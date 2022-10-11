Голдобин запросил обмен из «Металлурга». Почему так произошло?

Накануне российский хоккейный мир удивила интересная хоккейная новость. Форвард Николай Голдобин – некогда один из самых талантливых российских нападающих – запросил обмен из «Металлурга». Изначально всё это казалось шуткой, ведь достаточно посмотреть на статистику хоккеиста в прошлом сезоне: 39 (16+23) очков в регулярном чемпионате, 18 (8+10) в плей-офф, где, конечно, Николай мог сыграть получше. Но в целом провалом это не назовёшь.

В нынешнем сезоне Голдобин, до конца надеявшийся вернуться в НХЛ, а затем выбивавший круглый контракт у «Магнитки», сам на себя не похож. При зарплате в 45 млн рублей в год нападающий будто утратил интерес к игре, стал демонстрировать маленькую скорость, перестал набирать баллы за результативность. 11 матчей в активе, 5 (2+3) баллов за результативность. Это что такое? Просто смех.

«Да, это правда. Мы с моим клиентом Николаем Голдобиным обратились напрямую к спортивному директору «Металлурга» Сергею Гомоляко с просьбой об обмене. У нас парень сидит. Он что, в прошлом сезоне плохо играл за «Металлург» или это плохой хоккеист? Его просто посадили в этом сезоне, и всё. Никто ничего ему толком не объяснял, просто не дают игрового времени. Нас не устраивает наше нынешнее положение в клубе, мы хотим обмен», — сказал агент хоккеиста Сергей Исаков.

«Сообщали ли мне Сергей Гомоляко (спортивный директор «Металлурга». — Прим. «Чемпионата») и Сергей Исаков (агент игрока в КХЛ. — Прим. «Чемпионата») про желание Николая Голдобина об обмене? Первый раз об этом слышу», — заявил главный тренер уральцев Илья Воробьёв.

Николай Голдобин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В этой связи странно, почему Воробьёву не доложили о желании хоккеиста сразу же. Сделать это должен был спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко. Причём сделать сразу же, не затягивая. А в итоге Воробьёв узнал про намерения Голдобина из прессы. Так не должно быть в топ-клубе, коим давно является «Магнитка».

«Пока всё нормально, и мы планируем, что Коля будет играть. Человек в команде и работает в команде», — ответил на насущный вопрос ТАСС вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков.

Но, конечно, ничего нормального в сложившейся ситуации нет. Голдобина воспитывают в тренерском штабе и делают правильно, так как чувство реальности в современном спорте терять ни в коем случае нельзя. Особенно получая большую зарплату.

Голдобину ещё 27 лет, карьера не заканчивается даже близко, но нужно понимать, почему нынешняя ситуация сложилась именно так. С такой игрой форварду нет даже смысла мечтать об НХЛ, да и в КХЛ любой требовательный тренер сделает ему замечание.

Помнится, у Голдобина не всё шло гладко и в ЦСКА, откуда после травмы нападающего и обменяли в Магнитогорск. Теперь самое время доказывать, что ты претендуешь на роль ведущего форварда и одного из главных мастеров лиги. Иначе ничего толкового не выйдет, поэтому пенять нужно только на себя.