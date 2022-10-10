«Авангард» назначил Рябыкина виновником неудач. Но проблемы клуба не только в тренере

10 октября – день первой тренерской отставки в новом сезоне КХЛ. Терпение руководителей «Авангарда» вышло из берегов: убедившись, что под началом Дмитрия Рябыкина команда не способна выйти из затянувшегося кризиса, они поблагодарили тренера за проведённое вместе время и лишили его работы.

Отставка 46-летнего специалиста напрашивалась давно. Омичи начали чемпионат серией из шести поражений подряд, и уже на середине этого отрезка тренера стали атаковать неудобными вопросами. Рябыкин справлялся с давлением журналистов спокойно. «Судьба тренера — быть уволенным когда-нибудь, рано или поздно. Поэтому, честно: я этого не боюсь, если они [руководители клуба] примут такое решение», — признавался Дмитрий Анатольевич.

Мягкость и уравновешенность Рябыкина наверняка добавила к нему уважения со стороны журналистов. Но кажется, что эти же качества помешали ему достойно исполнить свои непосредственные обязанности. На разнообразных видео клубной пресс-службы из раздевалки Рябыкин зачастую не демонстрировал эмоций, а голос его звучал глухо.

Работа специалиста во время матчей тоже оставляла неприятное внешнее впечатление. Эксперты и наблюдатели быстро подметили, что у Рябыкина есть очевидные проблемы с коучингом – оценить степень его вмешательства по ходу игр не представлялось возможным – потому что следов этого вмешательства было не разглядеть.

Дмитрий Рябыкин на скамейке запасных «Авангарда» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Независимо от происходящих на льду событий Рябыкин сохранял примерно одно выражение лица, типичные попытки изменить ситуацию на площадке (вроде рокировки вратарей) ему не помогали, а нетривиальных он не предпринимал. Вспомните ли вы хотя бы один эпизод, когда Рябыкин активно спорил с арбитрами или даже просто спускался на уровень игроков на скамейке? При этом порой именно в мерах экстренного характера команда очень нуждалась: сломать план омичей и выбить их из колеи мог практически любой эпизод, любой пропущенный гол.

Кроме того, огромные вопросы вызвал тренерский стиль Рябыкина. За 16 матчей мы так и не поняли, какую игру строил штаб команды. На предсезонных турнирах «ястребы», используя гигантский индивидуальный потенциал нападающих, играли весело и размашисто. Однако со стартом официальных матчей на первый план вышли проблемы омских вратарей и защитников. Так что прямо сейчас «Авангард» — вторая с конца команда лиги по количеству пропущенных шайб (50).

Впрочем, делать из Рябыкина единственного и даже главного виновника неудач глупо и неправильно. Из-за задержек в строительстве новой арены «Авангард» оказался в сложном положении ещё до того, как стартовал сезон. 12-матчевая выездная серия оказалась для омичей не только испытанием воли и физики, но и давила одним лишь фактом своего существования в командном календаре.

Пожалуй, ещё более существенную роль в падении «ястребов» сыграли ошибки селекции. В клубе явно промахнулись с вратарями: дуэт Демченко – Галимов просто не создан для того, чтобы решать серьёзные задачи. Генеральный менеджер омичей Алексей Волков также не смог подобрать адекватную замену финским легионерам – Вилле Покке и Оливеру Каски. Без них защита «Авангарда» потеряла одновременно надёжность и способность атаковать.

«Результаты команды, а главное, игра оставляют желать лучшего, это очевидно, — объяснил Волков «Чемпионату». — И главное — нет прогресса, время на исправление ситуации мы давали, и, если бы команда понемногу добавляла, это было бы видно. Однако в последних матчах мы чередуем победы с поражениями, причём поражениями чувствительными — 0:5, 0:4. Безусловно, нас это не устраивает. Ситуация стала критической, атмосфера в коллективе была удручающей, так что не было смысла больше ждать. Дмитрий Рябыкин многое дал «Авангарду» за эти годы, мы благодарим его за работу».

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