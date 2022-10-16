Сколько шайб нужно Капризову для победы? Вратари «Миннесоты» на старте сезона — катастрофа

Россиянин забил первый гол в новом сезоне и сделал результативную передачу, но его «Миннесоте» не хватило даже шести шайб для набора очков.

Первый матч «Миннесоты Уайлд» в новом сезоне Национальной хоккейной лиги оказался для фанатов команды большим разочарованием. На протяжении большей части встречи Дина Эвасона выглядели абсолютно несостоятельными на фоне «Нью-Йорк Рейнджерс» и потерпели крупное поражение со счётом 3:7. Отдельными фрагментами «дикари» демонстрировали неплохую игру в атаке и при чуть более качественной реализации моментов могли рассчитывать на большее количество заброшенных шайб, но и «синерубашечники» также использовали далеко не все свои возможности. Неудивительно, что на послематчевой пресс-конференции канадский наставник «Уайлд» открыто заявил, что в защите его команда действовала просто отвратительно.

Минувшей ночью в «Эксел Энерджи-центер» пожаловали гости из «Лос-Анджелес Кингз». «Короли» в свою очередь крайне неудачно начали сезон, потерпев два поражения подряд, при этом сумев в проигранных матчах забросить всего четыре шайбы за 120 минут игрового времени. Казалось, что «Миннесота» на домашнем льду сегодня должна была реабилитироваться за испорченный дебют чемпионата и добыть первую победу в новом сезоне.

Но уже стартовая десятиминутка матча обернулась вторым подряд кошмаром для одного из самых опытных голкиперов НХЛ Марка-Андре Флёри. После поражения от «Рейнджерс» всезнающие статистики лиги моментально подсчитали, что 37-летний вратарь всего лишь третий раз за 19-летнюю карьеру в североамериканской лиге пропустил семь шайб в одном матче. И уже к 12-й минуте матча с «Лос-Анджелесом» в ворота трёхкратного обладателя Кубка Стэнли влетели ещё три шайбы – отличились Адриан Кемпе, Габриэль Виларди и реализовавший большинство Дрю Даути.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Тренерский штаб «Миннесоты» использовал тайм-аут и сумел привести в чувство свою команду. Следующие четыре минуты остались за хозяевами льда – и в течение этого отрезка они смогли до минимума сократить отставание в счёте благодаря голам Джейкоба Миддлтона и Маркуса Фолиньо. Однако последнее слово в насыщенном первом периоде всё равно осталось за «Кингз» – автором гола стал Алекс Иафалло.

Полученная шайба от американского форварда «Лос-Анджелеса» стала последней каплей в чаше терпения Эвасона, и на второй период в воротах «Уайлд» уже появился 24-летний швед Филип Густавссон. Ветеран Флёри к старту сезона оказался не готов, о чём столь ярко свидетельствуют 11 пропущенных шайб за 80 минут игрового времени. Канадскому голкиперу нужно срочно набирать форму, иначе сезон «Миннесоты» будет совершенно точно испорчен.

Во втором периоде за дело взялся лучший бомбардир «дикарей» в прошлом сезоне россиянин Кирилл Капризов. Воспитанник новокузнецкого хоккея сначала помог отличиться шведу Йоэлю Эрикссону Эку, а затем и сам забросил свою первую шайбу в нынешней регулярке. В обоих случаях было использовано численное преимущество.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО

Вот только и «Кингз» дважды оперативно смогли ответить на голы хозяев – спустя четыре минуты после гола Эрикссона отличился швейцарский форвард Кевин Фиала, а защитник Мэтт Рой поразил ворота «Миннесоты» спустя всего минуту после шайбы Капризова. В третьем периоде «Уайлд» предприняли заключительную попытку вернуться в игру и даже смогли это сделать – точные броски Матса Цуккарелло и Сэма Стила позволили хозяевам наконец-то восстановить равновесие в счёте.

Но оно продержалось на табло всего 30 секунд. Кемпе получил удобную передачу от Анже Копитара и спокойно расстрелял ворота своего соотечественника Густавссона, оформив победный дубль и поставив точку в матче-концерте, который начался с гола шведского форварда и закончился ещё одним точным броском в его исполнении.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Миннесота» забросила шесть шайб в ворота Кэлвина Питерсена, но даже такой результативности не хватило команде Капризова для первой победы в новом сезоне. За два матча в воротах «дикарей» побывало 14 шайб, что является худшим результатом во всей лиге по среднему количеству пропущенных голов за игру.

«У меня действительно нет слов. Нельзя рассчитывать на победу, если пропускаешь 14 голов в двух играх. Иногда мы играем в обороне, как будто мы юношеская команда. Это касается всей команды. Так играть нельзя. Наш менталитет в прошлом году заключался в том, чтобы хорошо и жёстко играть в обороне», — подвёл итоги матча нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло.

Разумеется, не только на вратарском дуэте Флёри и Густавссона лежит ответственность за такой результат. Слабо смотрится «Миннесота» и в оборонительных действиях, но вратари всё-таки должны спасать, чем бригада «Уайлд» пока похвастаться не может. На двоих канадец и швед сегодня справились с 27 бросками из 34.

Такой результат – это просто катастрофа и большая головная боль для клубного тренера вратарей. А ведь впереди у «дикарей» матч с действующим обладателем Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш», который никаких проблем с игрой в атаке не испытывает в принципе. Так можно устроиться и на длинную серию поражений со старта сезона.