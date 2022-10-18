Монстр, разрывающий НХЛ на части. Панарин выдал ещё один мощнейший концерт!

Российский форвард второй раз на старте сезона набрал четыре очка в одном матче, а Игорь Шестёркин подтащил «Рейнджерс» в ключевой момент.

«Нью-Йорк Рейнджерс» с переменным успехом совершил первое в нынешнем сезоне гостевое турне по Западной конференции. Сначала команда Жерара Галлана в ярком стиле переиграла «Миннесоту Уайлд» (7:3), а спустя сутки потерпела первую неудачу в этой регулярке, уступив «Виннипег Джетс» (1:4). Объединяющим фактором двух этих матчей стала игра российского форварда «синерубашечников» Артемия Панарина, который в абсолютно невероятной форме подошёл к старту сезона НХЛ-2022/2023.

В Миннесоте 31-летний россиянин отметился четырьмя результативными действиями, записав на свой счёт гол и три результативные передачи. На следующий день Артемий принял участие в единственной шайбе своей команды в Виннипеге, продлив результативную серию до трёх матчей.

Для Панарина выполненная голевая передача стала уже пятой со старта сезона. Таким образом, Артемий повторил клубное достижение аж 30-летней давности, став первым игроком в истории «Рейнджерс» с того времени, кому удалось пять раз ассистировать партнёрам в трёх матчах с начала сезона. В октябре 1992 года подобным достижением отметились сразу два великих «рейнджера» прошлого – защитник Брайан Лич и нападающий Марк Мессье.

Продолжать переписывать историю «Рейнджерс» Хлебушек принялся уже на восьмой минуте первого периода в сегодняшнем матче с «Анахайм Дакс». При реализации большинства Артемий снабдил передачей Мику Зибанеджада, а тот выложил шайбу на пустой угол ворот на Винсента Трочека. Американский форвард сейчас наверняка каждый день с теплотой в сердце вспоминает тот час, когда в прошедшее межсезонье ему предложили контракт в «Рейнджерс». С такими партнёрами прокачать статистику можно на самом максимальном уровне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Спустя всего шесть минут всё те же действующие лица всё в том же формате организовали второй гол в ворота несчастного Джона Гибсона. Американский вратарь крутился как белка в колесе на последнем рубеже «Анахайма», но остановить нападение «Рейнджерс» ему сегодня не удалось. Теперь уже Трочек выступил ассистентом у Зибанеджада, а на счету Панарина ещё одна голевая передача.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО

Одной из потерь «Рейнджерс» летом 2022 года стал нападающий Фрэнк Ватрано, которого «синерубашечники» хотели бы оставить в клубе, но не имели такой возможности из-за потолка зарплат. Американский нападающий перебрался в «Дакс» и сегодня огорчил Игоря Шестёркина разящим броском. А на старте второго периода гости и вовсе смогли восстановить равновесие в счёте усилиями Тревора Зеграса. В этой голевой комбинации первое очко после перехода в стан «уток» набрал российский защитник Дмитрий Куликов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО

Но уже в середине периода хозяева снова вырвались вперёд благодаря удачной игре на пятаке второго номера драфта НХЛ Каапо Какко. Финский форвард выбрал правильное место под воротами «Анахайма» и подкараулил отскок от Гибсона, который первоначально парировал бросок Зибанеджада. Изначально именно на Мику и записали гол в этом эпизоде (могло показаться, что шайба залетела в ворота от конька защитника Клингберга), но впоследствии автором гола в официальном протоколе встречи всё-таки был указан Какко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Решающий удар «Анахайм» пропустил под занавес периода, когда с интервалом в две минуты в ворота Гибсона влетели ещё две шайбы. Алекси Лафренье точным броском завершил красивую комбинацию с участием Филипа Хитила и Джейкоба Трубы, а затем Панарин идеально выстрелил в девятку, оформив вторую шайбу в сезоне-2022/2023.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО

В заключительной трети гости предприняли последнюю попытку вернуться в игру и отыграли одну шайбу усилиями Макса Комтуа. Следом Адам Хенрик с близкого расстояния мог сокращать отставание в счёте до минимума, но выше всяких похвал сыграл Шестёркин. Российский голкипер совершил свой главный сейв в этом матче, лишив «Дакс» надежд на спасение.

ВИДЕО

А уже через несколько минут Зибанеджад всё-таки оформил дубль, снова отличившись при игре в большинстве. Шведский форвард в касание прошил появившегося со старта третьего периода в воротах «Анахайма» Энтони Столарца, воспользовавшись очередной голевой передачей от Панарина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО

Последний гол в матче, автором которого стал нападающий гостей Дерек Грант, мог поднять настроение исключительно ему самому и его личным поклонникам. «Рейнджерс» одержали третью победу в нынешнем сезоне, снова продемонстрировав очень яркую игру в атаке и потрясающую игру в большинстве.

Что касается Панарина, то на самом старте сезона он предстал абсолютным монстром, разрывающим лигу на части. Сегодня он выдал очередной настоящий концерт и уже второй раз в этой регулярке набрал четыре очка в одном матче. Панарин стал первым игроком в истории «Рейнджерс», кто в первых четырёх матчах набрал 10 очков. Неудивительно, что именно россиянин сейчас является и лучшим бомбардиром НХЛ, хотя тут нужно делать скидку на то, что команды пока провели неравное количество матчей.

Помимо этого – в четырёх играх со старта сезона россиянин отдал восемь результативных передач, что является повторением лучшего результата за всю многолетнюю историю клуба. Единственными игроками «Рейнджерс», кому покорялось подобное достижение, были Род Гилберт в сезоне-1976/1977 и Фил Гойетт в сезоне-1966/1967. Если Панарин удержит такой темп набора очков, капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду придётся очень сильно задуматься над тем, как сохранить за собой приз лучшему бомбардиру НХЛ.