Драма лучшего вратаря сезона и исторический гол «Сочи». Итоги дня КХЛ

18 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось три матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

«Витязь» в этом сезоне чередует удачные отрезки и неудачные, сейчас идёт как раз неудачный. В последних четырёх матчах команда забросила только две шайбы в основное время, однако всё равно добилась двух побед. После поражений дома от ЦСКА и СКА команда Вячеслава Буцаева отправилась на Дальний Восток и открыла выезд встречей с «Адмиралом», который в предыдущем своём матче одолел по буллитам «Авангард».

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Подопечные Леонида Тамбиева открыли счёт – свою первую шайбу в КХЛ забросил Руслан Ибатуллин, но затем стали удаляться один за другим – семь двухминутных штрафов за первые 40 минут. «Витязь» такими подарками воспользовался лишь однажды – Степан Старков закопал шайбу на пятачке, а до этого Никита Гончаров убежал один на один и сравнял счёт.

Лучший вратарь сезона по проценту отражённых бросков Максим Дорожко за один только третий период отразил 20 бросков, но с 21-м, причём далеко не самым сложным, не справился. За 35 секунд до конца Данил Файзуллин сравнял счёт, а Рудольф Червены принёс победу Владивостоку в буллитной серии.

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«Сочи» и минское «Динамо» не стали тянуть резину и с места в карьер обменялись заброшенными шайбами. Кирилл Петьков убежал со стартового вбрасывания от защитника и одной рукой протолкнул шайбу мимо Колосова. Минчане ответили через 33 секунды – неудачный отскок «Сочи» в своей зоне привёл к потере и голу Валентина Демченко. Гол Петькова стал самым быстрым в истории «Сочи», а два гола в первые 42 секунды игры – это второй результат в истории КХЛ по скорости после матча между рижским «Динамо» и «Слованом» в 2018 году, когда два гола были забиты в первые 36 секунд.

«Динамо» на этом не остановилось и безостановочно атаковало – этому способствовали и удаления соперника. В большинстве отличиться не удалось, но Павел Варфоломеев реализовал буллит, который заработал своим проходом Владимир Алистров. Варфоломеев опередил Спунера и Пакетта и лидирует в списке снайперов клуба в этом сезоне, имея на счету уже восемь шайб.

Во втором периоде голевая феерия продолжилась. Команды беспрестанно обменивались атаками и опасными моментами – сначала Донат Стальнов сравнял счёт, но вскоре Роман Горбунов вновь вывел «Динамо» вперёд. Затем минчане не воспользовались шансом «пять на три», а Амир Гараев, вылетев из штрафбокса, убежал один на один и разобрался с Колосовым. Впрочем, и эта ничья не продержалась и пары минут – уже на исходе большинства Ник Меркли сделал счёт 4:3. На этом голевой поток иссяк, и в третьем периоде была заброшена только одна шайба – Алистров поразил пустые ворота «Сочи» в концовке.

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Обе команды подошли к очной встрече на победной волне. «Северсталь» до этого обыграла «Куньлунь» и «Сочи», а «Локомотив» в предыдущих шести матчах потерял только одно очко. После безголевого первого периода во втором команды забросили сразу четыре шайбы! Ярославцы выстрелили дуплетом в течение 51 секунды – сначала Павел Красковский на коленях завёл шайбу в ворота с добивания, затем Георгий Иванов и Степан Никулин соорудили красивый гол в контратаке. Затем хозяева пустились в погоню – Александр Петунин забил по-теннисному в середине периода, а за секунду до перерыва Адам Лишка сравнял счёт.

В третьем периоде «Северсталь» впервые в матче повела благодаря броску Николая Тимашова, но Артур Каюмов вновь всё уравнял. Матч дошёл до овертайма, где Александр Полунин обокрал Пилипенко на выходе из зоны и принёс победу «Локомотиву».

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«Салават Юлаев» взял реванш у «Спартака» за поражение в сентябре, причём результат обеспечил уже в первом периоде. Открыл счёт Александр Кадейкин, Иван Дроздов реализовал выход два в два на пару с Хмелевски, а третий гол забил Райан Мёрфи. Во втором периоде Данил Башкиров довёл счёт до крупного.

«Спартак» тоже достаточно атаковал, но реализация была нулевая. Что говорить, Дмитрий Кугрышев не забил в пустые ворота, из которых вышел погулять Илья Ежов! Вратарь успел вернуться на позицию в последний момент и отбил шайбу шнурками. Только в третьем периоде Александр Хохлачёв смог прервать сухую серию Ильи Ежова, а итоговый счёт установили во время удаления Башкирова. Сначала Кузьмин и Картаев убежали в меньшинстве, после чего Хохлачёв оформил дубль в большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Матчи 19 октября