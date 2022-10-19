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Результаты матчей КХЛ 18 октября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей на 19 октября

Драма лучшего вратаря сезона и исторический гол «Сочи». Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 18 октября
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«Северсталь» совершила камбэк, но проиграла «Локомотиву», «Салават» взял реванш у «Спартака».

18 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось три матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2022, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
Витязь
Московская область
1:0 Ибатуллин (Горшков, Саюстов) – 09:48 (5x5)   1:1 Гончаров (Руа, Рассказов) – 16:14 (5x5)   1:2 Старков (Рассказов, Уилсон) – 25:55 (5x4)   2:2 Файзуллин (Елисеев, Чебыкин) – 59:25 (6x5)   3:2 Червены – 65:00 (ПБ)

«Витязь» в этом сезоне чередует удачные отрезки и неудачные, сейчас идёт как раз неудачный. В последних четырёх матчах команда забросила только две шайбы в основное время, однако всё равно добилась двух побед. После поражений дома от ЦСКА и СКА команда Вячеслава Буцаева отправилась на Дальний Восток и открыла выезд встречей с «Адмиралом», который в предыдущем своём матче одолел по буллитам «Авангард».

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Подопечные Леонида Тамбиева открыли счёт – свою первую шайбу в КХЛ забросил Руслан Ибатуллин, но затем стали удаляться один за другим – семь двухминутных штрафов за первые 40 минут. «Витязь» такими подарками воспользовался лишь однажды – Степан Старков закопал шайбу на пятачке, а до этого Никита Гончаров убежал один на один и сравнял счёт.

Лучший вратарь сезона по проценту отражённых бросков Максим Дорожко за один только третий период отразил 20 бросков, но с 21-м, причём далеко не самым сложным, не справился. За 35 секунд до конца Данил Файзуллин сравнял счёт, а Рудольф Червены принёс победу Владивостоку в буллитной серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2022, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петьков (Николаев, Крощинский) – 00:09 (5x5)   1:1 Демченко (Барберио) – 00:42 (5x5)   2:1 Варфоломеев – 08:30 (бул)   2:2 Стальнов (Иванюженков) – 29:53 (5x5)   3:2 Горбунов (Алистров, Шинкевич) – 33:17 (5x5)   3:3 Гараев (Стальнов, Пивцакин) – 36:51 (4x5)   4:3 Меркли (Емелин) – 38:21 (5x4)   5:3 Алистров (Пакетт) – 59:33 (en)

«Сочи» и минское «Динамо» не стали тянуть резину и с места в карьер обменялись заброшенными шайбами. Кирилл Петьков убежал со стартового вбрасывания от защитника и одной рукой протолкнул шайбу мимо Колосова. Минчане ответили через 33 секунды – неудачный отскок «Сочи» в своей зоне привёл к потере и голу Валентина Демченко. Гол Петькова стал самым быстрым в истории «Сочи», а два гола в первые 42 секунды игры – это второй результат в истории КХЛ по скорости после матча между рижским «Динамо» и «Слованом» в 2018 году, когда два гола были забиты в первые 36 секунд.

«Динамо» на этом не остановилось и безостановочно атаковало – этому способствовали и удаления соперника. В большинстве отличиться не удалось, но Павел Варфоломеев реализовал буллит, который заработал своим проходом Владимир Алистров. Варфоломеев опередил Спунера и Пакетта и лидирует в списке снайперов клуба в этом сезоне, имея на счету уже восемь шайб.

Во втором периоде голевая феерия продолжилась. Команды беспрестанно обменивались атаками и опасными моментами – сначала Донат Стальнов сравнял счёт, но вскоре Роман Горбунов вновь вывел «Динамо» вперёд. Затем минчане не воспользовались шансом «пять на три», а Амир Гараев, вылетев из штрафбокса, убежал один на один и разобрался с Колосовым. Впрочем, и эта ничья не продержалась и пары минут – уже на исходе большинства Ник Меркли сделал счёт 4:3. На этом голевой поток иссяк, и в третьем периоде была заброшена только одна шайба – Алистров поразил пустые ворота «Сочи» в концовке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2022, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Красковский (Рафиков) – 23:24 (5x5)   0:2 Иванов (Никулин, Алексеев) – 24:15 (5x5)   1:2 Петунин (Пилипенко, Жабреев) – 31:51 (5x5)   2:2 Лишка (Пилипенко, Тимашов) – 39:59 (5x5)   3:2 Тимашов (Денисов, Морозов) – 48:50 (5x5)   3:3 Каюмов – 54:25 (5x5)   3:4 Полунин (Красковский, Елесин) – 64:25 (3x3)

Обе команды подошли к очной встрече на победной волне. «Северсталь» до этого обыграла «Куньлунь» и «Сочи», а «Локомотив» в предыдущих шести матчах потерял только одно очко. После безголевого первого периода во втором команды забросили сразу четыре шайбы! Ярославцы выстрелили дуплетом в течение 51 секунды – сначала Павел Красковский на коленях завёл шайбу в ворота с добивания, затем Георгий Иванов и Степан Никулин соорудили красивый гол в контратаке. Затем хозяева пустились в погоню – Александр Петунин забил по-теннисному в середине периода, а за секунду до перерыва Адам Лишка сравнял счёт.

В третьем периоде «Северсталь» впервые в матче повела благодаря броску Николая Тимашова, но Артур Каюмов вновь всё уравнял. Матч дошёл до овертайма, где Александр Полунин обокрал Пилипенко на выходе из зоны и принёс победу «Локомотиву».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2022, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кадейкин (Сучков, Шмелёв) – 07:34 (5x5)   0:2 Дроздов (Хмелевски, Мухамадуллин) – 16:04 (5x5)   0:3 Мёрфи (Дроздов) – 18:18 (5x5)   0:4 Башкиров (Науменков) – 37:09 (5x5)   1:4 Хохлачёв (Орлов, Вароне) – 41:31 (5x5)   1:5 Картаев (Кузьмин, Науменков) – 54:08 (4x5)   2:5 Хохлачёв (Вароне, Кин) – 54:38 (5x4)

«Салават Юлаев» взял реванш у «Спартака» за поражение в сентябре, причём результат обеспечил уже в первом периоде. Открыл счёт Александр Кадейкин, Иван Дроздов реализовал выход два в два на пару с Хмелевски, а третий гол забил Райан Мёрфи. Во втором периоде Данил Башкиров довёл счёт до крупного.

«Спартак» тоже достаточно атаковал, но реализация была нулевая. Что говорить, Дмитрий Кугрышев не забил в пустые ворота, из которых вышел погулять Илья Ежов! Вратарь успел вернуться на позицию в последний момент и отбил шайбу шнурками. Только в третьем периоде Александр Хохлачёв смог прервать сухую серию Ильи Ежова, а итоговый счёт установили во время удаления Башкирова. Сначала Кузьмин и Картаев убежали в меньшинстве, после чего Хохлачёв оформил дубль в большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 19 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2022, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2022, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2022, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
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Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2022, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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