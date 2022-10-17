В КХЛ назревает мощная история. «Авангард» сразу пожалеет, что выгнал легенду клуба?

Символично, что именно сегодня, в день очного противостояния «Металлурга» и «Авангарда», уральцы официально объявили о появлении в своём тренерском штабе нового специалиста. Дмитрий Рябыкин, ещё недавно возглавлявший «ястребов», стал помощником Ильи Воробьёва и будет отвечать в «Магнитке» за игру команды в обороне. При этом все тренеры из действующего штаба продолжат свою работу.

В Омске Рябыкина считали наследником Боба Хартли: вместе с канадцем Дмитрий завоевал первый в истории «Авангарда» Кубок Гагарина и набрался опыта, став главным тренером в нынешнем сезоне. Но 12-матчевая выездная серия и слабое комплектование во многом помешали легендарному в прошлом защитнику омичей реализовать свой тренерский потенциал. В итоге именно Рябыкина сделали крайним и уволили из клуба, но долго без работы, как видим, Дмитрий не сидел.

«Решение об увольнении стало для меня неожиданностью. Руководство его со мной не обсуждало. Принято оно было сегодня, сегодня же мне и сообщили об этом. В клубе я не останусь, о новом месте работы ничего говорить пока не буду», — заявил Дмитрий сразу после отставки.

Однако журналисты почти моментально всё выяснили, поэтому долго сохранить в тайне своё новое трудоустройство у специалиста не получилось. Рябыкин довольно быстро принял предложение и прилетел в Магнитогорск, заселился в местном отеле и прибыл на арену, где приступил к знакомству с новой командой и получил указания от главного тренера.

«Дмитрий Рябыкин – хороший специалист, поэтому быстро нашёл себе новое место работы и трудоустроился в «Металлурге». Такие тренеры на дороге не валяются. Его увольнение из «Авангарда»? Это же не моё решение, не мне за него отвечать. Я, наверное, дал бы Дмитрию больше шансов и времени поработать. Я бы занялся в первую очередь селекцией, а не отставками. Конечно, Рябыкин усилит «Магнитку», тем более матчи между Омском и Магнитогорском всегда проходят в принципиальнейшей борьбе. Сегодня эти команды как раз играют друг с другом, посмотрим», — прокомментировал специально для «Чемпионата» ситуацию с Рябыкиным бывший президент «Авангарда», легендарный в прошлом нападающий омского клуба Максим Сушинский.

Дмитрий Рябыкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сушинский абсолютно прав. Рябыкин пусть пока и не топ-тренер, но однозначно человек, который будет продолжать расти и прогрессировать. В нынешних условиях такие люди особенно ценны. Тем более на старте сезона у «Металлурга» были проблемы с обороной и игрой в меньшинстве, тренер Андрей Соколов не справлялся, а теперь штаб восточного гранда получил мощное усиление.

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И снова вернёмся к опыту. Кому, как не Илье Воробьёву, поработавшему с Полом Морисом и Майком Кинэном, знать, как важно перенять все лучшие качества у прославленных североамериканских специалистов. Поэтому бок о бок с Воробьёвым теперь будет трудиться тренер, прошедший школу Хартли. Самое необъяснимое в истории с «Авангардом» то, как можно было так легко расстаться с человеком, которого вы сами растили и который знает команду изнутри. Как бы это не стало для «ястребов» роковой ошибкой.