В матче с «Тампой» Даниилу Тарасову забивали и соперники, и одноклубники.

Несчастья российского вратаря в НХЛ: «зачехлил» Кучерова, но пострадал от своих партнёров

В декабре прошлого года Даниил Тарасов получил самый лучший новогодний подарок в жизни. Боссы «Коламбуса» вызвали россиянина из фарм-клуба и пригласили сыграть в НХЛ. Голкипер сделал всё, чтобы оправдать доверие: отразил 34 из 37 бросков в дебютном матче и был признан его третьей звездой.

Впечатлившись, тренеры «Блю Джекетс» предоставили Тарасову ещё несколько шансов проявить себя. Вратарь отлично пользовался возможностями даже вечером 2 января – в самый неприятный день своей карьеры. В течение двух периодов Тарасов не гнулся под сумасшедшим давлением «Каролины», но в какой-то момент схватил травму на правом бедре и на третью двадцатиминутку уже не вышел.

Повреждение оказалось очень серьёзным – Даниилу потребовалась операция. Следующего выступления в лучшей лиге мира ему пришлось ждать 10 с половиной месяцев. Двое суток назад Тарасов снова играл против «Каролины». Номинальный первый номер «Коламбуса» Элвис Мерзликин заболел, тем самым открыв дорогу 23-летнему сменщику.

В результате Тарасов провёл отличный матч: совершил 39 сейвов, часть из них – в безнадёжных ситуациях. Спасения Даниила, впрочем, не оказались достаточным стимулом для полевых игроков. Ни главная звезда «Коламбуса» Джонни Годро, ни молодые таланты вроде Егора Чинахова не смогли поддержать Тарасова, и команда проиграла – 1:4.

Сегодня «жакетов» ждало новое поражение с разницей в три шайбы. В роли обидчика «Коламбуса» выступила «Тампа», которая к тому же взяла в союзники невероятный фарт. Тарасов здорово выглядел даже на фоне Андрея Василевского. Двукратный обладатель Кубка Стэнли сделал несколько отменных сейвов за матч, но Тарасову приходилось чаще вступать в игру, и с нагрузкой он справлялся уверенно. На восьмой минуте он играючи выловил шайбу после выстрела Никиты Кучерова с ползоны. Эпизод оказался настолько разочаровывающим для нападающего, что он с трудом смог скрыть своё огорчение.

Суммарно Тарасов свёл на нет 34 из 39 угроз. В двух случаях россиянину помешали собственные партнёры, а ещё как минимум однажды — не помогли. В стартовом периоде тривиальный прострел Стивена Стэмкоса пришёлся в ногу Адаму Боквисту. Шансов среагировать на изменение полёта шайбы у Тарасова не было.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Автором третьего гола стал Росс Колтон – он буквально расстрелял ворота, несмотря на то что находился в окружении всей пятёрки «Коламбуса». Четвёртая шайба тоже закатилась за ленточку «Блю Джекетс» от игрока «Блю Джекетс»: стремительную контратаку «Тампы» замкнул конёк Джейка Бина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вскоре Даниил опечалил Кучерова ещё раз: форвард не удивил соотечественника броском в одно касание после резкого перевода с фланга на фланг. Правда, «Коламбусу» в этот момент было уже всё равно: команде не удалось собраться и продемонстрировать даже подобие финального штурма.