Над «Авангардом» опять поиздевались, Ларионов пристыдил казахстанцев. Итоги дня КХЛ

17 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось пять матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

После сокрушительного поражения на домашнем льду от «Куньлунь Ред Стар» (0:5) «Барыс» взялся за ум и подошёл к заключительной встрече в ходе домашней серии с «Торпедо» с двумя победами подряд. Старт встречи с командой Игоря Ларионова также остался за астанчанами, которые открыли счёт уже спустя пять минут после стартового вбрасывания – отличился Кирилл Савицкий. В конце отрезка сын главного тренера гостей Игорь Ларионов сумел восстановить равновесие в счёте, но в дальнейшем забивали исключительно игроки «Барыса».

Второй период оказался безголевым, а в заключительной трети хозяева сделали результат, отправив три шайбы подряд в ворота Адама Гуски. Автором победной шайбы стал Алихан Асетов, также по голу оформили Линден Вей и Антон Сагадеев. Одним из главных героев матча стал голкипер «Барыса» Никита Бояркин, отразивший 34 броска. «Барыс» одержал третью победу подряд, тогда как «Торпедо» уступило во второй встрече кряду.

«Печалит то, что мы так закончили этот матч. Печалит, что так мало зрителей на трибунах. Не знаю, с чем это связано, хоккей – игра народная. Хоккей в Казахстане идёт быстрыми шагами к тому, чтобы получить право проведения чемпионата мира. Так что разочаровывает отсутствие аншлага», – заметил после матча главный тренер «Торпедо», комментируя тот факт, что матч посетили всего лишь чуть более четырёх тысяч человек.

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«Автомобилист» перед домашним матчем с «Амуром» получил долгожданное приятное известие из лазарета – список травмированных покинул французский форвард Стефан Да Коста, не выходивший на лёд с 29 сентября. 33-летний форвард сразу же вернулся в сочетание с немецким нападающим Бруксом Мэйсеком – и во втором периоде каждый из перечисленных хоккеистов сумел отметиться заброшенной шайбой.

В заключительной трети гол Ивана Николишина подарил «Амуру» надежду на спасение, но «Автомобилист» сумел отбиться в обороне, а Анатолий Голышев точным броском по пустым воротам поставил в матче точку. «Тигры» потерпели пятое поражение подряд, сумев на столь неудачном отрезке заработать всего одно очко. У команды Вадима Епанчинцева серьёзные проблемы, и одним из тех, кто должен помочь в их решении, может стать молодой форвард Никита Гребёнкин, арендованный у магнитогорского «Металлурга».

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Искать дополнительную интригу перед противостоянием магнитогорского «Металлурга» и «Авангарда» в этот раз было и не нужно. Только недавно уволенный из омского клуба Дмитрий Рябыкин вошёл в тренерский штаб Ильи Воробьёва и дебютировал в новой роли в матче против своей бывшей команды.

Дебют экс-наставника «Авангарда» в уральском клубе обернулся настоящим матчем-концертом, в котором зрители увидели 11 заброшенных шайб. Большая часть из них на радость местной публики влетела в ворота «ястребов», которые сегодня защищали сначала Станислав Галимов, а затем и Андрей Мишуров. Основной голкипер «ястребов» Василий Демченко в понедельник получил выходной, и, судя по итогу встречи, новый выходной ему будет предоставлен ещё не скоро.

Впрочем, далеко не во всех пропущенных шайбах была очевидная вина вратарского дуэта «Авангарда». Оборона омской команды в этот вечер в принципе забыла появиться на магнитогорском льду, и некоторые голы в исполнении хозяев стали полным издевательством над «Авангардом». Команда Михаила Кравеца потерпела второе поражение подряд и опустилась на 10-е место в Восточной конференции. С такими результатами боссу «ястребов» Александру Крылову скоро будет впору задуматься об очередных изменениях на тренерском мостике.

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«Сибирь» пожаловала в Нижнекамск после яркой волевой победы, одержанной в Москве над местным «Динамо» (4:3 Б). Но сил на ещё одну гостевую игру у команды Андрея Мартемьянова уже не было. «Нефтехимик» сумел с огромным преимуществом перебросать «Сибирь» (45:19) и добыть победу за несколько минут до конца основного времени – от синей линии попал защитник Максим Гончаров. Любопытно, что для опытного хоккеиста заброшенная шайба стала первой в КХЛ с ноября 2021 года, когда он ещё в составе «Авангарда» отличился в игре с «Нефтехимиком». Такие вот превратности судьбы.

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В заключительном матче игрового дня ЦСКА одержал пятую победу подряд, на выезде добыв волевую победу над московским «Динамо» (3:1). Подопечные Алексея Кудашова открыли счёт на самом старте, но затем пропустили три шайбы и прервали серию с набранными очками, которая перед дерби с ЦСКА насчитывала 11 матчей.

Решающим оказался гол Владислава Каменева, забитый за две секунды до конца второго периода.

Дополнительной ложкой дёгтя для бело-голубых стала травма американского защитника Бреннана Менелла, в отсутствие которого у «Динамо» развалилось большинство в третьем периоде.

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Расписание на 18 октября: