«Изогнул тело вокруг себя!» Русский гол в овертайме поставил на уши 14 тысяч американцев

«Коламбус» и «Ванкувер» начали сезон НХЛ с трёх поражений, но вот настало время очной встречи, где кто-то из этих несчастных обязательно набрал бы первые очки. «Косатки» менее суток назад играли в столице США, где приняли участие в бенефисе Овечкина, но это не помешало гостям бодро начать встречу в Коламбусе.



Хорват забил в меньшинстве на 8-й минуте, а вскоре Петтерссон поймал отскок после неточного броска Подколзина и опять огорчил кипера «Блю Джекетс» Мерзликина. Для шведа эта шайба сотой за «Ванкувер», он добился этого достижения за 249 матчей. Быстрее в истории «косаток» был невероятный Павел Буре, уложившийся в 154 игры.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Преимущество в две шайбы по ходу матча – настоящее проклятие «Ванкувера» в нынешнем сезоне. Дело в том, что во всех трёх проигранных встречах «косатки» вели «+2», но неизменно уступали в основное время и в итоге установили уникальный антирекорд.

И можете себе представить – в Коламбусе история повторилась в четвёртый (!) раз подряд. При этом «Ванкувер» вроде бы продержался аж до 36-й минуты без пропущенных шайб, но под конец второго периода отличился Джастин Дэнфорт, красиво попавший по шайбе с лёта. Экс-игроку «Витязя» ассистировали россияне Чинахов и Гавриков, причём защитник, к которому вроде бы приклеено клеймо «домосед», оказался на пятачке. Но это был не последний момент в матче, где Гавриков проявил нестандартную активность.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сравнял счёт «Коламбус» уже в третьем периоде. Правда, через 40 секунд после гола Веренски Хорват оформил дубль и вновь вывел «Ванкувер» вперёд, но долгожданную победу у несчастных «косаток» украл Джонни Годро, исполнивший красоту.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Игра дошла до овертайма (так что первые очки в сезоне заработали обе команды), где удача улыбнулась хозяевам. На 64-й минуте Чинахов и Гавриков улетели к воротам Спенсера Мартина и образцово-показательно разобрались с защитником и голкипером, поставив на уши 14 тысяч зрителей на «Нейшнвайд-Арене».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Действительно красивое завершение от Владислава Гаврикова, который изогнул тело вокруг себя и забил в касание», — так описал взятие ворот российским защитником журналист Джефф Свобода.



Сам Гавриков после игры был предельно скромен: «Нам повезло, мы забили гол, значит, мы выиграли».



Что ж, у «Коламбуса» есть первая победа в сезоне, добытая благодаря русскому голу в овертайме. «Ванкувер» же хоть и набрал первое очко, но продолжает удивлять своей бесхребетностью. Проиграть четыре матча подряд, в которых ведёшь в две шайбы – это надо постараться!