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Результаты матчи КХЛ 10 октября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 11 октября

Два невероятных гола помогли «Динамо» снять своё главное проклятье. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ
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ЦСКА едва не упустил победу в Хабаровске, но всё-таки вернулся в Москву в отличном настроении.

10 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось два матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2022, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Алтыбармакян (Феоктистов, Попугаев) – 03:57 (5x5)   1:1 Лихачёв (Минаев) – 06:36 (5x5)   2:1 Балдаев (Слепец, Коротких) – 15:37 (5x5)   3:1 Аляев (Руденков, Кэлоф) – 29:43 (5x5)   3:2 Тянулин (Зоркин, Фёдоров) – 47:37 (5x4)   3:3 Петьков (Гараев) – 48:09 (5x5)   4:3 Аляев (Николишин, Лихачёв) – 55:23 (5x4)

В первом матче игрового дня встречались «Амур» и ЦСКА. Основные события во встрече начали происходить во втором периоде, в котором в течение 76 секунд дубль оформил нападающий армейцев Владислав Каменев. Казалось, что в заключительной трети столичные хоккеисты спокойно доведут дело до закономерной победы, но у хозяев нашёлся контраргумент в лице своей молодёжной связки Игната Коротких и Сергея Дубакина.

До этого матча в активе хоккеистов на двоих была лишь одна заброшенная шайба в КХЛ. И во встрече с действующим обладателем Кубка Гагарина Сергей и Игнат значительно улучшили свои показатели в лиге. Дубакин записал на свой счёт гол и результативную передачу, а Коротких отметился только заброшенной шайбой. В результате судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков, где точнее оказались москвичи. Команда Сергея Фёдорова одержала третью победу подряд и в прекрасном настроении завершила поездку по Дальнему Востоку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 О'Делл (Рашевский, Сушко) – 29:35 (5x5)   0:2 Муранов (Малышев) – 43:43 (5x5)   0:3 Муранов (Джиошвили) – 58:16 (en)   1:3 Коробкин (Фисенко) – 58:34 (5x5)

Перед началом встречи магнитогорского «Металлурга» и московского «Динамо» одной из ключевых тем предматчевого обсуждения являлась статистика очного противостояния команд. Последний раз бело-голубые побеждали в Магнитогорске ровно 11 лет назад – 10 октября 2011 года. Это было настолько давно, что действующий главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов на тот момент ещё был капитаном команды, а его первый помощник Вячеслав Козлов в той встрече поражал ворота уральского клуба.

И надо же такому случиться, что день в день спустя 11 лет москвичи сняли своё проклятье из бесконечных неудач в Магнитогорске. Динамовцы провели блестящую игру, настоящим украшением которой стала голевая комбинация от Дмитрия Рашевского и Эрика О’Делла – российский форвард совершил невероятный по красоте проход, а канадский нападающий не подвёл команду в завершении.

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На четвёртой минуте третьего периода после броска форварда гостей Ивана Муранова шайба, отскочив от стекла, угодила в голкипера «Магнитки» Эдди Паскуале, который закатился вместе с ней в ворота. После видеопросмотра судьи подтвердили, что Паскуале вместе с шайбой полностью пересёк линию ворот. В концовке всё тот же Муранов оформил первый дубль в сезоне, поразив пустые ворота, а гол форварда хозяев Егора Коробкина уже никак не мог повлиять на исход встречи. Бело-голубые набрали очки в девятом матче подряд, закрепившись на втором месте в Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Расписание на 11 октября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2022, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2022, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2022, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2022, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2022, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2022, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
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