«Выиграв раз, ты хочешь делать это постоянно». Большой разговор с Сергеем Широковым

На старте сезона «Автомобилист» — лидер Востока и одна из самых результативных команд лиги. Сергей Широков какое-то время возглавлял таблицу бомбардиров КХЛ: он не только забивал в равных составах, но и помог первой бригаде большинства «Автомобилиста» стать лучшей в лиге.

Кроме того, ветеран сразу же был избран капитаном команды и, как говорят, помог кардинально поменять ситуацию в раздевалке. А ведь летом далеко не все журналисты и болельщики верили, что Широков сможет реально усилить «Автомобилист».

Мы поговорили с Сергеем об успешном старте сезона и лучших моментах карьеры. К сожалению, вскоре после записи интервью Широков получил тяжёлую травму, которая надолго выбила его из строя, поэтому какие-то вопросы и ответы могут показаться устаревшими.

«С Голышевым и Да Костой понимание с полуслова»

— Отмечали ли как-то отдельно свою 200-ю шайбу в КХЛ?

— Нет, конечно. Перед сезоном узнал, что могу преодолеть рубеж в 200 шайб — приятно, что это получилось, приятно, что был красивый гол. Двигаемся дальше, впереди ещё есть много, к чему можно стремиться, и для этого есть время.

— За «вечной» статистикой за все сезоны лиги следите?

— Нет, если честно, не следил. Перед началом сезона сказали, что близко 700 игр. Потом посмотрел и неделю назад узнал об этом.

Анатолий Голышев и Сергей Широков Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

— Когда в матче с «Куньлунем» Голышев отдавал вам пас на пустые ворота, он держал в уме юбилей?

— Не знаю. Ребята знали, конечно, что у меня близко юбилей — но в тот момент, думаю, он играл по ситуации. Когда он убегал, я видел, что за ним бежит противник, и отправился ему в помощь — он увидел, отдал, получилось красиво.

— Гол, который ваше звено организовало в ворота «Ак Барса», облетел все сайты. Долго ли наигрывается такое взаимодействие?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Играем в один хоккей в тройке с Да Костой и Голышевым, мы понимаем друг друга с полуслова. Наигранные комбинации, когда выход из зоны через середину, через подставление — нам говорил тренерский штаб, что мы можем так сыграть, и здесь все оказались на своих местах. Сделали умные передачи друг на друга, получился красивый гол.

«В большинстве на 100% играем друг на друга»

— Казалось, что для вас с Голышевым и Да Костой одной шайбы будет мало. Как быстро нашли «химию»?

— Здесь нет какого-то большого секрета. Стараемся делать свою работу на максимум, играем друг на друга, получаются красивые голы и результативная игра.

— Можете назвать партнёра с лучшим взаимодействием в звене? Многим запомнилась ваша связка с Паршиным.

— Да, хорошо с ним играли. Недавно с Йори Лехтеря в «Спартаке» прекрасно понимали друг друга, и здорово, что сейчас хорошо играем со Стефаном и Анатолием. Это всегда плюс — и плюс команде. В сборной помню ЧМ-2012, когда играли с Жердевым и Терещенко, у нас получалось, и это был первый для меня чемпионат мира, и в голове он остаётся до сих пор, эмоции были потрясающие.

Йори Лехтеря и Сергей Широков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— В чём рецепт успеха вашей бригады большинства? Всё-таки не всегда пять хороших игроков образуют классную бригаду.

— Каждый занимается своей работой, каждый делает свои манёвры, при этом на 100% играем друг на друга. От нас зависит результат команды, прекрасно понимаешь, что от реализации большинства многое зависит в нынешнем хоккее, успешная игра спецбригад — 50% успеха. Здорово, что получается, что проходят комбинации. Смотрим видео, тренерский штаб подсказывает нам, что делать лучше.

— Вы лично в большинстве играете в слоте, между кругами вбрасывания. Насколько для вас это удобно?

— Я раньше играл на этом месте. У нас подобрались ребята, которые многое умеют на льду: у кого-то лучше выходит отдать пас, у кого-то хорошо бросить. Это хорошая позиция, где стараемся использовать лучшие стороны каждого игрока, чтобы мы сыграли правильно и результативно. Тот же Брукс может и бросить, и дать пас на дальнюю линию ворот. Все пытаемся друг под друга открываться, чтобы у владеющих шайбой были варианты выбрать лучший вариант.

«Не хватило маленького шага, чтобы выбить СКА»

— Хет-трик «Спартаку», дубль «Авангарду» — совпадение или особая мотивация?

— Приятно забивать бывшей команде, где раньше играл, но это скорее совпадение, никакой сверхмотивации не было. Здорово, что так получилось.

— Весной «Спартак» стал одним из немногих клубов, которые сохранили под плей-офф большинство легионеров. Какие у них были настроения?

— Коллектив был хороший, внутри команды всё было нормально. Друг друга все поддерживали. Понятно, что в той ситуации была нервозность у ребят-легионеров, мы старались их поддерживать. Руководство тоже их поддержало, были разговоры, собрания — надо отдать им должное, что они остались до конца и делали всё по максимуму.

— Могли ли пройти СКА с седьмого места? Первый матч был впечатляющим, остальные — максимально близкими.

— Нам чуть-чуть не хватило, во всех играх уступили в одну шайбу. Не хватило уверенности, не хватило психологии. Было много ребят, которые до этого в принципе не играли в плей-офф, они немножко были закрепощены и внутри не верили, что мы можем пройти СКА. Но нам это было по силам, не хватило какой-то доли везения, как все говорят. Не хватило маленького шага, чтобы обыграть хорошую, мастеровитую команду.

Сергей Широков в серии со СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— С вами Джейк Виртанен играл — бывший энхаэловец, который уехал оттуда при некоторых проблемах с законом. Парень не строил из себя живого бога?

— Нет, он был обычным парнем. Старался делать всё по максимуму. Он долго не играл к тому моменту; когда приехал, мы понимали, что он был не в лучшей форме, но работал, старался приносить пользу команде, тренировался, что-то получалось, что-то нет.

«У Знарка всё честно и по-мужски»

— Был ли у вас реальный вариант с переходом в «Ак Барс», как писали журналисты?

— Разговоры были, но «Автомобилист» — это первый клуб, который реально заинтересовался моими услугами. Мы начали переговоры, а то, что писалось — больше разговоры, чем правда.

— Говорилось, что вы можете перейти в Казань из-за ваших хороших отношений со Знарком.

— Мы общались, конечно, говорили по телефону. Я честно сказал: «Олег Валерьевич, есть предложение, в моей ситуации долго ждать не приходится, надо делать выбор». По-мужски поговорили, обсудили этот вопрос. Я принял решение, посоветовавшись с семьёй — что для нас переезд в Екатеринбург будет хорошим продолжением карьеры, новый вызов для меня как для спортсмена и хоккеиста.

— Можете ли вспомнить самую яркую установку от Знарка?

— Много прошли с Олегом Валерьевичем, были и победы, и поражения, сложно выделить что-то одно. Главное, что у Знарка всё идет честно, в глаза, по-мужски.

— Помните ли, что он говорил в финале Олимпиады, когда счёт стал 2:3?

— На лавке было спокойствие. Такая уверенность — не знаю, как передать, но когда счёт стал 2:3 и случилось удаление, никто не подумал, что мы не сравняем и проиграем. Такого не было, был тайм-аут, штаб объяснил, что делать. Никакой паники не помню.

Сергей Широков с золотой медалью Олимпиады Фото: РИА Новости

— Алексей Жамнов вспоминал, что перед финалом с немцами тренеры были в шоке — игроки не могли простейшие передачи отдать. Помните сами те ощущения, был мандраж?

— Понятно, что там было большое давление и на хоккеистов, и на тренерский штаб, потому что, если бы мы проиграли в финале Олимпиады Германии, нас бы не поняли. В голове это ни у кого не укладывалось — но тем и интересен спорт, что любая команда может обыграть любую.

Наверное, любой финал Олимпиады не может быть лёгким, и надо отдать должное немцам, у них был хороший коллектив, обыгравший шведов и канадцев. Наверное, когда повели 3:2, они сами не могли поверить, что могут выиграть — отсюда всё сложилось в нашу пользу.

— Сергей Калинин говорил, что после матча плакал от счастья и от травмы. Ваше первое ощущение после финала?

— Конечно, счастье. Мурашки по коже, потому что это то, ради чего ты живёшь и играешь. Добиться такого успеха — это дорогого стоит, и с течением времени осознаёшь это всё больше и больше.

— Наверное, тот финал — самый запоминающийся матч за сборную. А какой самый запоминающийся гол за неё?

— Сразу так и не скажешь. Наверное, в финале ЧМ-2014 с финнами. Когда выходишь играть за страну, не думаешь о своей статистике, стараешься по максимуму играть на команду. Здорово, если получается забить, потому что выигрывает команда, выигрывает страна, получаешь от этого удовольствие.

«Ковальчук — реальная глыба»

— Вас выбрали капитаном «Автомобилиста» сразу же после перехода сюда. Как восприняли такое доверие?

— Приятно, что команда проголосовала. Это большая ответственность и мотивация двойная — тебе нужно быть лидером в раздевалке, быть лидером на льду и показывать молодым ребятам и всем остальным, что ты достоин, что команда в тебя верит, а не просто так, потому что ты старше всех. Нужно доказывать это каждый день, приходя на тренировку, каждый день в зале и на льду, быть примером для ребят, которые смотрят и чему-то учатся, смотрят на нас как на старших.

— Кто из капитанов в прошлых клубах был самым авторитетным, такой глыбой?

— Несомненно, Ковальчук, когда мы играли в Питере. Приход его в «Авангард», наверное, был 99% успеха, когда выиграли Кубок Гагарина. Он капитан с большой буквы, реальная глыба. Павел Дацюк, конечно — тут вообще излишне что-то говорить. Есть на кого равняться, есть у кого учиться и на кого смотреть. С годами понимаешь: без команды, без раздевалки никакого успеха клуб не добьётся, даже если соберёшь всех лучших игроков. Не будет единого кулака, коллектива — ничего не будет.

Сергей Широков в раздевалке «Автомобилиста» Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

— Николай Заварухин говорил весной, что хотел бы видеть в команде злых и голодных. Как сами считаете, после золота Олимпиады, ЧМ и КГ ещё можете назвать себя голодным?

— Когда ты выигрываешь, каждый год готовишься к сезону, и тебе хочется повторить те эмоции, что ты испытал. Каждый раз, когда ты выигрываешь, это новые эмоции, тебе их не хватает, и ты хочешь ещё и ещё. Сложно передать это словами, но, выиграв раз, ты хочешь делать это постоянно.

Хочется пройти долгий путь с командой, потому что победа на ЧМ — немного другое, там собираешься со сборной на небольшой промежуток времени. В команде ты идёшь от первого дня предсезонки, когда всем тяжело, и до последней игры сезона, когда ты выигрываешь Кубок. Это мотивирует, хочется испытать подобное ещё раз.

— В 36 лет вы начали сезон с 17 очков в 13 матчах. Какими тренировками продлеваете пик формы?

— Стараюсь работать, правильно относиться к себе и к тренировкам. Здорово, что получается, что на определённом промежутке забиваешь и отдаёшь передачи, но главное, что команда выигрывает. Личная статистика — лишь приятный бонус.

— Этот вопрос сейчас задают почти всем ветеранам: что изменилось в вашей подготовке с регуляркой из 68 игр? Насколько сложнее её выдержать?

— Это не такая уж и проблема — играть лучше, чем тренироваться. Надо правильно относиться к своему здоровью, готовить себя к каждой тренировке. У тренерского штаба есть план, когда работать, когда грузить команду, когда отдыхать. Главное, чтобы каждый из нас правильно относился и готовился. Когда игры через день, надо много времени уделять восстановлению.

— Здено Хара примерно в вашем возрасте отказался от мяса, у него жёсткая диета без соли и кофе. У вас есть особый рацион?

— Пока нет, к этому не пришёл. Стараешься воздерживаться от сладкого или от чего-то ещё, но у каждого это индивидуально. Летом подготовка с тренером, работаем как всегда.

«Прежде всего устаёт не тело, а голова»

— Михаил Мальцев недавно рассказывал, как вы ему поставили пива с рыбой, чтобы прервать серию без очков.

— Помогло ему? Помогло! Значит, работает (улыбается). Игорь Никитин недавно тоже вспоминал на пресс-конференции: не пьёшь — не играешь. Главное, делать это в правильное время и в момент, когда это можно сделать. Отдыхать надо с головой — прежде всего устают не тело, не ноги, а голова, и её надо разгружать. Кто как умеет, тот так и делает.

В целом кто-то слушает твои советы, кто-то нет. Через что-то сам проходил, не всегда было всё гладко, были моменты, когда подолгу не забивал. Но всё через работу, через голову, нужно здраво мыслить и здраво смотреть на все вещи, что ты делаешь.

— Роман Широков сказал, что болеет за тот клуб, где вы играете. Как прокомментируете?

— Ну, конечно, мы общаемся с ним, смеёмся на эту тему. Футбол и хоккей пересекаются часто — жалко, что он в Екатеринбург не поехал.

— Давно с Романом знакомы?

— Когда я ещё в ЦСКА играл, а он был в «Химках», тогда он приходил на матчи. Тут уже больше десяти лет прошло.

— Наверное, этот вопрос уже задавали — как чувствуете, когда трюк с буллитом без броска, который вы исполнили раньше Кучерова, называют в его честь, а не в вашу?

— Нисколько не обидно. Здорово, что у него получилось так забить, потому что это не просто так получается, нужно над этим работать, тренироваться и знать, в какой момент можно им пользоваться.