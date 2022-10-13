Скорая отказалась забирать получившего травму 17-летнего хоккеиста. Почему так произошло?

Накануне старший тренер «Толпара» Владимир Потапов рассказал об инциденте, произошедшем в матче регулярного чемпионата МХЛ с «Сибирскими Снайперами». Уфимский клуб потерпел поражение в серии буллитов со счётом 5:6.

«Я бы хотел обратить внимание на случившуюся ситуацию! Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты. С таким отношением сталкиваемся впервые. Необходимо, чтобы лига обратила на это внимание! Сейчас игрок находится под наблюдением доктора «Толпара», вызваны городские медики, ждём результатов», — приводит слова Потапова официальный сайт «Салавата Юлаева».

Владимир Потапов с командой Фото: vk.com/tolpar_ufa

Конечно, такие истории иначе, как дикими, просто не назовёшь. Как вообще такое возможно, что несовершеннолетний человек, нуждающийся в необходимой медицинской помощи и обследовании из-за травмы, полученной в матче, оказывается без внимания кареты скорой помощи, которая дежурит на каждой игре? И что значит закончилось время оплаты? Здесь, конечно, нужно серьёзно разбираться ответственным лицам из лиги, а также руководству обеих команд. И искать корень проблемы, из-за которой с молодым хоккеистом могло случиться всё что угодно.

И вот сегодня сперва Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало данный инцидент.

«На матчах МХЛ, проходящих сейчас в Новосибирске, сотрудники ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» (ССМП) не дежурят. 12 октября вызов в ЛДС «Сибирь» диспетчер станции скорой помощи принял в 21:24. Туда была направлена ближайшая свободная бригада. Пациента доставили в одну из больниц Новосибирска», — говорится в специальном заявлении.

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В Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области дали более подробный комментарий, из которого следует, что сначала представители «Толпара» отказались от госпитализации Табатадзе, но затем изменили своё решение.

«Как сообщает хоккейный клуб «Сибирь», во время матча чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между «Сибирскими Снайперами» и уфимским «Толпаром» дежурство осуществляла частная организация Логистический центр «Госпитализация». По договору автомобиль скорой помощи дежурит в течение всей игры, с учётом дополнительного времени.

Травму игрок «Толпара» получил в середине третьего периода. Игроку предложили госпитализацию в медцентр для обследования. Представители команды от госпитализации отказались. После окончания игры, которая прошла с овертаймом и буллитами, бригада скорой помощи частной медорганизации приняла другой вызов. В это время представители команды «Толпара» приняли решение о госпитализации. В связи с уже принятым следующим вызовом медики дежурной бригады предложили вызвать бригаду ГБУЗ НСО «ССМП». Представители команды от помощи отказались, приняв решение обратиться в государственную службу скорой помощи самостоятельно. Доктор хоккейного клуба «Сибирь» находится в постоянном контакте с доктором команды «Толпар». ХК «Сибирь» запрошены объяснения у бригады СМП, главного врача соревнований», — говорится в специальном заявлении министерства.

Посмотрим, чем в итоге всё закончится. Но самое главное, чтобы у молодого спортсмена больше не было никаких проблем со здоровьем, а подобных неприятных и чрезвычайных ситуаций в нашем спорте не случалось.