Два невероятных гола помогли «Динамо» снять своё главное проклятье. Итоги дня КХЛ

ЦСКА едва не упустил победу в Хабаровске, но всё-таки вернулся в Москву в отличном настроении.

10 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось два матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

В первом матче игрового дня встречались «Амур» и ЦСКА. Основные события во встрече начали происходить во втором периоде, в котором в течение 76 секунд дубль оформил нападающий армейцев Владислав Каменев. Казалось, что в заключительной трети столичные хоккеисты спокойно доведут дело до закономерной победы, но у хозяев нашёлся контраргумент в лице своей молодёжной связки Игната Коротких и Сергея Дубакина.

До этого матча в активе хоккеистов на двоих была лишь одна заброшенная шайба в КХЛ. И во встрече с действующим обладателем Кубка Гагарина Сергей и Игнат значительно улучшили свои показатели в лиге. Дубакин записал на свой счёт гол и результативную передачу, а Коротких отметился только заброшенной шайбой. В результате судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков, где точнее оказались москвичи. Команда Сергея Фёдорова одержала третью победу подряд и в прекрасном настроении завершила поездку по Дальнему Востоку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Перед началом встречи магнитогорского «Металлурга» и московского «Динамо» одной из ключевых тем предматчевого обсуждения являлась статистика очного противостояния команд. Последний раз бело-голубые побеждали в Магнитогорске ровно 11 лет назад – 10 октября 2011 года. Это было настолько давно, что действующий главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов на тот момент ещё был капитаном команды, а его первый помощник Вячеслав Козлов в той встрече поражал ворота уральского клуба.

И надо же такому случиться, что день в день спустя 11 лет москвичи сняли своё проклятье из бесконечных неудач в Магнитогорске. Динамовцы провели блестящую игру, настоящим украшением которой стала голевая комбинация от Дмитрия Рашевского и Эрика О’Делла – российский форвард совершил невероятный по красоте проход, а канадский нападающий не подвёл команду в завершении.

На четвёртой минуте третьего периода после броска форварда гостей Ивана Муранова шайба, отскочив от стекла, угодила в голкипера «Магнитки» Эдди Паскуале, который закатился вместе с ней в ворота. После видеопросмотра судьи подтвердили, что Паскуале вместе с шайбой полностью пересёк линию ворот. В концовке всё тот же Муранов оформил первый дубль в сезоне, поразив пустые ворота, а гол форварда хозяев Егора Коробкина уже никак не мог повлиять на исход встречи. Бело-голубые набрали очки в девятом матче подряд, закрепившись на втором месте в Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Расписание на 11 октября: