«Ударил как молотком». В Америке по всем каналам НХЛ крутят силовой приём Любушкина

Илья Любушкин летом перешёл в «Баффало», впервые за карьеру НХЛ подписав контракт не на один, а на два года. В команде рассчитывали, что он добавит жёсткости в линии обороны, ведь силовая игра – один из его главных коньков. Сегодня в матче с «Эдмонтоном» россиянин провёл только два хита, зато каких!

В конце первого периода Любушкин от души приложил Леона Драйзайтля за своими воротами, буквально впечатав его в борт. Чисто, мощно, эффективно, но это была только закуска перед основным блюдом.

ВИДЕО.

Во втором периоде россиянин преподал урок новичку «Эдмонтона» Дилану Холлоуэю, что надо смотреть по сторонам, а не опускать голову. Он встретил его на чистом льду таким зубодробительным силовым, что мама не горюй. Такие хиты – это произведение искусства.

Уоррен Фёгеле ринулся на защиту партнёра, но Любушкин быстро его успокоил, плюс добыл для своей команды большинство, так как Фёгеле дали четыре минуты, а россиянину – только две. Холлоуэй же ушёл в раздевалку и матч не доиграл.

ВИДЕО.



Этот хит мгновенно разлетелся по соцсетям и каналам НХЛ и вызвал тонну восторгов.

«Боже мой», — отметили Spittin’ Chiclets.

«Ух! Кандидат на хит года в НХЛ от Ильи Любушкина?» — предложил TVA Sports.

«Вот это силовой! Илья Любушкин и его удар молотком», — написали в ESPN+.

«Любушкин – зверь», — заключил блог The Royal Report.

«Фишка Любушкина в том, что он завершает каждый хит. И он плотно сложен. Он не толстый, а именно плотный. Как кирпичный амбар, если хотите», — отметил журналист Джо Йирдон.

«Я бы не хотел попасть под хит Любушкина. Парень просто дубасит людей», — восхитились в блоге SabreNoise.

«Любушкин практически уничтожил Холлоуэя. Серьёзно. Это был идеально выверенный хит, похожий на автомобильную аварию. Фёгеле, который отдал пас Холлоуэю на убийство, пошёл ему на защиту, но получил дополнительные две минуты», — отметил блог Copper and Blue.

«Мне не хватает Любушкина в «Торонто». Он настоящий гвоздодёр».



«Буш! И с такой жёсткой игрой Любушкин был недостаточно хорош для «Торонто».



«Илья Любушкин – грузовой поезд».



«Он просто монстр».



«Любушкин – это танк».



«Любушкин сегодня заложников не берёт».



«Игра ещё не окончена, но, чёрт побери, Любушкин уже лучший игрок матча в составе «Баффало».

«Баффало» выиграл 4:2, однако Любушкин тоже не смог закончить матч после того, как заблокировал бросок во втором периоде. Он вышел на одну смену в третьем периоде, но затем снова ушёл в раздевалку. У главного тренера Дона Гранато не было новостей по его самочувствию, но надеемся, и с ним (как и с Холлоуэем) ничего серьёзного. Пусть Илья играет только в третьей паре и проводит на льду не так много времени, он всё равно приносит много пользы «Баффало». Он не только играет жёстко, но и надёжно действует в обороне, что является существенным подспорьем для молодых и не самых опытных «клинков».