мы увидели, как на вэйверы отправилось несколько игроков с именем и солидными контрактами. «Бостон» выставил на драфт отказов Ника Фолиньо ($ 3,8 млн в год) — прославившийся обнимашками с Бобровским чекер не смог оправдать свой крупный контракт. Куда больше удивил отказ от защитника Майка Райлли ($ 3 млн), который способен разгонять атаки и был одним из лучших по продвинутой статистике в прошлом сезоне.

Ник Фолиньо

Ник Фолиньо

Фото: AP/ТАСС

Правда, пока что «Бостон» никого не ссылает вниз. Травма одного лишь Брэда Маршана, который отправился в список долгосрочно травмированных, пока позволяет обходить зарплатный лимит по правилам НХЛ. Но рано или поздно один из самых ненавидимых игроков лиги вернётся в строй, он очень нужен клубу — и тогда придётся резать по живому, вэйверы сейчас дают гибкость через несколько месяцев. Правда, если условный Фолиньо уедет в АХЛ, бóльшая часть его контракта останется под потолком: выгода составит лишь $ 1,12 млн.

«Нью-Джерси» выставил на вэйвер шведа Андреаса Йонссона ($ 3,4 млн в год), который набивал неплохую статистику рядом с лидерами «Торонто», но на новом месте абсолютно разочаровал. Самым интересным для нас шагом является ссылка в АХЛ Антона Худобина. Русского голкипера вознаградили главным контрактом его жизни после выхода в финал-2020, но на свои деньги он отыграл лишь первый сезон. Сейчас «Даллас» идёт в сезон с дуэтом Эттингер — Веджвуд, и наш вратарь стал третьим лишним.

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Однако даже такой шаг ставит «Даллас» выше потолка. Клуб из Техаса превышает его на $ 1,35 млн, и даже перевод молодого форварда Делландреа в список травмированных проблему не решает: форвард играет на контракте новичка в $ 863 тысячи. Так или иначе, ещё несколько сотен тысяч куда-то надо девать.

Самый очевидный шаг для этого — обмены. Недавно «Ванкувер» обменял форварда Джейсона Дикинсона в «Чикаго» и получил защитника Райлли Стиллмана. «Кэнакс» была нужна глубина в защите, и они приобрели ещё не старого (24 года) оборонца. Но важнее то, что новичок получал на $ 1,3 млн меньше, чем Дикинсон — и расчистка места под потолком стоила «Ванкуверу» пика второго раунда.

Но не все клубы могут провернуть такое. У многих топ-команд довольно ограниченное число активов: многие драфт-пики были розданы в поиске усиления и для аренд на дедлайне переходов. Летом на этом небольшой гешефт заработала «Аризона», которая приняла на себя контракты Патрика Немета и Зака Кэссиана — мы писали об этом в подробном обзоре межсезонья.

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А если обмен организовать не получается, то тогда можно просто слегка почистить состав. В нём нельзя иметь больше 23 игроков, но меньше — можно (конечно, нижний лимит тоже существует). Сейчас так поступает «Питтсбург», у которого все игроки здоровы и которому отправить в LTIR некого. Поэтому клубу пришлось сослать в АХЛ двух защитников на околоминимальных контрактах, и прямо сейчас у «Пингвинов» в основе лишь 22 игрока, а до потолка лишь $ 83 тысячи.

Что-то подобное придётся предпринимать и «Эдмонтону». У них есть травмированные игроки, но даже с ними у «нефтяников» остаётся лишний миллион. Ожидалось, что клуб летом обменяет Ессе Пульюярви, но он пока никуда не делся. Ссылка Маттиаса Янмарка в АХЛ освободила ещё миллион, но и этого мало. Скорее всего, «Эдмонтону» придётся отправить в фарм даже не одного, а сразу двух игроков, если они не найдут варианта для трейда финна или кого-то ещё — тогда в сезон они войдут лишь с одним запасным.

Ессе Пульюярви

Ессе Пульюярви

Фото: Zuma/ТАСС

Многие проблемные клубы пока могут отложить проблему вписывания в лимит. У «Торонто» старт сезона пропустит Джон Таварес с его гигантской зарплатой, но сложно представить, что клуб может обойтись без него весь сезон. «Флорида» поместит в список травмированных форварда Энтони Дюклера, и это поможет избежать разбазаривания активов, запасы которых у «пантер» в последнее время подыстощились.

Если несколько лет назад танцами на канате, натянутом над потолочным адом, занималась в основном «Тампа», то теперь это приходится делать половине лиги. Такие экстремальные ситуации — лучшее время для того, чтобы показать, чего стоят генеральные менеджеры клубов НХЛ.

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