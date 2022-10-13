Овечкин на старте НХЛ — машина по силовым! Крушил всех соперников и лишился верного гола

«Вашингтон» оставляет позади очередной сезон, в котором снова вылетел в первом раунде и начинает новый поход. Хотя главная тема на ближайшие четыре года – не командные успехи (хотя они, конечно, тоже), а погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Если в этом году россиянину удастся выбить полтинник, то он станет абсолютным рекордсменом НХЛ по этому показателю.

Летом «Вашингтон» полностью сменил вратарскую линию – Ванечека обменяли в «Нью-Джерси», Илья Самсонов не получил нового предложения и ушёл в «Торонто». Вместо них основным голкипером взяли действующего обладателя Кубка Стэнли Дарси Кемпера, также были приобретены нападающие Дилан Строум и Коннор Браун, что, с учётом травм Бекстрёма, Уилсона и Хагелина, пришлось как нельзя кстати.

В составе «Бостона» тоже есть пробелы – из-за травм начало сезона пропускают Чарли Макэвой и Брэд Маршан. Зато из Чехии вернулся любимец болельщиков Давид Крейчи, а из «Нью-Джерси» выменяли его соотечественника Павла Заху. Эта пара составила ударное чешское звено с Давидом Пастрняком, которое было неудержимо.

Первый период стал для «столичных» катастрофой. Патрис Бержерон реализовал удаление Евгения Кузнецова, добив шайбу после броска Пастрняка, затем сам Пастрняк уже в равных составах отправил за пивом оборону «Вашингтона». Чех подхватил шайбу у борта, ушёл от одного игрока, от второго, и с разворота бросил в окружении трёх соперников. Прекрасный гол, но оборона «кэпс» сегодня была далеко не в лучшей форме.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде Тэйлор Холл реализовал атаку с численным преимуществом, и ситуация для «Вашингтона» стала выглядеть совсем печально. Но, надо отдать хозяевам должное, они не развалились и уже через минуту с небольшим ответили собственной шайбой. Строум и Энтони Манта убежали два в одного – первый собирался бросать сам, но упустил момент, и сделал передачу на пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через пять минут «столичные» провели ещё одну контратаку, которая началась с того, что Конор Шири заблокировал бросок Пастрняка, а закончилась голом миниатюрного нападающего в домик Линусу Улльмарку.

«Вашингтон» вернулся в игру, но сравнять счёт так и не смог, хотя моментов создал достаточно. Здесь бы пригодилось большинство, но сегодня оно не сработало – ноль попыток из четырёх. Под занавес матча забил Крейчи – у него сегодня три очка, у Пастрняка – 1+3, а точку поставил Хампус Линдхольм в пустые ворота.

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Овечкин, как обычно, раззадоривал себя силовыми приёмами. Он был просто машиной по хитам, раздавая их направо и налево. Под его поезд попали и Дебраск, и Заха, и Линдхольм, и Карло. Девять силовых – это второй результат среди обеих команд, больше было только у Мартина Фехервари.

ВИДЕО.

Мог Ови и забивать – уже при счёте 2:4, со снятым вратарём, «столичные» устроили форменный хаос у ворот «мишек», но Патрис Бержерон самоотверженно встал на пути броска восьмого номера, лишив его верного гола. Первый матч «Вашингтон» проиграл, а Овечкину до второй строчки в списке главных снайперов НХЛ по-прежнему 21 шайба. «Надо использовать свои моменты, а если не идёт, надо продолжать работать», — говорил Ови перед стартом сезона. В этом смысле ничего не изменилось, а работа продолжился уже завтра, когда «столичные» поедут в гости к «Торонто».