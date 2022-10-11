Два невероятных гола помогли «Динамо» снять своё главное проклятье. Итоги дня КХЛ

10 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось два матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.
В первом матче игрового дня встречались «Амур» и ЦСКА. Основные события во встрече начали происходить во втором периоде, в котором в течение 76 секунд дубль оформил нападающий армейцев Владислав Каменев. Казалось, что в заключительной трети столичные хоккеисты спокойно доведут дело до закономерной победы, но у хозяев нашёлся контраргумент в лице своей молодёжной связки Игната Коротких и Сергея Дубакина.
До этого матча в активе хоккеистов на двоих была лишь одна заброшенная шайба в КХЛ. И во встрече с действующим обладателем Кубка Гагарина Сергей и Игнат значительно улучшили свои показатели в лиге. Дубакин записал на свой счёт гол и результативную передачу, а Коротких отметился только заброшенной шайбой. В результате судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков, где точнее оказались москвичи. Команда Сергея Фёдорова одержала третью победу подряд и в прекрасном настроении завершила поездку по Дальнему Востоку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Перед началом встречи магнитогорского «Металлурга» и московского «Динамо» одной из ключевых тем предматчевого обсуждения являлась статистика очного противостояния команд. Последний раз бело-голубые побеждали в Магнитогорске ровно 11 лет назад – 10 октября 2011 года. Это было настолько давно, что действующий главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов на тот момент ещё был капитаном команды, а его первый помощник Вячеслав Козлов в той встрече поражал ворота уральского клуба.
И надо же такому случиться, что день в день спустя 11 лет москвичи сняли своё проклятье из бесконечных неудач в Магнитогорске. Динамовцы провели блестящую игру, настоящим украшением которой стала голевая комбинация от Дмитрия Рашевского и Эрика О’Делла – российский форвард совершил невероятный по красоте проход, а канадский нападающий не подвёл команду в завершении.
На четвёртой минуте третьего периода после броска форварда гостей Ивана Муранова шайба, отскочив от стекла, угодила в голкипера «Магнитки» Эдди Паскуале, который закатился вместе с ней в ворота. После видеопросмотра судьи подтвердили, что Паскуале вместе с шайбой полностью пересёк линию ворот. В концовке всё тот же Муранов оформил первый дубль в сезоне, поразив пустые ворота, а гол форварда хозяев Егора Коробкина уже никак не мог повлиять на исход встречи. Бело-голубые набрали очки в девятом матче подряд, закрепившись на втором месте в Западной конференции.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Расписание на 11 октября:
- 11 октября 2022
-
00:06
- 10 октября 2022
-
23:23
-
22:53
-
22:28
-
22:09
-
22:01
-
21:46
-
21:32
-
21:25
-
21:15
-
21:11
-
20:56
-
20:21
-
20:13
-
19:53
-
19:15
-
18:56
-
18:41
-
18:20
-
17:53
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
16:56
-
16:43
-
16:37
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:05
-
15:58
-
15:40
-
15:26
-
15:25
-
15:22