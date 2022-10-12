«Да он демон». Трибуны ревели после издевательских финтов Панарина в одной атаке

Во время тренировочного лагеря «Рейнджерс» много внимания было приковано к Артемию Панарину, который после не слишком удачного плей-офф вознамерился вернуть ту изысканность в игре, которой он влюбил в себя Нью-Йорк. «Я должен быть везде и делать всё, это поможет мне прогрессировать, затруднит соперникам попытки разгадать нашу игру и поможет моим партнёрам. Раньше я больше забрасывал шайбу вперёд, играл очень просто», — говорил Артемий.

Его партнёры рассказывали, как россиянин приходит на тренировку ещё засветло, когда на арене никого нет, и оттачивает мастерство. «Он уже на льду, когда я прихожу, а я прихожу очень рано, в 7:30 утра. Смотрю, а он там, на льду, совсем один, пасует в никуда. Он работает над передачами, которые делает только он», — делился новый капитан команды Джейкоб Труба.

«Самые топовые игроки делают причудливые вещи, это тяжело объяснить. Они просто делают вещи по-своему. Бывает, ребята отрабатывают «два на два» или «три на три», а в другом конце площадки Арти стоит на полборта и играет с двумя шайбами, пасует воображаемым партнёрам. Он буквально проигрывает игру в своей голове. Не поймите неправильно, но он понял, как делать всё по-своему. Что в нём уникального и о чём люди, на самом деле, не знают, так это то, что он выкладывается так, как далеко не все. Вы просто этого не видите, думаете, что он смешной и всё такое. Но когда он пашет, то он пашет.

Он так хорош, потому что устанавливает для себя высочайшую планку – выше, чем ему бы мог установить кто-то другой. Он хочет быть лучшим игроком в каждом матче. Он хочет быть лучшим на каждой тренировке. Он хочет быть лучшим в мире», — рассказывал Крис Крайдер.

Главным героем первого матча «Рейнджерс» в сезоне стал Мика Зибанеджад, который забил сначала в меньшинстве, а потом в большинстве, но и восхитительная игра Панарина не осталась незамеченной болельщиками. Во-первых, он отдал роскошный пас на второй гол, во-вторых, сразу же провёл такую смену, которая заставила болельщиков вскочить со своих мест.

Итак, Панарин затащил шайбу в зону с Никитой Кучеровым на плечах и отдал под бросок Брэйдену Шнайдеру. Шайба снова пришла к нему – он, как песок сквозь пальцы, ушёл от Брейдена Пойнта и снова сделал передачу, этот розыгрыш тоже закончился броском, но в блок. И снова Панарин был первым на шайбе, его опекали две звезды НХЛ – Пойнт и Виктор Хедман, но он накрутил обоих издевательскими финтами и под давлением отдал Алексису Лафренье под бросок.

ВИДЕО.

Эта атака не закончилась голом, но Панарин, судя по его выражению лица, был доволен. Партнёры россиянина тоже остались под впечатлением – Винсент Трочек расплылся в улыбке, а у Криса Крайдера поползли вверх брови. Трибуны восторженно ревели, а в соцсетях болельщики называли Артемия королём Нью-Йорка и демоном:

«Эта смена Панарина – просто чумовая. Мастер-класс по владению шайбой».

«Финтит на носовом платке».

«Панарин – сущий волшебник».

«Артемий Панарин, Король Нью-Йорка».

«Панарин играет шайбой в шахматы».

«Это был полный отпад».

«Оконфузил всё звено «Тампы».

«Панарин заставил Хедмана выглядеть как защитник из АХЛ».

«Финт-сити, США. Население – Артемий Панарин».

«Да он демон».