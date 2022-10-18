Три человека на скамейке и миллион проблем. Кто и как будет спасать сезон для «Авангарда»?

Увольнение Дмитрия Рябыкина не дало мгновенного положительного эффекта для «Авангарда». Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Михаила Кравеца «ястребы» провели три матча, в которых добились только одной победы над главным аутсайдером Востока из Хабаровска. В других встречах было безвольное поражение от «Адмирала» на глазах у 11 с лишним тысяч омских болельщиков и проигрыш в Магнитогорске с авоськой пропущенных шайб.

Изменилась ли игра «Авангарда» после ухода Рябыкина? Возможно, у омской команды, как отмечают хоккеисты, улучшился контроль шайбы, что сделало нападение более вариативным и продуктивным. И правда, за три матча при Кравеце «Авангард» забросил 11 шайб, это хороший результат. Но оборона «ястребов» — тихий ужас, и не очень понятно, как в Омске будут решать эту проблему.

Сам Кравец во время игровой карьеры был нападающим, Антон Курьянов, отвечающий ныне за большинство, действовал на позиции центрфорварда, ну а Сергей Звягин и вовсе бывший голкипер. Других же людей в тренерском штабе «Авангарда» попросту не осталось. Да, на скамейке омичей сейчас во время игр находится лишь три человека, и ни у кого из них нет соответствующего бэкграунда и опыта для работы с защитной линией. Так что не стоит удивляться, что в матче, перед которым Михаил Кравец делает акцент на игре в обороне, эта самая оборона превращается в проходной двор.

Нет в омском клубе сейчас и лидера, который бы доходчиво довёл до опытных хоккеистов очевидные вещи. Что надо блокировать броски, ближе встречать форвардов соперника, держать клюшки на льду, банально возвращаться в оборону, да и в целом ответственнее относиться к каждой смене на льду. Печально для «Авангарда», что сейчас таких лидеров нет ни на каком уровне: в раздевалке нет харизматика уровня Ковальчука, на тренерском мостике не стоит дотошный Хартли, а Александр Крылов, видимо, в последнее время отошёл от активного и непосредственного управления клубом.

Александр Крылов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В такой ситуации спасать клуб должен генеральный менеджер Алексей Волков, который прямо сейчас в Омске находится на вершине руководствующей иерархии. Причём во многом ему нужно исправлять собственные ошибки, допущенные при комплектовании команды и тренерского штаба. Но пока единственное движение Волкова за полтора месяца регулярки (не считая рокировки Рябыкин – Кравец) — это подписание Зията Пайгина, которым явно не решить все проблемы в обороне. И на фоне того, что «Авангард» топят ошибки защиты и вратарей, а тренерский штаб скукоживается до антирекордных размеров, бездействие генерального менеджера начинает напрягать омских болельщиков.

Алексей Волков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При всём этом понятно, что Волков хорош, когда работает в тени, непублично, выполняя конкретную функцию по формированию состава. Именно в такой роли в статусе скаута и генменеджера он и собирал чемпионские команды сначала в ЦСКА, а затем и в «Авангарде». Должность большого босса, принимающего ключевые стратегические решения – это явно не про Волкова, но в Омске ситуация сейчас складывается так, что именно генменеджер становится главой мозгового центра клуба. Особенно после увольнения Рябыкина, которое Волков взял на себя.

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Однако для «Авангарда» это путь в никуда. Команде нужен харизматичный и амбициозный хозяин на месте, способный снять с того же Волкова внешнее давление, чтобы генменеджер спокойно занимался своим делом, и который сможет держать клуб на коротком поводке. На протяжении четырёх сезонов с этой ролью в «Авангарде» великолепно справлялся Александр Крылов, но сейчас председатель совета директоров клуба, достигший главной цели по возвращению команды в Омск на суперсовременную арену, и не скрывает, что планирует в скором времени отойти от дел «ястребов», и очевидно, что этот процесс уже запущен.

В такой ситуации в «Авангарде», на мой взгляд, стоит возродить должность президента клуба (или директора, гендиректора — суть от формулировки не изменится). И, возможно, подумать о возвращении на неё Максима Сушинского. Легенда Омска не ужился в одной берлоге с другим ярким харизматиком Крыловым, но с менее вовлечённым в дела команды главой клуба Сушинский бы наверняка чувствовал себя вполне в своей тарелке.

Максим Сушинский и Александр Крылов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но это дела точно не ближайшего будущего, а пока же Крылову и Волкову нужно думать о том, как спасать сезон. Как укреплять тренерский штаб, где искать серьёзного вратаря, что делать с раздраем в защите, наконец, оставлять или нет Кравеца главным тренером до конца сезона? Болельщики «ястребов» с нетерпением ждут ответы на эти вопросы в надежде, что с возвращением «Авангарда» в Омск всё-таки не вернутся времена смуты и безвременья начала и середины прошлого десятилетия.