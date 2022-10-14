«Авангард» победил в худший день в истории клуба, СКА уникально проиграл. Итоги дня КХЛ

Владимир Ткачёв провёл лучший матч в сезоне, «Трактор» снова подвёл своих болельщиков, а Роман Ротенберг намерен жаловаться в КХЛ.

13 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось восемь матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Первый матч Михаила Кравеца на посту исполняющего обязанности главного тренера «Авангарда» прошёл в довольно траурной атмосфере. По-другому в худший день в истории для Омска и быть не могло. Ровно 14 лет назад на самом взлёте хоккейной карьеры из жизни трагически ушёл один из главных талантов российского хоккея того времени Алексей Черепанов. Перед матчем с «Амуром» под своды новой арены был поднят именной стяг Алексея с его игровым номером – семь.

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Сама игра прошла под полным контролем «ястребов», несмотря на то что все вопросы о победителе матча окончательно были решены только в конце третьего периода. Главным героем встречи стал нападающий хозяев Владимир Ткачёв, принявший участие в каждом из голов «Авангарда». На счету выдавшего лучший матч в этом сезоне российского форварда дубль и две результативные передачи. «Ястребы» одержали первую победу под руководством Кравеца, достойным образом сумев почтить память Черепанова.

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Для «Барыса» матч с «Адмиралом» носил важный психологический оттенок после недавнего безвольного поражения от «Куньлунь Ред Стар» (0:5). Спустя два дня после домашней оплеухи команда Андрея Скабелки должна была реабилитироваться перед своими болельщиками, и она это сделала, одержав победу – 3:1.

Ключевым эпизодом встречи стала середина третьего периода, когда «Адмирал», проигрывая 0:2, сумел отыграть одну шайбу, но сразу после этого остался втроём – и Энтони Луис восстановил превосходство хозяев в две шайбы. Благодаря этой победе астанчане смогли опередить «Ак Барс» в турнирной таблице Восточной конференции.

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«Салават Юлаев» второй матч подряд на льду «Уфа-Арены» довёл до серии буллитов, но, в отличие от предыдущей встречи с московским «Динамо», в этот раз одержать победу не получилось. Нижегородцы оказались точнее в серии послематчевых бросков, а решающую попытку исполнил молодой защитник гостей Богдан Конюшков.

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«Трактор» продолжает с огромным трудом набирать очки в нынешнем сезоне. Несколько дней назад после пяти поражений подряд челябинцы смогли с минимальным счётом добыть победу над «Нефтехимиком» (1:0). Сегодня команда Анвара Гатиятулина попыталась повторить подобный трюк в игре с «Сибирью» и в третьем периоде начала играть по счёту, удерживая перевес в одну шайбу.

Но в этот раз удержать победу у неё не получилось – в основное время ворота родной команды поразил Вячеслав Основин, а в овертайме забил Тейлор Бек. Для «Трактора» поражение стало шестым в последних семи матчах, и он по-прежнему идёт вне зоны плей-офф. Учитывая дальнейший календарь челябинской команды, кресло под её наставником с каждым новым поражением раскачивается всё сильнее, несмотря на поддержку со стороны гендиректора клуба Ивана Савина.

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Все серии рано или поздно прерываются, и в четверг была поставлена точка в серии СКА с набранными очками. Команда Романа Ротенберга набирала минимум очко в каждом из матчей со старта сезона, доведя число встреч с набранными баллами до 17 игр. Однако в Ярославле продлить серию у питерских армейцев не получилось – дубль Георгия Иванова принёс победу «Локомотиву». СКА впервые в нынешнем сезоне проиграл в основное время.

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Во втором периоде в одном из моментов в борьбе за шайбу между форвардом хозяев Артуром Каюмовым и нападающим СКА Захаром Бардаковым форвард гостей попал коленом в открытую калитку «Локомотива» и получил повреждение. После завершения встречи Ротенберг заявил, что будет обращаться в КХЛ насчёт внесения корректив в правила, регулирующие работу технических специалистов, ответственных за своевременное закрытие калиток.

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В Балашихе ЦСКА пропустил первым от «Витязя», но затем сумел отгрузить две шайбы в ворота голкипера Максима Дорожко и добиться волевой победы – 2:1. Команда Сергея Фёдорова продлила победную серию до четырёх матчей. До этого также были одержаны победы над «Амуром», «Адмиралом» и «Сибирью». Действующий обладатель Кубка Гагарина значительно улучшил своё турнирное положение в Западной конференции.

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«Спартак» весь матч успешно догонял минское «Динамо», дважды сумев отыграться в ходе основного времени, а в овертайме Андрей Локтионов принёс важную победу московской команде. Впрочем, главным героем встречи всё равно стал нападающий хозяев Матвей Заседа, оформивший первый дубль за карьеру в лиге. В нынешнем сезоне на счету Матвея пять заброшенных шайб – ранее он лишь дважды забивал на уровне КХЛ.

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«Сочи» взял резвый старт в матче с «Нефтехимиком», сумев повести со счётом 2:0 уже к третьей минуте первого периода. Но очередной провал голкипера Максима Третьяка, проводящего безобразный сезон, стоил «леопардам» победы на домашнем льду. 25-летний голкипер допустил как минимум две очевидные голевые ошибки, что слишком дорого обошлось команде Андрея Назарова.

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Расписание на 14 октября: