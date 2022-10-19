«Изогнул тело вокруг себя!» Русский гол в овертайме поставил на уши 14 тысяч американцев

«Коламбус» и «Ванкувер» начали сезон НХЛ с трёх поражений, но вот настало время очной встречи, где кто-то из этих несчастных обязательно набрал бы первые очки. «Косатки» менее суток назад играли в столице США, где приняли участие в бенефисе Овечкина, но это не помешало гостям бодро начать встречу в Коламбусе.
Хорват забил в меньшинстве на 8-й минуте, а вскоре Петтерссон поймал отскок после неточного броска Подколзина и опять огорчил кипера «Блю Джекетс» Мерзликина. Для шведа эта шайба сотой за «Ванкувер», он добился этого достижения за 249 матчей. Быстрее в истории «косаток» был невероятный Павел Буре, уложившийся в 154 игры.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Преимущество в две шайбы по ходу матча – настоящее проклятие «Ванкувера» в нынешнем сезоне. Дело в том, что во всех трёх проигранных встречах «косатки» вели «+2», но неизменно уступали в основное время и в итоге установили уникальный антирекорд.
И можете себе представить – в Коламбусе история повторилась в четвёртый (!) раз подряд. При этом «Ванкувер» вроде бы продержался аж до 36-й минуты без пропущенных шайб, но под конец второго периода отличился Джастин Дэнфорт, красиво попавший по шайбе с лёта. Экс-игроку «Витязя» ассистировали россияне Чинахов и Гавриков, причём защитник, к которому вроде бы приклеено клеймо «домосед», оказался на пятачке. Но это был не последний момент в матче, где Гавриков проявил нестандартную активность.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Сравнял счёт «Коламбус» уже в третьем периоде. Правда, через 40 секунд после гола Веренски Хорват оформил дубль и вновь вывел «Ванкувер» вперёд, но долгожданную победу у несчастных «косаток» украл Джонни Годро, исполнивший красоту.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Игра дошла до овертайма (так что первые очки в сезоне заработали обе команды), где удача улыбнулась хозяевам. На 64-й минуте Чинахов и Гавриков улетели к воротам Спенсера Мартина и образцово-показательно разобрались с защитником и голкипером, поставив на уши 14 тысяч зрителей на «Нейшнвайд-Арене».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Действительно красивое завершение от Владислава Гаврикова, который изогнул тело вокруг себя и забил в касание», — так описал взятие ворот российским защитником журналист Джефф Свобода.
Сам Гавриков после игры был предельно скромен: «Нам повезло, мы забили гол, значит, мы выиграли».
Что ж, у «Коламбуса» есть первая победа в сезоне, добытая благодаря русскому голу в овертайме. «Ванкувер» же хоть и набрал первое очко, но продолжает удивлять своей бесхребетностью. Проиграть четыре матча подряд, в которых ведёшь в две шайбы – это надо постараться!
- 19 октября 2022
-
06:00
-
05:15
-
04:59
-
04:44
-
04:39
-
02:47
- 18 октября 2022
-
23:44
-
23:30
-
23:17
-
23:04
-
22:59
-
22:54
-
22:48
-
22:39
-
22:35
-
22:25
-
22:16
-
22:00
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:27
-
21:12
-
21:00
-
20:47
-
20:21
-
20:05
-
19:54
-
19:29
-
19:17
-
19:02
-
18:48
-
18:11
-
17:45
-
17:29