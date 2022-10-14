Овечкин на старте сезона – грусть. У русской суперзвезды нет голов и проблемы со скоростью

Регулярный чемпионат НХЛ разгоняется, но главная российская звезда лиги – Александр Овечкин – пока не может подстроиться под соревновательный темп. В стартовом матче турнира 37-летний ветеран, хотя и отметился девятью силовыми приёмами, не продемонстрировал эффективности при исполнении прямых обязанностей.

Во второй игре чемпионате Ови мог рассчитывать на большее. Место в воротах соперника – «Торонто» – занял его бывший одноклубник Илья Самсонов. Воспользоваться знанием слабых сторон голкипера Овечкину не удалось.

На третьей минуте матча капитан «Вашингтона» при розыгрыше большинства зарядил из «офиса». Самсонов среагировал на выстрел, выставив плечо, но всё равно не смог дотянуться до шайбы. Вратарю повезло, что удар на себя приняла штанга.



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Нереализованный момент спутал «Вашингтону» все карты. «Столичные» стали слишком много ошибаться: нелепо обрезались в расстановке 5х4, допускали фолы в нападении и позволяли техничным нападающим «кленовых» использовать свободное пространство.

«Торонто» отнеслось к предоставленным шансам более рачительно. Канадцы взяли соперников в плотное кольцо, как только получили возможность разыграть лишнего. Прямые броски не принесли «Мэйпл Лифс» успеха, и тогда они решили буквально завезти шайбу в ворота. Защитник Морган Райлли нашёл на пятаке отличной передачей Джона Тавареса – капитану оставалось только подставить клюшку.

Пропущенный гол подействовал на «Вашингтон» отрезвляюще, и команда ответила дуплетом. На экваторе периода «Кэпиталз» при пересменке третьего и четвёртого звеньев закрутили сумбурную позиционную атаку, которую результативно завершил Ник Дауд. Ещё через четыре минуты Маркус Юханссон прошил Самсонова довольно тривиальным броском из круга вбрасывания.

В этот момент хоккеисты «Торонто» сказали нечто вроде: «Стоп! Хватит» — и вновь превратили лёд в свою сцену. Атаки «кленовых» шли мощными волнами — одна за одной, но разбивались о последний рубеж «Вашингтона» — Чарли Линдгрена.

На финише периода американскому партнёру «удружил» Овечкин. После выигранного вбрасывания в чужой зоне Александр спасовал под прессингом Джастина Холла и отдал шайбу Марнеру и Энгваллу, которые улетели вперёд вдвоём против Дмитрия Орлова. В итоге именно защитник в широком выпаде выбил шайбу у Марнера и свёл угрозу на нет.



На старте второй двадцатиминутки «Вашингтону» не помог ни Орлов, ни Линдгрен. Разрезающая передача Александра Керфута подарила Калле Йернкроку и «Торонто» ещё один восхитительный гол – 2:2.

Следующее взятие ворот состоялось только в третьем периоде – и тут уже сплоховал Линдгрен: голкипер принял шайбу в ловушку после дальнего броска, но зафиксировать её не смог и через мгновение обнаружил за собственной спиной.

На радостях «Торонто» заработал удаление, однако «Вашингтону» двухминутка в большинстве принесла пользы меньше, чем вреда. «Кэпиталз» не могли установить контроль над шайбой, и трижды потери привели к тому, что даже Овечкину пришлось экстренно возвращаться в оборону – тушить пожары, которые там образовывались. В этом Ови не особенно преуспел: во всех эпизодах нападающий проиграл в скорости более молодым оппонентам.



В финале «столичные» почти три минуты играли вшестером против четверых соперников, но и такого превосходства им не хватило. Овечкин за время штурма нанёс три броска: два из них заблокировали защитники, а третий прошёл мимо ворот. Всего за матч россиянин провёл на площадке чуть больше 22 минут, в том числе ровно восемь с половиной – в большинстве.