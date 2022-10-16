«Питтсбург» забивает каждые 10 минут! Команда Малкина сокрушила даже «Тампу»

После досадного поражения от «Рейнджерс» в предыдущем плей-офф НХЛ «Питтсбург» встал перед нелёгким выбором, который должен определить лицо франшизы на ближайшие годы. Генералитету «пингвинов» было необходимо определиться, что делать с заслуженными ветеранами команды.

Евгений Малкин и Крис Летанг угрожали выйти на рынок свободных агентов, если клуб не примет их финансовые условия. Запросы звёзд, уже очень близких к сорокалетию, носили довольно претенциозный характер. Переговоры – особенно с Малкиным – превратились в настоящую эпопею, а в конце концов 36-летний нападающий выторговал у клуба $ 24,4 млн за четыре следующих сезона.

Новый контракт Малкина вызвал неоднозначную реакцию. Подверженный травмам хоккеист многим казался слишком рискованной ставкой. Риск этот сохраняется и сейчас, но пока Евгения не в чем упрекнуть. В первом матче сезона – с «Аризоной» – центрфорвард был признан второй звездой: забил в большинстве и выиграл 79% вбрасываний.

За несколько часов до стартового свистка Малкин отрекламировал «Питтсбург» и за пределами льда. Игрок объявил о проекте «I’am Score for Kids» («Я забиваю для детей»). Теперь за каждое набранное в регулярном чемпионате очко нападающий будет жертвовать $ 710 благотворительному фонду Роналда Макдоналда.

Сегодня у россиянина появился новый повод для транзакции: в игре с «Тампой» Малкин отметился результативной передачей. При розыгрыше большинства он сначала сам нанёс бросок, а потом первым подоспел на подбор и «отлепил» шайбу от борта, переадресовав её Сидни Кросби. Канадец накинул шайбу на пятак, а Брайан Раст прямо перед глазами голкипера Брайана Эллиотта совершил подставление.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Типовая комбинация помогла «Питтсбургу» довести счёт до крупного (5:1) и изничтожить остатки интриги в игре. На самом финише соперники обменялись голевыми уколами, но это уже мало кого интересовало.

«Пингвины» отчасти воспользовались пересменкой голкиперов в «Тампе». Андрей Василевский получил внеурочный выходной, а его 37-летний дублёр Эллиотт оказался не настолько надёжным. Ветерану-вратарю пришлось очень несладко: с первых минут «Питтсбург» всей своей мощью обрушился на его владения. Чёрно-бело-жёлтые играли напористо и имели заметное преимущество в скорости. Другие их голы рождались вследствие превосходства именно в этом компоненте.

Вот 35-летний Сидни Кросби космически быстро улетает вперёд вместе с Джейком Гюнцелем:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Здесь представители боттом-6 «пингвинов» раскручивают стремительную атаку в границах зоны соперника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А это уже 37-летний Джефф Картер завершает голом ещё один парный забег игроков «Питтсбурга».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

И хотя Эллиотт сделал 39 сейвов (несколько раз буквально спас партнёров), преградой на пути безжалостного «Питтсбурга» он всё равно не стал. Несмотря на солидный возраст костяка, «пингвины» показывают невероятную жажду до голов. За первые 120 минут регулярки они забросили 12 шайб.